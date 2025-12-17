في عام 2025، بلغ الإنفاق على السفر الخارجي في المملكة 27,5 مليار دولار أمريكي، مدعومًا بالانتشار الواسع للتقنيات الرقمية، وزيادة التنقل الدولي، والاهتمام المتزايد بالوجهات السياحية المعروفة والجديدة على حد سواء.

ستقام الدورة الأولى من معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تدخل المملكة العربية السعودية مرحلةً واعدةً في قطاع السياحة الخارجية، مدفوعةً بتزايد حركة التنقل العالمية وارتفاع الطلب على التجارب السياحية المتميزة، وهي عوامل سيتم تسليط الضوء عليها خلال فعاليات معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض القادم، الذي سيستضيف نخبة من أبرز رواد السياحة العالميين في دورته الأولى عام 2026.

ووفقًا لبيانات شركة كوهيرنت ماركت إنسايتس، فإنه من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الخارجية في المملكة، الذي قُدّر بنحو 27.5 مليار دولار أمريكي عام 2025، إلى 47.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يؤكد نمو السوق السعودي ويبرز تأثير المملكة المتزايد على قطاع السياحة العالمي.

وسيُقام معرض " سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال شهر سبتمبر 2026، وسيسلط الحدث الضوء على كيفية تأثير المسافرين السعوديين على الطلب في الوجهات السياحية التقليدية والناشئة على حد سواء، وتُعدّ تفضيلات الإقامة الفاخرة، والبرامج السياحية المُصممة خصيصاً، وسفر العائلات الممتدة، من العوامل الدافعة للاهتمام بالوجهات التي تلبي احتياجات هذه الشريحة المتميزة من المسافرين.

هذا و يشهد سوق السفر الخارجي في المملكة العربية السعودية نموًا متزايدًا، مدعومًا بالانتشار الرقمي، وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق، وتنامي الثقة الدولية، وتشير آخر أبحاث "المسافر" إلى أن الحجوزات الدولية التي أجراها المسافرون السعوديون لرحلات خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 11% في الربع الأول من عام 2025، بينما زادت مدة الإقامة الدولية بنسبة 13%، حيث يسعى المسافرون السعوديون إلى توسيع آفاقهم، متجاوزين الوجهات السياحية الشهيرة مثل: لندن وباريس وإسطنبول وبوكيت وروما وكيب تاون، لاستكشاف وجهات جديدة.

وتشير أبحاث «بالانس توريزم» إلى تزايد الاهتمام بالوجهات السياحية الناشئة، مثل جورجيا وأذربيجان لما تتمتعان به من مناخ معتدل، والبوسنة والهرسك لما توفره من تجربة أوروبية متوافقة مع متطلبات السياحة الحلال، إضافة إلى بعض مناطق جنوب شرق آسيا التي تجذب المسافرين السعوديين بفضل بنيتها التحتية الحديثة الداعمة للسياحة الحلال.

و يواصل المسافرون السعوديون إعطاء الأولوية للتجارب المتميزة تماشياً مع ارتفاع الطلب على أماكن الإقامة الفاخرة والبرامج السياحية المصممة خصيصًا.

ووفقًا لبحث أجرته شركة "كوهيرنت ماركت إنسايتس"، يحجز 41% منهم فنادق خمس نجوم، بينما يختار 32% فنادق أربع نجوم، ويتجاوز إنفاقهم اليومي على الإقامة وحدها 300 دولار أمريكي. وتمتد تفضيلاتهم لتشمل السفر الجوي، حيث يختار 86% منهم شركات الطيران كاملة الخدمات لجميع رحلاتهم، مما يؤكد على أهمية الراحة والخدمة، ولا يزال التسوق جزءًا أساسيًا من تجربة السفر، وغالبًا ما يكون سببًا رئيسيًا للرحلات الدولية، حيث تُسلط هذه التوجهات الضوء على سوق يُقدّر الفخامة والعروض المميزة والتجارب الشخصية.

وفي هذا السياق، سيوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض فرصة ذهبية لدراسة كيفية تأثير هذه التحولات على السياحة العالمية، واستكشاف الآثار التجارية والثقافية لدور المملكة العربية السعودية المتنامي في مجال السفر الدولي، ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية للحدث مشاركة 450 عارضًا، و6500 زائر إقليمي ودولي، بالإضافة إلى 150 مشترٍ دولي مُستضاف، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا السوق المتطور.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط و معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض:

"تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة متنامية كإحدى أهم أسواق السياحة الخارجية في العالم، ويتطلع المسافرون بشكل متزايد إلى تجارب مميزة في الإقامة والثقافة والخدمة، ساعين إلى قضاء رحلات مثالية وأوقات لا تُنسى، حيث سيجمع معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض أبرز قادة صناعة السفر العالمية لدراسة هذه التوجهات، والتعمق في فهم تفضيلات المسافرين السعوديين والمقيمين، وتحديد التأثير المتزايد لهذا السوق على مستقبل السياحة الدولية".

وسيُوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض منصة مثالية لإقامة علاقات تجارية مثمرة وتبادل المعرفة، وستُمكّن البرامج السياحية المُعدّة مسبقاً والاجتماعات المُجدولة مسبقاً الوجهات السياحية، وشركات السفر، والمشترين من المشاركة في مناقشات تجارية هادفة، كما ستُقدم جلسات نقاشية مُخصصة معلومات قيّمة عن اتجاهات السوق، وسلوك المسافرين، والابتكارات في قطاع السياحة.

وأضافت كورتيس قائلة: "يوفر معرض "سوق السفر العالمي- سبوت لايت" الرياض منصة فريدة من نوعها لمجتمع السفر العالمي لفهم الإمكانات القيّمة للسياحة الخارجية في المملكة العربية السعودية، وبناء شراكات تتماشى مع نفوذها المتنامي. وفي الوقت نفسه، يلعب هذا الحدث دوراً حاسماً في تعزيز طموحات المملكة في مجال السياحة الداخلية، ودعم أهداف نمو السياحة في المملكة من خلال ربط المشترين الدوليين بالوجهات والتجارب والبنية التحتية التي تعزز دور المملكة المتطور في قطاع السياحة العالمي".

وكجزء من مجموعة معارض سوق السفر العالمية، التي تشمل كلاً من: سوق السفر العالمي- لندن وسوق السفر العالمي- أفريقيا وسوق السفر العالمي- أمريكا اللاتينية وسوق السفر العربي، سيعزز هذا الحدث مكانة المملكة العربية السعودية ضمن مجتمع السياحة الدولي، ويربط بين الوجهات والعلامات التجارية والمشترين من مختلف أنحاء العالم.

حول معرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" السعودية:

يُعدّ هذا الحدث منصةً مثاليةً لتسليط الضوء على طموحات القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادته على مستوى قطاع السفر العالمي. ويُسهم المعرض بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة للعلامات التجارية العالمية للوصول بشكل مباشر إلى إحدى أكثر الأسواق الجديدة الواعدة في قطاع السفر، كما يُتيح للمملكة العربية السعودية عرض وجهاتها ورؤيتها وفرصها الاستثمارية للعالم. وسيلعب دوراً رئيسياً في دعم مكانة المملكة في قطاع السياحة العالمي.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 9 ولغاية 11 أبريل عام 2025 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

