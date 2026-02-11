تم تحديد رؤى المختبرات كعنصر محوري في اتخاذ القرارات السريرية.

تم تسليط الضوء على التوائم الرقمية والمراقبة المستمرة والنماذج القائمة على الذكاء الاصطناعي كعوامل ناشئة في الطب الدقيق.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح خبير إقليمي بارز في قطاع الرعاية الصحية اليوم مسار الكيمياء السريرية خلال فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز بمركز دبي التجاري العالمي، حثّ فيه العاملين في المختبرات على التطور لمواكبة متطلبات قطاع الرعاية الصحية المتزايد الاعتماد على البيانات.

وخلال جلسة بعنوان: "مختبرات ذكية، مرضى أذكياء: إعادة ابتكار الكيمياء السريرية للمستقبل"، أوضح رياض بيومي، البروفيسور ورئيس قسم الكيمياء السريرية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، كيف تُعيد تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمراقبة المستمرة للمرضى، وأنظمة البيانات المتكاملة، تعريف دور الكيمياء السريرية في المستشفيات الحديثة.

وبهذه المناسبة قال بيومي مخاطباً الحضور: "هل يُمكننا التحوّل من مجرد قسم خدمات إلى محرك ذكاء سريري في الطب؟ نعم، يُمكننا ذلك. فبصفتنا كيميائيين حيويين سريريين، يُمكننا أن نكون رواداً حقيقيين لمحرك ذكي في الطب".

وأوضح البروفيسور بيومي كيف اعتمدت الاختبارات المعملية التقليدية تاريخياً على قياسات معزولة بدلاً من البيانات الفسيولوجية المستمرة، ومع اكتساب تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمراقبة المستمرة زخماً متزايداً، أكد البيومي أن الكيمياء السريرية في وضع فريد يؤهلها لدعم أنظمة دعم القرار المستقبلية.

وأردف البيومي حديثه قائلاً:"إذا نظرنا إلى المختبر، سنجد أننا نمتلك 75% من المعلومات التي تساعد الطبيب على اتخاذ القرار، لذا يجب أن يكون دور الكيميائي السريري محورياً في عملية صنع القرار داخل المستشفى، لا مجرد شخص يقدم أرقاماً وإحصاءات للطبيب ليفكر فيها".

وقد أكّد البروفيسور بيومي أن المختبرات تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لتكون الأساس الذي تُبنى عليه أنظمة دعم القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح البيومي أن الكيمياء السريرية تعمل بالفعل ضمن سير عمل عالي الأتمتة ومتكامل، وتُنتج مخرجات كمية متسقة، وهي تحديدًا نوعية البيانات المُنظَّمة المطلوبة لتطبيقات التعلّم الآلي المتقدّم والنمذجة التنبؤية.

وقد تناولت الجلسة تزايد نفوذ فرق الذكاء الاصطناعي الخارجية، وتوسع أقسام تكنولوجيا المعلومات، ودخول مزودي التكنولوجيا إلى قطاع الرعاية الصحية، وقد حذر البروفيسور بيومي من ضرورة تفاعل المختبرات بشكل فعال مع هذا التحول التكنولوجي للحفاظ على دورها الاستراتيجي ضمن منظومات اتخاذ القرارات السريرية.

وأشار البروفيسور بيومي أيضاً إلى الدور المتنامي للتوائم الرقمية في الرعاية الصحية، حيث تُستخدم نماذج المرضى الافتراضية لمحاكاة السيناريوهات السريرية، وتوقع المخاطر، وتخصيص استراتيجيات العلاج.

وأوضح البيومي أن هذه الأساليب تعتمد بشكل كبير على البيانات الكمية المتسلسلة زمنياً، وهو مجال يلعب فيه علم الكيمياء السريرية دوراً أساسياً.

وبهذه المناسبة علّق توم كولمان، مدير المحافظ الاستثمارية في إنفورما ماركتس، قائلاً: "تُبرز الحوارات الدائرة اليوم ضمن مسار الكيمياء السريرية في معرض دبليو إتش إكس لابز تحولاً واضحاً في نظرة قطاع الرعاية الصحية إلى المختبرات. فمع تطور التقنيات الحديثة، تتبوأ الكيمياء السريرية مكانةً متزايدة الأهمية كركيزة أساسية للطب القائم على البيانات."

ويُعدّ مسار الكيمياء السريرية أحد المسارات التسعة المعتمدة للتعليم الطبي المستمر في معرض دبليو إتش إكس لابز، حيث يجمع نخبة من أبرز المتخصصين الدوليين لاستكشاف أحدث التطورات في منهجيات الاختبار، وضمان الجودة، وتقنيات المختبرات.

هذا وتُشكّل الكيمياء السريرية ركيزة أساسية في التشخيص الحديث، إذ تُوجّه القرارات الطبية في جميع مراحل رعاية المرضى، بدءًا من الكشف المبكر والتشخيص وصولًا إلى مراقبة العلاج وإدارة الأمراض، وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تركزت مناقشات مسار الكيمياء السريرية اليوم على كيفية تمكّن المختبرات من ترجمة الابتكارات إلى ممارسات سريرية روتينية، مع الحفاظ على الدقة والكفاءة والأهمية السريرية.

تتجلى هذه المواضيع في مختلف أرجاء معرض دبليو إتش إكس لابز، من خلال التقنيات والحلول التي يعرضها العارضون العالميون، وتقدم شركة أكسيس ون منصتها العالمية للبحث والتطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة لدمج الاكتشافات المختبرية والجداول الزمنية التنبؤية ومعايير الأداء في سير عمل متكامل واحد لفرق البحث والتشخيص.

وفي الوقت نفسه، تعرض شركة Genes2Me أنظمة التشخيص الجزيئي الآلية الشاملة الخاصة بها، والتي تدعم المختبرات في تقديم حلول اختبار متقدمة دقيقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة.

هذا وسيركز برنامج الغد في فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز على قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات، إلى جانب مساري التشخيص الجزيئي وعلم الأنسجة المرضية، وذلك بالتزامن مع استمرار فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لإدارة المختبرات والطب.

وتستمر فعاليات معرض دبليو إتش إكس لابز حتى 13 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتتزامن مع فعاليات معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) الذي يُعقد في مركز دبي للمعارض، ليشكلا معًا أكبر حدث في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم.

