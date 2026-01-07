تحذر منظمة الصحة العالمية من أن مقاومة مضادات الميكروبات قد تزيد تكاليف الرعاية الصحية العالمية بما يصل إلى تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة .

​​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط معرض دبليو إتش إكس لابز دبي المعروف سابقاً باسم (ميدلاب الشرق الأوسط) الحدث الرائد في المنطقة في مجال المختبرات الطبية والتشخيص المخبري والذي ستنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2026، الضوء على التهديد العالمي المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، والذي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتسبب في ما يصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا وتكاليف رعاية صحية إضافية محتملة بقيمة تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.

هذا وتحدث مقاومة مضادات الميكروبات عندما تتطور البكتيريا والفيروسات والفطريات لتصبح مقاومة للأدوية، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة وإعاقة ووفاة، ولا يزال سوء استخدام مضادات الميكروبات والإفراط في استخدامها لدى البشر والحيوانات والزراعة من أهم أسباب مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تُفاقم الثغرات المنهجية من حدة هذا الخطر.

في حين أن الاستثمار في البحث والتطوير قد زاد بنسبة 10٪ بين عامي 2017 و2019، إلا أن التقدم لا يزال يعاني من محدودية عدد الأدوية الجديدة قيد التطوير، خاصة عند مقارنته بالتمويل المخصص للتشخيص.

وسيسلط مؤتمر قادة مقاومة مضادات الميكروبات، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير، الضوء على مقاومة مضادات الميكروبات من خلال الجمع بين العلماء والأطباء وصناع السياسات والمبتكرين لسد الفجوة بين البحث والتطبيق، وهو فعالية رئيسية لمعرض دبليو إتش إكس لابز دبي 2026.

هذا ويترأس الفعالية الدكتور وائل الأمين، المدير الطبي لعلوم البيئة في شركة M42 ويشاركه في رئاسة الفعالية كلٌّ من البروفيسورة أبيولا سينوك، رئيسة قسم العلوم الطبية الأساسية وأستاذة علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتورة كافيتا ديدي، رئيسة جمعية الإمارات لعلم الأحياء الدقيقة السريرية؛ والدكتورة سيما أومن، رئيسة قسم علم الأحياء الدقيقة والأحياء الجزيئية للأمراض المعدية في مدينة برجيل الطبية.

وقد أكد الدكتور الأمين على أهمية القمة قائلاً: "لم تعد مقاومة مضادات الميكروبات خطراً مستقبلياً، بل هي تهديد حاضر ومتزايد للأمن الصحي العالمي، حيث يتطلب التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات تضافر الجهود في مجالات السياسات والتشخيص والممارسات السريرية والابتكار، حيث تهدف قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات، التي تُعقد في معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، إلى تجاوز النقاشات والتوصل إلى حلول عملية تُعزز المراقبة، وتدعم الاستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات، وتحمي صحة المرضى في جميع أنحاء العالم".

وسيركز اليوم الافتتاحي لقمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات على الاستجابة العالمية والوطنية لهذه المقاومة، مع كلمات رئيسية من منظمة الصحة العالمية وقادة الصحة العامة الإقليميين، إلى جانب مناقشات الخبراء حول التكنولوجيا والابتكار. كما ستتناول الجلسات علم الجينوم، والإنصاف في سياسات مقاومة مضادات الميكروبات، وكيف يُتوقع أن تتطور ممارسات المستشفيات بحلول عام 2028.

كما ستلقي الدكتورة سهى كنج، أستاذة الطب ورئيسة برنامج مكافحة العدوى والوقاية منها في الجامعة الأمريكية في بيروت، الكلمة الافتتاحية في ذلك اليوم، متناولة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات في مناطق النزاع.

وقالت في تصريح لها قبيل انعقاد القمة: "تركز مناقشات السياسات على خطط العمل الوطنية، والأطر التنظيمية، وهياكل الحوكمة، مع الإقرار بأن العديد من الدول، ولا سيما تلك المتضررة من النزاعات أو عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تواجه صعوبة في تطبيق التوصيات العالمية المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات بشكل كامل، كما تتناول القمة أيضاً كيفية ضمان فعالية السياسات ومرونتها في السياقات الهشة، حيث لا تنطبق افتراضات النظام الصحي التقليدية دائمًا".

وسيركز اليوم الثاني من قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات على القيادة والابتكار ونهج الصحة الواحدة، مسلطًا الضوء على الدروس المستفادة من أفريقيا والشرق الأوسط في مجالات مثل المراقبة الجينومية وعلم الأوبئة والمحددات البيئية لمقاومة مضادات الميكروبات، وستشجع جلسات الحوار المفتوح وفرص التواصل، طوال البرنامج، الحوار بين أصحاب المصلحة، مما يعزز هدف القمة المتمثل في تجاوز مجرد التوعية نحو إجراءات منسقة وقابلة للتنفيذ تعزز التأهب العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات ومرونة الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة قال توم كولمان، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس للرعاية الصحية:

"تهدف قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات الأولى من نوعها، التي ستعقد في معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي عام 2026، إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان فعالية المضادات الحيوية وتعزيز مرونة الرعاية الصحية في المستقبل، حيث تم تصميم البرنامج لجمع الخبرات العالمية وتسريع الإجراءات العملية والواقعية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات".

سيُوفر معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي منصة مثالية لعقد الصفقات، وبناء العلاقات، وتبادل المعرفة، مع التطرق إلى بعضٍ من أهم التحديات المُلحة في مجال العلوم المخبرية، حيث سيُقام هذا الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُعزز التزام الدولة بتقديم رعاية صحية رائدة عالمياً.

واحتفالاً بمرور ربع قرن على النجاح، سيُقام معرض معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي تحت شعار "25 عامًا من الابتكار المختبري: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، وسيقدم المعرض عرضًا دوليًا للتميز في المختبرات والتشخيص والطب الدقيق.

هذا وينعقد معرض دبليو إتش إكس لابز في دبي، بالتزامن مع معرض الصحة العالمي دبي (دبليو إتش إكس) والذي سيقام في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 فبراير 2026 في مركز دبي للمعارض.

نبذة عن معرض دبليو إتش إكس لابز دبي:

يعد معرض دبليو إتش إكس لابز دبي، المعروف سابقًا باسم (ميدلاب الشرق الأوسط)، منصة عالمية رائدة في مجال الابتكار في مجال المختبرات والتشخيص.

يُعدّ هذا الحدث جزءًا من معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس)، الذي يجمع فعاليات إنفورما للرعاية الصحية حول العالم لتسهيل التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة.

ستُكمل معرض دبليو إتش إكس لابز دبي مسيرة نجاح ميدلاب الشرق الأوسط الممتدة على مدار 24 عامًا، حيث ستربط أكثر من نصف مليون متخصص في الرعاية الصحية في تسع دول عبر أربع قارات، مما يُسهم في دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية.

