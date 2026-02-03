الشارقة: اختتمت مساء أمس الأحد في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثالثة من معرض الذيد الزراعي، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، بمشاركة أكثر من 40 شركة رائدة ونخبة من الخبراء والمزارعين والأسر المنتجة والجهات الحكومية والمعنيين بالقطاع الزراعي.

وحقق المعرض نجاحاً في استقطاب آلاف الزوار من المزارعين والمستثمرين والمتخصصين وصنّاع القرار في القطاع الزراعي، للاطلاع على أحدث ما قدّمته الشركات والعارضون من تقنيات ومعدات حديثة وحلولٍ مبتكرة، بما في ذلك تطوير زراعة القمح والحبوب، والتقنيات الحديثة في الزراعة المائية والعمودية، وأساليب الري والبستنة المتطورة، بالإضافة إلى خدمات بناء البيوت البلاستيكية وتقنيات التغليف والنقل وإدارة سلاسل الإمداد، إضافة إلى تقنيات الإنتاج الحيواني التي تشمل مزارع الأسماك والدواجن وتربية النحل والمواشي.

تقنيات حديثة وابتكارات

وشكل المعرض منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات المشاركة كالشركات والمزارعين والهيئات الحكومية، حيث وفر فرصة قيّمة للتواصل مع الخبراء والمختصين في مجالات زراعية متنوعة تشمل زراعة المحاصيل، وتربية الأحياء المائية، ونباتات الزينة، والبستنة، والميكنة الزراعية، ومعداتها، والتمويل الزراعي، والخدمات الاستشارية، والتدريب، ومستلزمات تربية النحل، ومعالجة وتغليف المواد الغذائية، مع التركيز على عرض تكنولوجيا معالجة المياه وأنظمة التخزين الحديثة والمعدات الزراعية الثقيلة، فضلاً عن حلول حماية المحاصيل ومكافحة الآفات وأصناف البذور المتنوعة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه.

التنمية الزراعية المستدامة

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الذيد الزراعي نجح في نسخته الثالثة في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة الداعمة لتطوير القطاع الزراعي في الدولة، مشيراً إلى أن المعرض عكس التوجه الاستراتيجي لإمارة الشارقة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال تبني الحلول الزراعية المبتكرة، مشيراً إلى أن المعرض شكّل نموذجاً عملياً لربط الابتكار بالتطبيق، عبر إتاحة الفرصة للمزارعين والمستثمرين للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستقبل الزراعة، لافتاً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة على مواصلة تطوير هذا الحدث وتوسيع نطاقه في الدورات المقبلة بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

تطوير القطاع الزراعي

من جانبه، أكد محمد مصبح الطنيجي، مدير مركز إكسبو الذيد، أن معرض الذيد الزراعي نجح في تقديم تجربة متكاملة جمعت بين العروض المتخصصة والمحتوى المعرفي، وأسهم في رفع مستوى التفاعل المهني بين الشركات والمزارعين والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن المعرض وفّر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات وعرض الحلول التقنية والخدمات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما مكّن المشاركين من الاطلاع على نماذج عملية وأساليب حديثة تسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل في المزارع والمنشآت الزراعية، منوهاً إلى أن الإقبال الواسع وتنوع المشاركات يعكسان تنامي الاهتمام بالفعاليات الزراعية المتخصصة، ويؤكد أهمية المعرض كمنصة مهنية تجمع الخبرات والتجارب العملية، وتسهم في دعم تطوير القطاع الزراعي وتعزيز كفاءة منظومته الإنتاجية.

جلسات حوارية

وشهد المعرض على مدار أربعة أيام برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية التي تتناول زراعة النباتات الطبية ونباتات الزينة والفواكه والخضروات، إلى جانب استعراض تجارب بحثية متقدمة لتطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، بما يواكب التحديات البيئية الراهنة ويعزز استدامة الإنتاج المحلي.

