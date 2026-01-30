تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، “حفظه الله”، بالاحتفاء بالعلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة ابتداءً من 29 يناير ولمدة أسبوع في جميع إمارات الدولة، يرحّب مطار الشارقة بالمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، ويقدّم لهم برنامجاً ترحيبياً خاصاً خلال فترة الاحتفاء.

ويأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وترسيخاً لقيم الأخوة والتلاحم في إطار الروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين منذ عقود، تحت شعار "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، وتجسيداً لعمق العلاقات التي تقوم على الأخوة والمحبة والتعاون المشترك. ويعكس هذا الاحتفاء متانة حركة السفر بين البلدين الشقيقين، حيث يسيّر مطار الشارقة 21 رحلة أسبوعية منتظمة بين الشارقة والكويت، بما يعزّز الربط الجوي ويدعم حركة التنقل والتبادل بين الشعبين الشقيقين.

وشهد يوم 29 يناير استقبال الرحلة الافتتاحية القادمة من دولة الكويت الشقيقة في مطار الشارقة بتحية المرشّات المائية، في مشهد احتفالي يعكس عمق العلاقات الأخوية ويجسّد رمزية هذه المناسبة الوطنية.

ويقدّم مطار الشارقة خلال فترة الاحتفاء برنامجاً ترحيبياً متكاملاً للمسافرين القادمين من دولة الكويت الشقيقة، يتضمن تخصيص مناضد خاصة لإنهاء إجراءات مراقبة الجوازات، وتقديم الضيافة الإماراتية والقهوة العربية، وتوزيع الهدايا الرمزية، إلى جانب فقرات للفرق الشعبية، وتوفير ركن للتصوير، وشعارات تعبّر عن عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.

ويحرص مطار الشارقة على تقديم تجربة سفر سهلة وسلسة للمسافرين، من خلال منظومته التشغيلية المتقدمة، بما يضمن انسيابية الإجراءات وراحة المتعاملين، إلى جانب دعمه المستمر للروابط الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء، وترسيخ قيم التقارب والتآخي بين الشعوب.

-انتهى-

