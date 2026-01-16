عجمان، الإمارات العربية المتحدة: رحّب مصرف عجمان بانضمام مجموعة جديدة من الموظفين إلى المؤسسة، وذلك في إطار مسيرته المستمرة في التوطين وتطوير المواهب، بما يجسّد التزامه طويل الأمد ببناء القدرات الوطنية وتعزيز منظومة رأس المال البشري، انسجاماً مع أولوياته المؤسسية والتوجهات الوطنية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يمثّل تطوير الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في استراتيجية مصرف عجمان طويلة الأمد وفي متانة بنيته المؤسسية. ويعكس تركيزنا على التوطين نهجاً مدروساً لبناء القدرات وتعزيز عمق القيادة وضمان الاستمرارية. ومن خلال الاستثمار المتواصل في كوادرنا، ومواءمة برامج التطوير مع قيمنا وأطُر الحوكمة المعتمدة، نرسّخ قدرة المصرف على تحقيق نمو مستدام وتقديم قيمة طويلة الأجل للمجتمعات التي نخدمها".

وسيشارك الموظفون الجدد في برنامج توجيهي وتطويري يمتد على مدار أسبوع، يُقدَّم من خلال برنامج "إثراء"، وهو الإطار المعتمد لدى مصرف عجمان للتوطين واستقبال الموظفين الجدد، وذلك بالتعاون مع معهد الإمارات المالي. ويجمع البرنامج بين جلسات يقودها أعضاء الإدارة التنفيذية وكبار القيادات، ومحتوى تدريبي منظم يغطي مجالات مصرفية رئيسية، بما يضمن تحقيق مواءمة مبكرة مع ثقافة المصرف، وأطر الحوكمة، وتوجهه الاستراتيجي كمؤسسة مصرفية إسلامية ضمن المنظومة المالية لدولة الإمارات.

وقد صُمّم البرنامج ليشكّل إطاراً متكاملاً لإعداد الكفاءات، من خلال تعريف المشاركين بنموذج عمل مصرف عجمان، ومبادئ اتخاذ القرار، وتوقعات القيادة، بما يعزّز الوضوح والمساءلة، ويُرسّخ الشعور بالانتماء المؤسسي منذ المراحل الأولى.

وقالت هند إسماعيل العلي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف عجمان: "يشكّل برنامج "إثراء" امتداداً لنهج مصرف عجمان في بناء منظومة مستدامة للتوطين، ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير المسارات التي تتيح لها التطور والنمو ضمن أطر مؤسسية واضحة. ويأتي ذلك في سياق التزام المصرف بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الجاهزية القيادية، بما يواكب متطلبات القطاع المصرفي، ويدعم أهداف الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات الوطنية".

ويؤكد البرنامج حرص مصرف عجمان على إشراك القيادات التنفيذية بصورة مباشرة في تطوير المواهب، حيث يشارك أعضاء الإدارة التنفيذية كمقدّمين في البرنامج، بما يعزّز مواءمة الرؤى، ويسهم في نقل المعرفة المؤسسية، وترسيخ القيم التي تشكّل جوهر ثقافة المصرف.

ومن خلال برنامجه الرائد "إثراء"، رسّخ مصرف عجمان مساراً واضحاً يتيح للكفاءات الإماراتية التقدّم نحو أدوار قيادية، ليشكّل البرنامج محفّزًا مستدامًا ضمن منظومة متكاملة لتطوير المواهب، تجمع بين التدريب القائم على المهارات، والإرشاد، والتعرّض للوظائف الاستراتيجية.

وقد حظي هذا النهج مؤخراً بتقدير وطني، حيث فاز مصرف عجمان بالمركز الأول في فئة الشركات المتوسطة ضمن جوائز نافس، تأكيداً لجهوده المتواصلة في وضع الكفاءات الإماراتية في صميم مسيرة النمو والتحول التي يقودها.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.