تسهم المبادرة في دعم الركيزة الاجتماعية ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لمصرف أبوظبي الإسلامي، وتعكس التزامه المتواصل بتنمية المجتمع وتمكين الشباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، برنامجاً خاص يهدف لتوفير فرص التدريب العملي للطلبة الإماراتيين ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً. وقد أتاح البرنامج خبرات عملية مقرونة بتثقيف مالي تطبيقي، بهدف تزويد الشباب بمهارات عملية ومعرفية تدعم جاهزيتهم للناجح والتميز في مساراتهم المهنية في المستقبل.

وقد صمم البرنامج لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات التطبيق العملي، عبر إتاحة فرص منظمة تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم المهنية، واكتساب معارف وخبرات مبكرة في بيئة العمل، وترسيخ وعي مالي تطبيقي. كما شارك المنتسبون في تجارب تدريبية مع فرق مصرف أبوظبي الإسلامي، شملت الحضور الميداني والتدريب عن بعد، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة، ومتوافقة مع الأهداف الأشمل لدائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي في تنمية الطلبة.

وركز البرنامج على تعزيز الجاهزية المالية للطلبة من خلال تعريفهم بخدمة "أموالي" الرقمية من مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصممة لتلبية احتياجات فئة الشباب من متعاملي المصرف. وتتيح هذه الخدمة للطلبة إدارة الإنفاق والادخار بأسلوب رقمي منظم، مع إتاحة متابعة كاملة لأولياء الأمور عبر تطبيق المصرف للهاتف المحمول، ضمن بيئة خاضعة للرقابة والإشراف الفعّال.

إضافة إلى ذلك، شارك الطلبة في وحدات تعليمية مخصصة قائمة على البحث، ركزت على فهم المنتجات المالية وتطبيقاتها العملية، إلى جانب ورش عمل متخصصة في إعداد الميزانية والادخار وتنمية التفكير الريادي. كما أسهم البرنامج في تعريف الطلبة على التقنيات الناشئة والمهارات المهنية المتجددة التي تدعم فرص التوظيف طويلة الأمد في ظل اقتصاد يشهد تحولات متسارعة.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي و رئيس مجلس إدارة كوادر: "تعكس هذه الشراكة التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستثمار في الكفاءات الوطنية ودعم الجيل القادم من المواهب الإماراتية. ومن خلال الدمج بين الخبرة العملية المباشرة في بيئة العمل والتثقيف المالي التطبيقي ، نسعى إلى تمكين الطلبة من اكتساب المهارات والثقة والوعي المالي التي تساعدهم على استكشاف مساراتهم المهنية المستقبلية واتخاذ قرارات مدروسة في مراحل مبكرة من حياتهم".

وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: "إن إعداد الطلبة للمستقبل يبدأ بإتاحة فرص التعرف المبكر إلى بيئات العمل الواقعية. ومن خلال برنامج التوظيف، وبالتعاون مع شركاء رائدين في القطاع مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، يكتسب الطلبة خبرات عملية مباشرة وفهماً أعمق لمتطلبات البيئات المهنية، بما يدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات واثقة بشأن مساراتهم الجامعية والمهنية، إلى جانب تنمية المهارات الأساسية اللازمة لنجاحهم في المراحل المقبلة".

تدعم هذه الشراكة استراتيجية المسؤولية المؤسسية لمصرف أبوظبي الإسلامي من خلال المساهمة في تنمية المجتمع وتمكين الشباب، وتعزيز الأبعاد الاجتماعية ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للمصرف. ومن خلال تركيزه الكبير على الثقافة المالية، يواصل المصرف دعم برامج التعليم والدعم التي تقدمها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، عبر تزويد الطلبة بمهارات مالية عملية تتكامل مع ما يكتسبونه داخل الفصول الدراسية.

