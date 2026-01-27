تواصل سلطنة عمان، ممثلة بالفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية "جلفود 2026"، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك تحت جناح السلطنة في المعرض مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعات الغذائية وتوطينها في المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية الموزعة على مختلف محافظات السلطنة عبر تقديم حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات.

ويقول حمود بن عبدالله البلوشي، المدير العام المساعد في مدينة السويق الصناعية، أن المعرض يعد فرصة مثالية للتسويق عن مميزات إحدى أحدث المدن الصناعية التي أعلنت عنها "مدائن" مؤخراً في محافظة شمال الباطنة، حيث نلمس من المستثمرين وأصحاب الأعمال من زوّار "جلفود" رغبة جادة في التعرف على بيئة الاستثمار في سلطنة عمان والاطلاع على تجربة توطين الأعمال بالاستفادة من الحوافز المقدمة والبنية الأساسية المهيئة في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" والبحث عن منافذ جديدة للتوسع في أعمالهم القائمة، حيث يعمل المسؤولون في مدن السويق وصحار والبريمي ومحاس الصناعيات خلال المعرض على تعريف المستثمرين المحتملين ببيئة الاستثمار في المدن الصناعية والتسهيلات والخدمات التي تقدمها مدائن في المساحات المخصصة لقطاع الصناعات الغذائية. من جانبها، أكدت أحلام بنت علي العامري، مدير القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن الوزارة تستعرض خلال مشاركتها في معرض Gulfood فرصًا استثمارية واعدة في قطاع الصناعات الغذائية لجذب الاستثمارات ودعمًا لتوجهات توطين «المليار الثاني» ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، حيث تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الوطني والتنمية المستدامة ضمن رؤية عُمان 2040، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وإحلال الواردات بالتصنيع الغذائي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة. أما محمود اليزيدي، رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيشير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد نموًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية عالية الجودة، مؤكداً على أن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وعلى رأسها معرض جلفود في إمارة دبي تُعد منصة مهمة للترويج للمنتجات العُمانية وزيادة الصادرات غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، حيث أن الشركات العُمانية المتواجدة تحت جناح سلطنة عُمان في معرض جلفود أكدت أن مشاركة هذا العام ستحقق نتائج إيجابية ومتميزة، من حيث التسويق الخارجي للمنتجات، وإبرام صفقات تصدير مباشرة، إلى جانب فتح آفاق لفرص تجارية مستقبلية، في ظل الإقبال الواسع من قبل المختصين والشركات العالمية في قطاع الصناعات الغذائية، كما أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تطوير المنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية. في حين أوضحت أميمة باحجاج، مديرة التسويق والاتصالات في المنطقة الحرة بصلالة أن التواجد في في معرض Gulfood 2026 ضمن جناح سلطنة عُمان، وبالتكامل مع الجهات الوطنية الشريكة، يهدف إلى الترويج عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وتسلّط هذه المشاركة الضوء على المقومات التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة بصلالة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتكاملة، والحوافز الاستثمارية الداعمة، والتي تسهم في تطوير سلاسل القيمة الغذائية، وتعزيز قدرات التصنيع والتخزين والخدمات اللوجستية، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ويعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للصناعات الغذائية الموجهة للتصدير.

يذكر أن معرض جلفود أحد أكبر المعارض التجارية السنوية للأغذية والضيافة في العالم، وتقام الدورة الحادية والثلاثين خلال الفترة من 26 – 30 يناير الجاري لأول مرة في موقعين (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 195 دولة وأكثر من أكثر من 8,500 عارض وعلامة تجارية.