دبي، الإمارات العربية المتحدة : بوصفها شريك الاستدامة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، استضافت هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة حوارية حول الاستدامة والمناخ ضمن جلسات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 21 وحتى 27 يناير 2026.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تواصل الهيئة دعمها لمهرجان طيران الإمارات للآداب للعام العاشر على التوالي، بصفتها "شريك الاستدامة"، انسجاماً مع جهودها لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كعاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة. وندعم الفعاليات المعرفية والتوعوية الملهمة التي تنمّي شغف القراءة بوصفها محركاً رئيسياً للتقدم وبناء الإنسان وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واخضراراً. ونحرص على رفع مستوى الوعي حول سبل الحد من تداعيات التغير المناخي، وإشراك جميع أفراد المجتمع في دعم جهود الاستدامة وتشجيعهم على تبني نمط حياة واعٍ ومستدام."

واستضاف مركز الاستدامة والابتكار التابع للهيئة والواقع في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الجلسة الحوارية التي حملت عنوان "الأمل وسط أزمة المناخ" وقدمها الدكتور توماس دوهرتي، مؤلف كتاب "التغلب على القلق المناخي". وحضر الجلسة عدد من طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب مجموعة من المهتمين بتعزيز العمل المناخي وحماية البيئة والموارد الطبيعية. إضافة إلى ذلك، تم اصطحاب المشاركين في جولة تعليمية في أرجاء المركز الذي يعد معلماً رئيسياً من معالم دبي، ووجهة أساسية للراغبين باستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.

ويوفر مركز الاستدامة والابتكار تجربة فريدة للزوار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة. وتتضمن منطقة المعرض أكثر من 35 عرضاً تفاعلياً لتعريف الزوار بتطورات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى متحف الهيئة ومحطات تحلية المياه، والمنطقة البصرية التي تشرح خصائص الضوء والإشعاع الشمسي، ومعرض لتطور تقنيات الطاقة الشمسية، والمكونات الأساسية للخلايا الكهروضوئية، وتقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة والبرج الشمسي، وتطور مسيرة الطاقة المتجددة بالهيئة، وديوا الذكية، إضافة إلى تطور المباني المستدامة في الهيئة. كما يتيح المركز عروضاً مبتكرة باستخدام طائرات الدرون وتقنية الهولوغرام، وتجارب تفاعلية عديدة. وباستخدام تقنية الميتافيرس، يقدم المركز لزواره جولة افتراضية في مختلف أنحاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

