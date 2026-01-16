أبوظبي: استضاف مركز أدنيك أبوظبي، المقر الرئيسي لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، سلسلة من الفعاليات المتميزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، التي جمعت نُخبّة من قادة الاستدامة العالميين في أسبوع حافل بالابتكار والعمل المناخي.

ويواصل المركز، بصفته أول مركز فعاليات واسع النطاق في الشرق الأوسط يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ترسيخ مكانته الريادية في وضع معايير جديدة لإدارة الفعاليات المستدامة، مقدّمًا منصة مثالية لأكثر أجندات الاستدامة طموحًا على مستوى العالم.

كما تحول مركز أدنيك أبوظبي من 11 إلى 15 يناير 2026، إلى منصة عالمية للحوار حول الاستدامة، مستضيفًا 11 فعالية رئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما في ذلك القمة العالمية لطاقة المستقبل، وحفل توزيع جائزة زايد للاستدامة، وقمة الهيدروجين الأخضر، وغيرها.. إذ جمع هذا الحدث الممتد لخمسة أيام؛ قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، ليعزز مكانة أبوظبي كقوة دافعة في مسيرة الاستدامة الدولية. وهدف الأسبوع إلى تسريع الانتقال نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون المبتكر في مجالات الطاقة والمناخ والمياه والعدالة الاجتماعية.

ويُعّد مركز أدنيك أبوظبي، بفضل سجله العالمي المتميز في مجال الاستدامة، الوجهة المثالية لاستضافة هذا الأسبوع وفعالياته المصاحبة، إذ وبصفته أول وأكبر مركز فعاليات في الشرق الأوسط يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، مقدمة من شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC).

كما أطلق المركز، في إطار التزامه بخفض استهلاك الطاقة، مشروعًا لتركيب ألواح شمسية على سطحه بقدرة 5 ميجاوات، لتوفير نحو ثلث احتياجاته السنوية من الطاقة، والمساهمة في تقليل انبعاثات الكربون بما يقارب ستة آلاف طن سنويًا. فيما تتيح البنية التحتية الذكية للمركز مراقبة وتحسين استخدام الطاقة والمياه والموارد بشكل فوري، وبما يضمن كفاءة تشغيلية عالية وتجربة سلسة لجميع الزوار.

ومكنت مجموعة أدنيك؛ شركة بوليغرين، الرائدة عالميًا في حلول الاقتصاد الدائري، من إطلاق مبادرة "Again, Please ضمن أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، والمخصصة لإعادة استخدام أدوات الطعام، كبديل للبلاستيك أحادي الاستخدام في فعاليات القمة، ما ساعد المشاركين على تقليل النفايات وخفض البصمة الكربونية للحدث، ووفر المركز لدعم هذه المبادرة، نقاط تجميع وتوزيع مخصصة، لضمان تجربة أكثر استدامة لجميع الحضور.

وباحتضان فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، يرسّخ مركز أدنيك أبوظبي مكانته كمنصة عالمية رائدة لاستضافة أحد أبرز الملتقيات الدولية المعنية بالاستدامة. إذ لا يقتصر دور "أدنيك" على توفير بنية تحتية متطورة لحدث عالمي بهذا الحجم، بل يؤكد أيضاً التزامه الراسخ بتحقيق رؤيته طويلة المدى في مجال الاستدامة.

ويعكس نهجه المتقدم في اعتماد حلول الطاقة النظيفة وتطبيقات البنية التحتية الذكية؛ حرصه على تحويل النقاشات والشراكات والالتزامات التي شهدها أسبوع أبوظبي للاستدامة إلى مبادرات فعلية تُحدث أثراً دائماً وملموساً.

وفي ظل تسارع الجهود العالمية نحو مستقبل مستدام، يواصل مركز أدنيك أبوظبي لعب دور محوري في تيسير الشراكات وصياغة الحلول التي ستحدد ملامح المستقبل الخالي من الانبعاثات الكربونية.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. ولدى مدن التزام ثابت بتقديم فوائد مستدامة طويلة الأجل، وإرساء أسس الحياة الذكية والمتصلة.

نبذه عن مجموعة أدنيك

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لمتعامليها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها ، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهى شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتشركات