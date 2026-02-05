ديار المحرق، مملكة البحرين: أعلنت مدينة التنين البحرين، أكبر مركز تسوق للبيع بالجملة والتجزئة بمملكة البحرين، عن إطلاق النسخة السابعة من معرض الأسر المنتجة السنوي، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 14 فبراير 2026، في إطار التزامها المتواصل بدعم الأسر البحرينية المنتجة وتعزيز المبادرات المجتمعية المستدامة.

ويُقام المعرض يوميًا في الساحة الرئيسية بين البوابتين 4 و12، من الساعة 4 مساءً وحتى 10 مساءً، بمشاركة 12 أسرة بحرينية منتجة، حيث يتيح منصة متكاملة للأسر المنتجة لعرض وبيع مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية التي تعكس الإبداع والهوية البحرينية الأصيلة. ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الإبداعات المحلية، تشمل الحرف التقليدية والأشغال اليدوية والمنتجات المنزلية، إلى جانب الأطعمة المحلية، ما يمنح الزوار تجربة تسوق فريدة تجمع بين دعم الإنتاج المحلي والتعرّف على مهارات ومواهب الأسر البحرينية المنتجة.

وبهذه المناسبة، أكدت مدينة التنين البحرين حرصها على مواصلة دورها المجتمعي من خلال استضافة المعرض منذ العام 2018، وذلك بهدف تمكين الأسر المنتجة وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى شريحة أوسع من الزوار والمتسوقين، إلى جانب تعزيز مكانة المجمع كوجهة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه والمبادرات المجتمعية. ويأتي تنظيم المعرض في توقيت مناسب قبيل حلول شهر رمضان المبارك، ليتيح للزوار فرصة اقتناء احتياجاتهم للشهر الفضيل من المنتجات المحلية المميزة ودعم المشاريع المنزلية والاستمتاع بأجواء حيوية تعكس روح التعاون المجتمعي، ضمن بيئة تسوق متكاملة توفرها مدينة التنين البحرين.

يُذكر أن مدينة التنين البحرين تعد من أبرز وجهات التسوق العائلية في مملكة البحرين، حيث استقطبت أكثر من 70 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 2015، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الاحتياجات والاهتمامات، ابتداء من الملابس والأزياء العصرية والإكسسوارات، مروراً بالإلكترونيات والألعاب والأدوات المنزلية، وصولاً إلى مواد البناء والديكور والأثاث، وأدوات ومعدات التشجير والزراعة، فضلاً عن خيارات الطعام المتنوعة التي تضفي بعداً ترفيهاً يجعل تجربة التسوق متكاملة لجميع أفراد العائلة..

تفضلوا بزيارة المجمع خلال أوقات العمل من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 مساءً (10 صباحًا – 12 صباحًا يوميّ الخميس والجمعة). لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال على (77909077 973+).

