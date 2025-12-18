تدريب شامل ضمن عقد عمل لمدة عامين مع فرصة شغل مناصب في إدارة التطوير والتسليم العقاري

دبي، أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي مسار "إكسبوجر"، وهو برنامج تدريب مهني شامل لمدة عامين مخصص لإعداد قادة المستقبل من الكفاءات الإماراتية. حيث يستقطب حديثي التخرج من مختلف التخصصات بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات القيادية المطلوبة في سوق العمل في مجال العقارات والتنمية الحضرية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستهدف هذه المبادرة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتخرجين في دفعتي العامين الماضيين ضمن تخصصات التخطيط العمراني، والهندسة، وإدارة الأعمال، إلى جانب مجالات التصميم والتطوير، والتنفيذ، والمبيعات والتسويق، وإدارة البرامج، والمشتريات وسيتاح للمشاركين فرصة العمل على المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرة عملية في مشاريع ضخمة على مستوى المدينة، تحت إشراف كبار المدراء في فريق التطوير العقاري في المدينة.

سينضم المتقدمون المرشحون إلى مدينة إكسبو بموجب عقد مؤقت لمدة عامين، يتضمن العام الأول من المسار تدريباً تخصصياً وتناوباً وظيفياً عبر مختلف الأقسام والتخصصات، بينما يتعمق طلاب السنة الثانية في تخصص واحد بناءً على تقييم أدائهم واهتماماتهم واحتياجات العمل. عند إتمام البرنامج بنجاح، سيحظى الخريجون بفرصة الترقية المباشرة إلى مناصب رئيسية في إدارة التطوير والتسليم العقاري في المدينة.

قال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: " تلتزم مدينة إكسبو دبي، بصفتها المطور الرئيسي، بإنشاء مجتمعات ذكية مستدامة ومرنة، بما يساهم في مسيرة التنمية والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستثمر هذه المبادرة الجديدة طاقات الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية بإشراكهم في جميع جوانب قطاع التخطيط الحضري والعقارات والإنشاء، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لقيادة التنمية الحضرية المستدامة، بما يضمن بقاء مدينتنا في طليعة الابتكار والتصميم الذي يركز على الإنسان."

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "يجسد برنامج إكسبوجر التزامنا بتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فهو يتيح للكفاءات الإماراتية فرصةً فريدةً لاكتساب الخبرات العملية والمساهمة بشكلٍ مباشرٍ في بناء مدينةٍ مستدامةٍ، محورها الإنسان وتقوم على الابتكار. ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي لا تقتصر على رعاية الجيل القادم من القادة في مدينة إكسبو، بل تمتد أيضاً لتساهم في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير كوادر مهنية عالية الكفاءة تسهم في بناء مستقبل الأمة".

تلتزم مدينة إكسبو بمواكبة التقدم في مجال الحياة الحضرية المستدامة، ويأتي إطلاق هذا المسار المخصص لإعداد قادة المستقبل الإماراتيين، وتمكينهم من إدارة سلسلة القيمة العقارية بأكملها، كخطوة استراتيجية لربط المعرفة النظرية الأكاديمية بالخبرة المهنية القيادية.

وتدعم هذه المبادرة مساعي تطوير مدينة إكسبو دبي كمركز رئيسي ضمن الخطة الحضرية لدبي 2040، وتتماشى بشكلٍ مباشرٍ مع أجندة دبي الاقتصادية 33، التي ستساعد في دمج آلاف الشباب الإماراتيين في سوق العمل، كجزء من التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة والابتكار.

تم افتتاح طلبات التسجيل على هذا البرنامج اعتباراً من 10 ديسمبر.

ويُسهم هذا البرنامج في ضمان تأهيل الكوادر الإماراتية للمستقبل، من خلال طرح أفكار جديدة في مختلف المجالات، ومواكبة نمو المدينة المستمر، وإطلاق المزيد من الوحدات السكنية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات كجزء من مخططها الرئيسي الطموح.

تهدف هذه المبادرة المنظمة لاستقطاب وتدريب المواهب ودمجها داخل المؤسسة، ضمن مساعي مدينة إكسبو الحافلة بمبادرات لاحتضان المواهب ورفع الكفاءات، بما في ذلك أكاديمية صنّاع التغيير، وهي حاضنة للابتكار وريادة الأعمال للمبدعين الخريجين الجدد أو طلاب السنة النهائية في الجامعات، وكذلك مبادرة العودة إلى العمل التي تُمكّن النساء من استئناف مسيرتهنّ المهنيّة وإعادة توظيف خبراتهنّ في مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية والمقابلات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: press.office@expocitydubai.ae

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي قلب مستقبل دبي النابض بالابتكار وتُعنى بالإنسان والبيئة على حد سواء، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040 ومحرك رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية( D33 ). تمتاز مدينة إكسبو بموقع استراتيجي يتوسط مركز دبي للمعارض ومطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، وتلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.

تعد مدينة إكسبو نموذجاً رائداً في التخطيط الحضري المستدام، فهي تمثل مساراً متقدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في إطار تعزيز العمل المشترك، وتُعرف بكونها مجمع الابتكارات المستدامة الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تمثل مدينة إكسبو بيئةً حيويةً ذات أطر واسعة، تُبنى على ربط الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التعليمية والسكان والزوّار، وتستضيف مختلف المبادرات والفعاليات الثقافية والتعليمية والترفيهية، كما أنها تحتفي بالإبداع والفكر المتجدد الملهم لأجيال المستقبل.

مدينة إكسبو هي مقر الإبداع وحاضنة الابتكارات، وتوفر منصة عالمية للأفكار الرائدة وتجارب الحلول المستدامة التي تعود بالأثر الإيجابي على الإنسان والكوكب، ومن خلال مسيرتها الهادفة للحد من الانبعاثات الكربونية فهي تُرسي معاييراً للتنمية الحضرية وتوطد لممارسات أكثر ترشيداً ومسؤولية تسهم في دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أكثر توازناً واستدامة على كافة الأصعدة.

