دبي، أعلنت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي عن تنظيم الاحتفال الرسمي بالعام الصيني الجديد في مدينة إكسبو دبي يوم 8 فبراير. وذلك في مؤتمر صحفي بمشاركة القنصل العام، سعادة أو بوتشيان.

وسيضم الاحتفال الذي ينطلق في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الأحد القادم مسيرة كبرى وعروضا ثقافية وحفلاً موسيقياً ومعارض متخصصة ضمن تجربة ثقافية تفاعلية متعددة الأبعاد تتيح للجالية الصينية والمقيمين والزوار الاحتفال معاً برأس السنة الصينية. وتشارك في الحدث نحو 40 فرقة استعراضية وأكثر من 10 منصات متحركة، بمشاركة ما يزيد عن 3,000 فنانٍ ومؤدٍ. كما سيشهد اليوم سلسلة من العروض وسوقاً احتفالياً يقدم تشكيلة واسعة من الأطباق الإقليمية الصينية، وتجارب التراث الثقافي، وعروضاً تكنولوجية تفاعلية.

وقالت سعادة القنصل العام أو بوتشيان أن عام 2026 يمثل بداية الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين، وهو عام محوري في دفع مسيرة التحديث الصيني. كما يشهد هذا العام انعقاد القمة الصينية العربية الثانية، والتي ستضفي زخماً قوياً على العلاقات بين الصين ودولة الإمارات. وتهدف المسيرة الكبرى، بمناسبة استقبال العام الجديد، إلى استعراض إنجازات وحيوية ومبادرات الجالية الصينية، مع تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين على مستويات أعلى وفي مجالات أوسع، لفتح فصل جديد في مسيرة التنمية المشتركة.

وأكدت سعادة القنصل العام على أن حدث هذا العام هو الأكبر على الإطلاق؛ ويبرز شعار المسيرة "من الأصالة إلى المستقبل" انفتاح الصين وثقتها وتطلعها نحو التنمية المستقبلية. ويجسد ذلك التنوع الدولي للمشاركين ومناطق العرض التي تمزج بين الحداثة والتقاليد في سيمفونية متناغمة من التقدم بين الشعوب المختلفة. كما ستسلط المسيرة الضوء على الابتكار التكنولوجي عبر استعراض مركبات النقل، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات، وغيرها من إنجازات الشركات الصينية، مما يحول مفهوم "التكنولوجيا في خدمة الثقافة" إلى تجارب ملموسة وتفاعلية تضمن للجمهور تجربة مشاهدة ومشاركة استثنائية.

وقال نجيب محمد العلي، مدير تنفيذي، سلطة مدينة إكسبو دبي: "يشرفنا أن يقع اختيار القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي على مدينة إكسبو دبي مجدداً لاستضافة احتفالات 'عيد رأس السنة الصينية الجديدة' لهذا العام. تتيح مدينة إكسبو بيئة مثالية لجمع الناس والشعوب والاحتفاء بالقيم المشتركة؛ ويجسد الاحتفال وما يتضمنه من فعاليات علاقة الصداقة الراسخة التي تجمعنا بالشعب الصيني، كما يبرز تعاوننا المتنامي في مجالات عديدة مثل الثقافة والتجارة والطاقة والتعليم وغيرها الكثير."

وقال محمد فراس عريقات، مساعد نائب الرئيس – إدارة تقويم البيع بالتجزئة والعروض الترويجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "إن التزام دبي بالتبادل الثقافي والشمول هو في جوهر احتفالاتنا برأس السنة الصينية. تدعو هذه الاحتفالية السكان والزوار للاحتفاء بالتنوع الذي يجعل من دبي مدينة فريدة، ما يعزز الروابط العميقة والتفاهم المتبادل بين المجتمعات. ويحمل (عام الحصان) دلالة خاصة، حيث تتقاسم الثقافتان الصينية والإماراتية احتراماً وتقديراً عميقاً للخيل، كرمز للقوة والمنعة، مشكلاً جسراً ثقافياً طبيعياً بين مجتمعينا".

وكشف عريقات أن الاحتفالات ستتضمن برنامجاً شاملاً في جميع أنحاء دبي، يشمل عرض الثقافة الصينية المعاصرة في (مول الإمارات) في تعاون حصري مع (جينغ ديلي) يضم مصممين صينيين وعرضاً نادراً لأوبرا (هوانغ مي)، وعروض رقصة الأسد والمروحة التقليدية في سوق التنين، وفعاليات مشوقة في عالم (كونغ فو باندا) في موشنغيت دبي والقرية العالمية. كما ستتضمن الاحتفالات تجارب طعام مصممة خصيصاً في الفنادق والمطاعم، بما في ذلك المنشآت الحاصلة على نجمة ميشلان، وعروض تسوق حصرية مع متاجر مثل لونجين وليغو وجمبو للإلكترونيات وعلامات تجارية رائدة مشاركة على مستوى المدينة. بالإضافة إلى حوافز دفع عبر (Alipay+) تشمل قسائم تسوق وجوائز سحوبات، وتجارب احتفالية في المعالم البارزة، بما في ذلك عين دبي وعروضاً ضوئية على فندق برج العرب جميرا.

تنظم احتفالات السنة الصينية الجديدة والمسيرة المصاحبة لها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والقنصلية العامة في دبي، ومدينة إكسبو دبي، وبإشراف من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمركز الثقافي الصيني في الإمارات، وغرفة التجارة الصينية العامة في الإمارات، وجناح الصين، ومجموعة الصين للإعلام - الشرق الأوسط، ومجموعات الجالية الصينية.

