الحدث استعرض سبل جذب مزيد من العلامات التجارية العالمية وسبل الحفاظ على جمالية الإمارة وهويتها البصرية

منصور الصباحي: "نعمل على قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار عبر تطبيق القوانين والتشريعات.. وتحفيز النمو الرقمي للقطاع"

دبي: سعياً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء وترسيخ أطر التعاون والعمل المشترك في سبيل تنفيذ رؤيتها في الحفاظ على جمالية واستدامة المدينة، عقدت شركة "مدى ميديا" يوم أمس (الأربعاء) "ملتقى الشركاء الاستراتيجيين" بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، منصور الصباحي، وجمع من الشركاء الاستراتيجيين من كبار مستثمري الإعلانات الخارجية في دبي.

تركزت نقاشات الملتقى، الذي عقد في فندق ون آند أونلي ون زعبيل بدبي، بشكل رئيسي على تعزيز علاقات الشراكة مع المستثمرين الاستراتيجيين في مجال صناعة الإعلانات الخارجية في دبي، والتأسيس لأرضية مشتركة ووضع أطر عمل موحدة لضمان الالتزام التام بالتشريعات والأطر التنظيمية لقطاع الإعلانات الخارجية في الإمارة، لاسيما الالتزام بإرشادات ومعايير الدليل الفني للإعلانات.

كذلك هدف الملتقى إلى تحفيز التحوّل الرقمي وتشجيع تبنّي أحدث التوجهات التكنولوجية في سوق الإعلانات الخارجية، بالإضافة لإطلاع أقطاب الصناعة على أحدث التوجهات في هذا المجال، ومناقشة ما قد يواجهون من تحديات سعياً للمشاركة في وضع الحلول المبتكرة لتجاوزها، ودعماً لجهود تنمية القطاع وضمان استدامة ازدهاره على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما استهدف "ملتقى الشركاء الاستراتيجيين" الاستفادة من توصيات ورش العمل التي تم تشكيلها خلاله، للخروج بتوصيات تدعم جهود شركة "مدى ميديا" في تطوير استراتيجيتها المؤسسية الهادفة لتأطير الدور الموكل إليها في إدارة وتطوير وتنظيم القطاع، وزيادة الفرص الاستثمارية بما ينعكس بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي عن طريق استقطاب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال، وجذب المزيد من العلامات التجارية العالمية من ناحية، وفي الحفاظ على جمالية الإمارة وهويتها البصرية الراقية من ناحية أخرى، وهو ما سيتم تحقيقه عبر ضمان الامتثال للنظم والتشريعات وتطبيق أحدث التقنيات، وتحقيق أهداف الاستدامة بالأسلوب الذي يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لمدى ميديا، بالشركاء الاستراتيجيين للشركة، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع كبار المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية لمناقشة أبرز الموضوعات المعنية بالقطاع، ولمنحهم صورة وافية عن كافة المستجدات التنظيمية ليكونوا دوماً على اطلاع بكل تطوير يطرأ على الدليل الفني للإعلانات الخارجية، ومناقشة آخر مستجدات هذه الصناعة على الصعيد العالمي، وتبادل الخبرات حول أحدث الابتكارات في المجال وأهم التحديات التي تواجه العاملين فيه.

وتعليقاً على أهداف الملتقى، قال الصباحي: "بعد أن تجاوزت مدى ميديا مرحلة التأسيس بنجاح، تباشر الشركة أدوارها والمهام المكلفة بها في قيادة صناعة الإعلانات الخارجية نحو النمو والازدهار، عبر تطبيق القوانين والتشريعات، وضمان الالتزام بالدليل الفني للإعلانات، وتحفيز النمو الرقمي في هذا القطاع الحيوي الذي لا ينظر له فقط من منظور مادي وربحي، كونه يلعب دوراً كبيراً ومهماً على صعيد تعزيز الهوية البصرية للمدينة".

وأضاف: "من هنا تنبع أهمية الالتزام بالتشريعات، مع ضمان تمكين المستثمرين من الموازنة ما بين الوصول لتحقيق هذه الأهداف وبين تحقيق الأرباح، وهو ما نحرص عليه بدورنا عبر توفير العديد من الفرص الاستثمارية المهمة مثل طرح المزايدات على اللوحات الإعلانية الموزعة بشكل استراتيجي على أهم الشوارع الرئيسية في إمارة دبي، إضافة لغيرها من الفرص الاستثمارية المميزة التي سنقوم بالإعلان عنها تباعاً".

تضمّن الملتقى عرضاً تقنياً قدمه دانيال بونيان، الشريك في استراتيجي&، تحت عنوان "أحدث المستجدات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلانات الخارجية"، كما شمل الحدث ثلاث ورش عمل ناقشت كل منها موضوعاً مختلفاً، فيما تمت مناقشة مخرجات الجلسات الفرعية خلال الجلسة الختامية التي أديرت من قبل المستشارين الاستراتيجيين.

يُذكر أن "مدى ميديا" تسعى لتنفيذ رؤيتها في الحفاظ على جمالية مدينة دبي واستدامتها، تماشياً مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما تسعى للحفاظ على السلامة العامة والمرورية ومنع التلوث البصري، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي عبر العمل على استقطاب وتعزيز الاستثمارات في قطاع الإعلانات الخارجية، وجذب أكبر العلامات التجارية لهذا السوق الحيوي سريع التطور.

نبذة حول مدى ميديا

تأسست شركة مدى ميديا في شهر سبتمبر من عام 2024 بموجب القانون رقم (20) لسنة 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي ودعم نموه، عبر إنشاء إطار عمل موحد لإجراءات التصاريح الإعلانية وتوفير الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تتماشى مع أرقى الإجراءات التنظيمية والمعايير الفنية والجمالية التي تتبعها المدينة. وتسهم في الوقت نفسه في ابتكار المساحات الإعلانية الرقمية المبتكرة، والارتقاء بمشهد الإعلانات الخارجية لآفاق جديدة.

فوضت هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي شركة مدى ميديا صلاحية الإشراف على إجراءات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية (OOH) في الإمارة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة ومعالجة كافة أنواع تصاريح الإعلانات الخارجية والإعلان على المركبات، بالإضافة لحق إدارة إجراءات بيع حقوق تسمية محطات النقل العام.

تحرص مدى ميديا على التركيز على الابتكار وتعزيز التحول الرقمي، عبر صياغة قطاع إعلانات خارجية عصري وجاهز للمستقبل، وذلك عبر ترويج الامتثال للإجراءات التنظيمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وبناء وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كبار مستثمري القطاع.

