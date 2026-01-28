دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: وقعت محصول، المبادرة الوطنية للإنتاج الزراعي والغذائي والبرنامج الرائد للزراعة المحلية الذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولةـ، مذكرة تفاهم مع مجموعة "ان ار تي سي" (شركة نصار الرفاعي التجارية) في معرض جلفود، في خطوة هامة نحو تطوير الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وتعد محصول مبادرة رائدة في مجال الزراعة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدعم المنتجات الزراعية الإماراتية من خلال المشاركة المحلية الفعالة، والاستثمار في الابتكار، واستخدام الدفيئات الزراعية المُكيّفة في أنحاء الدولة.

وتجمع الشراكة بين محصول، المنصة الزراعية المتطورة تقنياً والنموذج المتكامل لمجموعة "ان ار تي سي" لتسويق المنتجات الزراعية الذي يرتكز على مفهوم من المزرعة للمستهلك، بهدف تزويد الأسواق المحلية بمنتجات زراعية إماراتية عالية الجودة قابلة لتوسيع نطاق الإنتاج، وخالية من الكائنات المعدلة وراثيًا والمبيدات.

وبموجب علاقة التعاون، ستتولى "إي إس جي أغرو"، شريك "ان ار تي سي"، دور المزارع ومشغل محطات التعبئة والتغليف، حيث تدير حاليًا 100 مزرعة متطورة تقنيًا، تبلغ مساحة كل منها حوالي هكتار واحد، مع خطط للتوسع للوصول إلى 200 مزرعة بحلول عام 2027، وخطة خمسية تستهدف الوصول إلى 400 مزرعة، بما في ذلك إدخال إنتاج الفطر. فيما ستشكل "ان ار تي سي" الذراع التجاري، حيث ستسهم في تعزيز الوصول إلى الأسواق، وإدارة عمليات التوزيع، وتنفيذ استراتيجيات التسويق.

وتنتج مزارع محصول حاليًا 22 صنفًا من المحاصيل، بما في ذلك الطماطم الكرزية، والفلفل الحلو، والباذنجان، والفلفل الحار، باستخدام أساليب زراعية مستدامة وخالية من المواد الكيميائية، بما يتوافق مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة.

ويعد مركز التعبئة والتغليف المتطور، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 طن يوميًا، الجوهر الأساسي لهذه العملية، إذ يتيح مناولة وتصنيف وتوزيع المنتجات الطازجة بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع.

وتؤكد التوقعات الخاصة بالإنتاج تحقيق نمو سريع للبرنامج، حيث يتوقع إنتاج 20 ألف طن من المنتجات المحلية بحلول عام 2026، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الواردات، مع ضمان إمداد ثابت وعالي الجودة للسوق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا طويل الأمد ببناء منظومة زراعية غذائية مرنة ومواكبة للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال ربط الزراعة المحلية المتقدمة بالوصول الفعال إلى الأسواق والتنفيذ العملي الفعال، نساهم في تحويل طموحات الأمن الغذائي الوطني إلى نتائج قابلة للتوسع وذات جدوى تجارية ملموسة."

وتهدف كل من محصول و "ان ار تي سي" إلى تسريع عملية توافر الأغذية الطازجة المنتجة بشكل مستدام والمزروعة محليًا، مما يعزز أجندة الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مسار تجاري قابل للتطبيق وللتوسع يرتكز على نموذج من المزرعة إلى المستهلك ومدعوم بالإنتاج المحلي والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وقنوات السوق المعتمدة.

