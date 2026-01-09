دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: تشارك مجموعة "ان ار تي سي"، الشركة الرائدة في استيراد وتوزيع المنتجات الطازجة في المنطقة، في مهرجان المرح العائلي الذي تنظمه جمعية النور لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم يوم الأحد 18 يناير 2026 في مركز النور بمنطقة البرشاء في دبي.

ويوفر الحدث المجتمعي ملتفىً للعائلات، والأطفال، والطلاب من أصحاب الهمم والمعلمين والشركاء في يوم حافل بالأنشطة الشمولية المصممة للاحتفاء بالإبداع والتكاتف والرعاية بين أفراد المجتمع.

وتأتي مشاركة "ان ار تي سي" في مهرجان المرح العائلي إطار التزام المجموعة المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية والتنمية الشاملة.

وبهذه المناسبة، قال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ان ار تي سي": "تعكس مشاركة "ان ار تي سي" إيماننا بأن الغذاء يمكن أن يكون وسيلة تواصل فعالة، تدعم الصحة والإبداع والتأثير الإيجابي في المجتمع. نفخر بالتعاون مع جمعية النور لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم لتقديم تجارب شمولية وهادفة للأطفال والعائلات."

وخلال المهرجان، ستدير"ان ار تي سي" كشكًا للعصائر والفواكه الطازجة حيث سيتم التبرع بنسبة 50% من عائدات البيع لجمعية النور لدعم برامجها المخصصة لأصحاب الهمم. كما تستضيف الشركة جلسات تفاعلية للأطفال لإعداد أطباق الفواكه، للتشجيع على تبني عادات التغذية الصحية من خلال أنشطة عملية إبداعية، إلى جانب أنشطة الرسم باستخدام ألوان الفواكه والخضراوات الطبيعية، مما يوفر للطلاب تجربة فنية حسية مع دمج مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة.

إضافة إلى ذلك، سيتم توزيع منتجات تحمل العلامة التجارية "ان ار تي سي" لتعزيز تواجدها في الفعالية وتنمية شعور المشاركة بين الحضور.

