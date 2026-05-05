أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها في منتدى "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وتنعقد الدورة الخامسة للمنتدى هذا العام، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي و"أدنيك". ومنذ إطلاقه، بات المنتدى منصة رائدة في دفع أجندة التوطين الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة، وبناء شراكات فاعلة بين المصنّعين والمستثمرين والمشترين الاستراتيجيين.

وتعود مجموعة المسعود للمشاركة في نسخة هذا العام بقيادة قسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية، مستقطبةً مجموعة من الشركات المصنّعة الأصلية (OEMs) والشركاء والوكلاء العاملين في قطاعات الطاقة والمياه والدفاع والتصنيع. ويتولى هاني التّنير، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود، قيادة مشاركة المجموعة في المنتدى، فيما يشرف الدكتور خورشيد علم، المدير العام لقسم المشاريع والخدمات الهندسية في "المسعود"، على الفريق في الموقع. وتستعرض المجموعة خلال المعرض مجموعة متنوعة من الحلول التي جرى تصنيعها أو إنتاجها في الإمارات، والتي تشمل تقنيات المياه والدفاع، وأنظمة التحكم بالغاز، والإنتاج الصناعي، وتجهيزات السلامة الشخصية، وحلول الحفاظ على الأصول وإطالة عمرها الإنتاجي، والمنتجات المجلفنة لمشاريع البنية التحتية، والحلول الكهربائية، والهندسة الدقيقة.

تتماشى مشاركة المسعود في المنتدى على نحو وثيق مع أجندة التوطين الصناعي في الدولة، التي ترسم ملامح قاعدة صناعية متينة ومستقلة. نجحت المجموعة عبر قسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية، في بناء علاقاتها مع الشركات المصنّعة والشركاء وفق نهج قائم على التوطين، وذلك عبر استقطاب تقنيات قابلة للتصنيع أو التوطين في الإمارات، وطرح حلول تُسهم على نحو فاعل في دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي.

وفي هذا السياق، قال هاني التنير الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في مجموعة المسعود: "يُشكّل منتدى 'اصنع في الإمارات' منصة مهمة لتسليط الضوء على مشهد التصنيع والإنتاج الإماراتي. وقد حرصنا هذا العام على أن تعكس مشاركتنا هذه الحقيقة. ويجمع الجناح شركاءنا ووكلاءنا، لمنح أصحاب المصلحة فرصة الاطلاع عن كثب على ما تم إنجازه محلياً، والتعرف على الشراكات التي أسهمت في تحقّيق هذه الإنجازات. تلتزم مجموعة المسعود بأداء دور فاعل وبنّاء في مسيرة التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكّل هذه المنتديات مساحة يُترجَم فيها هذا الالتزام على أرض الواقع."

ويشارك في جناح قسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية جملة من الشركاء، ومن بينهم SCT التي توفّر تقنيات متقدمة في مجالي المياه والدفاع لإعادة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات، والامتثال البيئي؛ وPLUM PRS Units، التي تقدّم إلى السوق الإماراتية تقنيات مطورة في الإمارات للتحكم بالغاز عبر توفير حلول الغاز الطبيعي المضغوط والمتجدد، للحد من الاعتماد على الديزل؛ وNASH Engineering، التي تستعرض قدراتها في الإنتاج الصناعي الكامل وفق معايير ASME وAPI والمعايير الدولية.

كما تشارك في الجناح Rajdhani PPE، التي توفّر تجهيزات السلامة الشخصية مُصمَّمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية في الإمارات؛ وFort Group، التي تُساهم عبر حلولها في إطالة عمر الأصول ورفع جاهزيتها التشغيلية وتعزيز الاستدامة؛ وCOMTECH، التي تقدم منتجات مجلفنة تتميّز بطول عمرها التشغيلي وتواكب أهداف التصنيع والاستدامة في الدولة؛ وKirtanlal، التي تقدّم حلولاً كهربائية وبنى تحتية مُنتَجة محلياً لتلبية احتياجات التطبيقات الصناعية وتوزيع الطاقة.

نبذة عن "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي"

تعتبر "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" مؤسسة تجارية متنوعة تقدم حزمة واسعة من الحلول الصناعية المتكاملة للقطاعات الرئيسية. وباعتبارها شركة رائدة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبي المجموعة متطلبات القطاعات الصناعية الرئيسية مثل النفط والغاز، المرافق، الشحن البحري، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية، الأبنية مسبقة الصنع، السيارات وملحقاتها، وغيرها الكثير. وتعمل تحت مظلة "مجموعة المسعود – القطاع الصناعي" الكيانات التالية: قسم المسعود للطاقة؛ وقسم المسعود للإطارات والبطاريات والإكسسوارات (TBA)؛ والمسعود للمركبات والمعدات التجارية؛ وقسم المسعود للمشاريع والخدمات الهندسية؛ والمسعود برغوم؛ وإيه آر بي الإمارات؛ المسعود لخدمات وتكنولوجيا المحركات الكهربائية والمسعود لتأجير المعدات.

وتوفر المجموعة محفظة واسعة من المنتجات والخدمات بالشراكة مع أبرز العلامات التجارية العالمية والحلول التصنيعية المحلية. وتتمتع " مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" بشراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية، مثل شركة "فولفو بنتا"، و"إم. تي. يو"، وشاحنات "يو. دي"، وشاحنات "رينو"، "كيه اس بي"، وشركة " حلول مان إينيرجي"، وشركة "بريجستون"، وشركة "توتال إنيرجيز"، و شركة "آ كا آ"، وشركة "برتين"، وشركة "خدمات جون كوكريل"، و"شركة تشارت إنداستريز"، و"إيه آر بي"، و"ليروي سومر" و"تي سي إم"، و" إس آند دابليو"، و"كوارتزيليك"، و"سكرويدهال"، و"دونفنغ"، و"أوش كوش". ومن خلال أقسامها في الطاقة والهندسة والصناعة، قامت المجموعة ببناء بعض أكبر مرافق التصليح والصيانة وإعادة التصنيع والتشغيل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب جهود المجموعة في توسيع نطاق تعاونها بين القطاع العام والخاص لتعزيز الهوية الصناعية للدولة، تركز "مجموعة المسعود – الوحدة الصناعية" على توفير مجموعة واسعة من الحلول الصناعية المبتكرة والمستدامة، مثل إنشاء المباني مسبقة الصنع الصديقة للبيئة، كما تضم مجموعة المسعود – القطاع الصناعي ذراعًا متخصصة في تصنيع الهياكل الفولاذية، إلى جانب شبكةٍ من مراكز خدمات السيارات.

للمزيد من المعلومات، التفضل بزيارة الموقع على الرابط: https://www.masaood.com/en/our-business/industrial/

-انتهى-

#بياناتشركات

.