أعلنت مجموعة استثمارات الزياني عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة خوش فكرة للإعلام لرعاية مهرجان "ليلة في بحرين بي"، الذي يُقام في الفترة من 16 يناير حتى 18 فبراير.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الفعاليات الوطنية والسياحية المتميزة، حيث يقدم المهرجان تجربة فريدة بطابع فندقي يجمع بين الأصالة والابتكار، ليمنح الزوار أجواء ترفيهية استثنائية ومحتوى متجدد يعكس روح الضيافة البحرينية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور كل من عبدالله أحمدي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة خوش فكرة للإعلام ، السيد علي الكوهجي مسؤول العلاقات العامة في شركة خوش فكرة للإعلام ، السيدة ريم زايد الزياني مدير الاتصالات المؤسسية والاستدامة البيئية لمجموعة استثمارات الزياني، والسيد يوسف أحمد أخصائي المشاريع والاتصالات للمجموعة.

ومن ضمن فعاليات المهرجان، ستقدّم مجموعة استثمارات الزياني بالتعاون مع خوش فكرة للإعلام فرصة الفوز بسيارة هونشي ضمن سحوبات مميزة لزوار المهرجان، إلى جانب مجموعة من الجوائز القيمة التي تقدمها شركة خوش فكرة للإعلام لتضيف مزيداً من المتعة والتفاعل مع الحضور.

وتؤكد مجموعة استثمارات الزياني من خلال هذه المبادرة حرصها على دعم المشاريع والأفكار الشبابية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب المساهمة في دعم قطاع السياحة، بما يعكس التزامها المستمر بدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين.