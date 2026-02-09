نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان ملتقى "صُناع الغد" لدعم ريادة الأعمال النسائية الصناعية، وتعزيز دور المجلس في تهيئة منظومة صناعية مستدامة لرواد ورائدات الاعمال.

وأطلق المجلس مبادرة "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية، لتوفير منصة صناعية متكاملة تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع صناعية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المبادرة في تعزيز التعاون والشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير القطاع الصناعي.

شهد الملتقى حضور المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس الإدارة، إلى جانب مسؤولي مصرف الإمارات للتنمية، وممثلي الجهات الحكومية، وعدد من أصحاب ومديري المصانع من أعضاء غرفة عجمان، وصاحبات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان، وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وصرحت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات اعمال عجمان، أن المجلس يولي ريادة الأعمال الصناعية النسائية أهمية خاصة بهدف دعم وتمكين صاحبات المشاريع، وتعزيز مساهمتهن في تنمية القطاع الصناعي، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والدعم الفني واكتساب المهارات والخبرات الإدارية والمالية، وتوسيع أسواق المنتجات من خلال المعارض المتخصصة والمنصات التسويقية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأوضحت المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، أن إطلاق مبادرة "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية جاء متماشيا مع جهود المجلس، بالتزامن مع "عام الأسرة 2026"، للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة بشكل عام، لتوفر المبادرة منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات.

وفي كلمتها، خلال الملتقى أفادت إيمان عبيد السوم، الأمين العام لمجلس سيدات أعمال عجمان، أن مبادرة "تكامل" لريادة الأعمال الصناعية النسائية تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية، " المنسوجات، والأغذية، والعطور والتجميل"، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة صناعية تعتمد على توفير الأدوات والوسائل الداعمة لإطلاق المشاريع الصناعية وبناء شبكة علاقات داعمة لقطاع ريادة الاعمال الصناعية النسائية.

وقدم خالد مقلد الأمين العام للاتحاد العربي لريادة الأعمال، جلسة بعنوان "من فكرة صغيرة إلى مشروع صناعي واعد"، حيث استعرض عناصر دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، وفرص الصناعات الصغيرة لسيدات الاعمال، وأسرار نجاح وتطوير المنتجات.

وتحت عنوان "بوابة الفرص الصناعية مع الموردين"، قدم أصحاب المصانع المشاركون في الملتقى مجموعة من قصص النجاح وآليات تطوير المنتجات وتوسيع أسواقها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين رائدات الأعمال الصناعية والمصانع المشاركة.

وأكد المشاركون من أصحاب المصانع، حرصهم على دعم مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان، واستعدادهم للتعاون في تقديم البرامج التدريبية والأدوات التمكينية اللازمة للسيدات صاحبات الأفكار والمشاريع الصناعية، بما يسهم في تطوير قدراتهن وتهيئة الفرص للتعاون مع المصانع وتعزيز حضورهن في القطاع الصناعي.

وقدمت مريم سيف النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع والخدمات في مصرف الإمارات للتنمية، عرضا حول فرص التمويل وآليات الدعم المتاحة لرائدات الأعمال، بما يسهم في تمكينهن وتعزيز قدرتهن على تطوير مشاريعهن الصناعية، حيث شرحت للحضور منظومة ومنصة ـ EDB 360 ـ المخصصة لرواد الاعمال في الامارات.

وخلال الملتقى تم إطلاق مشروع "تكامل" وفتح باب التسجيل فيه عبر التواصل مع مجلس سيدات أعمال عجمان من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر المجلس.

وخلص الملتقى إلى ضرورة تنظيم المجلس لمبادرة "ريادة الأعمال الأسرية" تحت شعار "ابدأ مشروعك الصناعي بـ 5000 درهم"، وتنظيم معرض "فرصة" لشركات المواد الغذائية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع دائرة المالية في عجمان للتعريف بآلية التسجيل كمورد لحكومة عجمان، وورشة عمل مع الموردين من أصحاب المصانع لتعزيز التعاون المشترك لخدمة ريادة الاعمال الصناعية النسائية.

وفي ختام الملتقى قامت المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، بتكريم المشاركين في الملتقى.

-انتهى-

#بياناتحكومية