دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: استضاف مجلس الأعمال والمهن الهندي - دبي حفل استقبال مميز لسعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير الهند الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول لقاء رسمي له مع الجالية الهندية في الإمارات منذ توليه منصبه.

وشهد حفل الاستقبال التأكيد على الزخم المتنامي للعلاقات بين دولتي الإمارات والهند، حيث تم الإعلان رسميًا عن السفير ميتال راعيًا لمجلس الأعمال والمهن الهندي - دبي، إلى جانب سعادة الدكتور عبد الناصر جمال الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، وسعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية.

وفي افتتاح الأمسية، رحب سونيل سينها، نائب رئيس مجلس الإدارة بالسفير واستعرض الشراكة العريقة مع سفارة الهند، والتي تقوم على أهداف مشتركة تتمثل في تمكين الجالية الهندية وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

واستعرض الأمين العام، الدكتور ساهيتيا تشاتورفيدي، مسيرة مجلس الأعمال والمهن الهندي - دبي الذي تأسس في عام 2003 والمرخص من قبل غرفة تجارة دبي، ويعد من أقدم وأعرق مجالس الأعمال للجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل ويدعم مجتمع الأعمال والمهنيين الهنود. وبفضل ست مجموعات تركيز نشطة ومنتدى متخصص، ينظم المجلس مبادرات مؤثرة ومتخصصة في قطاعات محددة، تستقطب أكثر من 50 ألف مشارك سنويًا، مما يجعله صوتًا مؤثرًا في الشراكة المتطورة بين البلدين الصديقين.

واستعرضت الأمسية، التي سلطت الضوء على البرنامج الحافل لفعاليات المجلس، أبرز المبادرات الرئيسية، بما في ذلك قمة الذكاء الاصطناعي، ومؤتمر الشباب، وندوة الصلب والسبائك مع السيد إتش. دي. كوماراسوامي، وسلسلة حوارات الهند مع بنك الاحتياطي الهندي والسيد شيراغ باسوان، وسلسلة "كابيتال كونكت" التي تربط الشركات بالمستثمرين الإقليميين، وبرامج متخصصة في الامتثال الضريبي والفواتير الإلكترونية، إلى جانب فعاليات احتفت بإنجازات هامة في العلاقات الإماراتية الهندية.

وأكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس الإدارة بأن الوضع الراهن يعتبر العصر الذهبي للهند، موضحًا مسار البلاد نحو أن تصبح قوة عالمية، ومؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة الهندية الإماراتية في مسيرة النمو. وقد عزز سعادة السيد ساتيش كومار سيفان هذا الرأي، مشيدًا بمساهمة الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقدمًا رؤى استراتيجية تتوافق مع رؤية رئيس مجلس الإدارة.

فيما أكد السفير الدكتور ديباك ميتال، في كلمته الرئيسية، على الدور المحوري للمجلس كجسر استراتيجي بين دولة الإمارات والهند، داعيًا المجلس وأعضاءه إلى المساهمة بدور أكثر فاعلية في ترجمة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نتائج ملموسة. ومع الأخذ في الاعتبار أن الإمارات تضم أكبر جالية هندية في العالم، شدد على أن مؤسسات مثل مجلس الأعمال والمهن الهندي - دبي، المتمرسة في ريادة الأعمال والخبرة القطاعية والتأثير المجتمعي، تتمتع بموقع فريد لدفع عجلة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والابتكار، وضمان استمرار العلاقة في تحقيق قيمة متبادلة طويلة الأجل.

واحتفت الأمسية بإنجاز هام في مجال تطوير القيادة، حيث تسلّم أعضاء المجلس شهادات إتمام برنامج معهد المديرين، وهو أول برنامج "دورة تدريبية متقدمة للمديرين" في الهند، والذي أُقيم خصيصًا لمجلس الأعمال الهندي في دبي. وقد جمع البرنامج 27 من كبار المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال، مما ساهم في بناء مجتمع قوي من القادة المؤهلين لعضوية مجالس الإدارة في الإمارات.

كما شهد حفل الاستقبال إقامة معرض للفنون الشعبية الهندية، من إعداد الفنانة القيّمة الفنية فيديشا باندي، ما أضفى بعدًا ثقافيًا على الأمسية، وأبرز التراث الفني الهندي الغني، الذي يعزز التواصل بين فئات المجتمع والشعوب.

واختتمت الفعالية بكلمة شكر من سكاندان ماهالينغام، محافظ المجلس، ومؤسس ومدير شركة آيديال كابيتال، الذي أشاد بحضور شخصياتٍ بارزة في المجتمع، من بينهم سوريش كومار، الرئيس الفخري، وفاسو شروف، وباراس شهدابوري ودينيش كوثاري، محافظا المجلس.

-انتهى-

#بياناتحكومية