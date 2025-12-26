حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إنجازاً ريادياً جديداً على الساحة العالمية، بحصدها جائزتين ذهبيتين من جوائز "ستيفي" العالمية في مجالي الاستدامة والقيادة، وجاء هذا التتويج تتويجاً لنجاح مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي، إلى جانب فوز أحد كوادرها الوطنية بجائزة القائد الصاعد للعام، في إنجاز يعكس تكامل التميز المؤسسي والفردي ضمن منظومة المؤسسة.

وفاز مشروع أول عملية تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال في دبي بجائزة "ستيفي" الذهبية ضمن فئة أفضل خدمة مستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ليشكّل خطوة محورية في مسار التحول المستدام للقطاع البحري. ويُعد المشروع أول خدمة متكاملة من نوعها في دبي لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال كوقود بديل منخفض الانبعاثات، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التوجهات الوطنية والعالمية للطاقة النظيفة والاستدامة.

وقال سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "يعكس فوز المشروع بجائزة ستيفي الذهبية التزام المؤسسة الاستراتيجي بتطوير حلول بحرية مستدامة ومبتكرة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزز مكانة دبي كمركز بحري عالمي متقدم".

وأضاف سعادته: "يمثل هذا المشروع نموذجاً عملياً لترجمة الرؤى الوطنية للاستدامة إلى مبادرات نوعية ذات أثر طويل المدى على المستويين البيئي والاقتصادي، ويبرز هذا الإنجاز الدور الريادي لــسلطة دبي البحرية، إحدى الجهات التابعة للمؤسسة، في قيادة مبادرات بحرية عالية الأثر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وفي إنجاز فردي مميز، فازت الزميلة نورة عبد الله الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بخدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجائزة "ستيفي" الذهبية عن فئة القائد الصاعد للعام، تقديراً لتميزها القيادي ودورها المؤثر في تطوير الأداء المؤسسي داخل منظومة المؤسسة، ويأتي هذا التكريم تقديراً لرؤيتها الاستراتيجية، وقدرتها على تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة، إلى جانب دورها في تعزيز الابتكار وتمكين فرق العمل.

وفي هذا السياق، قال سعادة ناصر النيادي: "يعكس هذا التكريم التزام المؤسسة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الكوادر القيادية على قيم التميز والابتكار التي نحرص على ترسيخها في المؤسسة".

-انتهى-

#بياناتحكومية