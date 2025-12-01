أبوظبي: أكمل مؤتمر بيتكوين مينا استعداداته لاستقبال نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الأصول الرقمية والمشفرة في فعاليتها ضمن ديسمبر القادم ، في حدث يُعد من أكبر التجمعات المتخصصة في المنطقة، إذ من المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 12 ألف زائر، ليشكل محطة رئيسية لمناقشة مستقبل البيتكوين، والعملات المشفرة والبلوك شين ورأس المال المؤسسي، والابتكار في الطاقة، إضافة للريادة التنظيمية في دولة الإمارات والمنطقة.

يُنظم المؤتمر بالتعاون مع مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وشركة BTC، في مركز أدنيك أبوظبي يومي 8 و9 ديسمبر القادم، ويستضيف نخبة من المتحدثين والخبراء لتبادل الرؤى حول دور الإمارات المتنامي كمركز عالمي لتطوير البيتكوين، وتعدينه، واعتماده، إلى جانب الابتكارات السيادية المرتبطة به.

و يتضمن مؤتمر بيتكوين مينا برنامجًا غنيًا بالجلسات والفعاليات التي تعكس عمق الخبرات الإقليمية، بدءًا من رواد التنظيم وصولًا إلى شركات التعدين الكبرى وخبراء الاستراتيجيات المؤسسية. وسيُسلّط الحدث الضوء على التحول السريع للمنطقة إلى مركز للبنية التحتية المتقدمة للطاقة، وعمليات تعدين البيتكوين، وبيئة سياسية ناضجة للأصول الرقمية.

وقال براندون غرين، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Inc: "أصبحت الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، القلب النابض لتطور البيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل قوانينها التنظيمية، وبنيتها التحتية المتقدمة، ونهجها الاستشرافي للابتكار". وأضاف: "أبوظبي تمهّد الطريق لاعتماد البيتكوين على المستوى السيادي، وجمع القيادات الإقليمية المؤثرة في منصة واحدة يعكس الزخم العالمي لما يجري بناؤه هنا".

من جانبه، قال أحمد شاكر الرئيس التنفيذي لكابيتال 360 والفعاليات: "نشهد اهتمامًا متزايدًا من القادة والمؤسسات في المنطقة مع تبلور فعاليات وبرنامج مؤتمر "بيتكوين مينا"، إذ يأتي هذا الحدث ليجمع هذه النقاشات في إطار هادف واستشرافي، في وقت تتسارع فيه استكشافات المؤسسات لدور البيتكوين والبنية التحتية من الجيل التالي في استراتيجياتها المستقبلية".

ويضم جدول أعمال الحدث نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعبد الله الظاهري، الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين أبوظبي، والدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وفيصل الحمادي، الشريك الإداري لشركة فيرذر فينتشرز، وعلي النعيمي، مؤسس شركة Shafra.

وتواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي مقدمتها دولة الإمارات، ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الأسواق الرائدة في مجال الأصول الرقمية واعتماد البيتكوين، وتشير الدراسات إلى أن المنطقة تتحول بسرعة إلى مركز ناشئ لتعدين البيتكوين، مع توقعات بانتقال حصة كبيرة من معدل التجزئة العالمي إليها، مدفوعة بالنمو المتسارع للبنية التحتية للطاقة والاستثمارات المستدامة.

وفي هذا السياق، تستعد سلسلة فعالية بيتكوين مينا لاستقطاب مؤسسين عالميين، ومشاركين مؤسسيين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول مستقبل البيتكوين في المنطقة. وتُعد هذه السلسلة منصة حيوية تجمع قادة التكنولوجيا والمطورين والمستثمرين والمجتمع المهتم بالبيتكوين، من خلال جلسات نقاشية، وورش عمل، ومعارض، وأنشطة تفاعلية.

