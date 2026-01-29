شهدت الفعالية توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الحكوميين والصناعيين، بما يسهم في بناء سلسلة توريد متكاملة ومرنة لمنصات الدفاع المستقبلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LMT) فعالية "أسبوع الصناعة" بهدف توسيع نطاق مشاركة الشركات الإماراتية في برامج الدفاع المستقبلية. ويعكس "أسبوع الصناعة" التزام شركة لوكهيد مارتن بمبادرات التحديث، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز استراتيجي لتطوير الجيل القادم من تقنيات الدفاع.

وجمعت الفعالية التي انعقدت في فندق الريتز‑كارلتون في أبوظبي، على مدى ثلاثة أيام، كبار المسئوليين من لوكهيد مارتن، ومسؤولين حكوميين وعسكريين، ومورّدين إماراتيين ناشئين، وشركاء الصناعة من مختلف أنحاء دولة الإمارات. ووفّرت الفعالية منصة لاستكشاف فرص التعاون بما يتماشى مع رؤية الشركة للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل وإدارة المعارك الجوية.

تعزيز الابتكار والمرونة الصناعية

وقال دانيال موتون، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: "يعكس أسبوع الصناعة التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الدفاع. فالعملاء لم يعودوا يكتفون بالأنظمة الجاهزة، بل يتجهون نحو بناء قدرات محلية مستدامة".

وأضاف: "نحن في "لوكهيد مارتن" ندرك هذا التوجه ونعمل على دعمه من خلال تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية في مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، وإدارة الطيف الترددي". وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تنمية قدرات وطنية ذات قيمة عالية في دولة الإمارات، وتعزيز الابتكار والمرونة الصناعية بما يحقق الفائدة لكل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض المشاركون خلال "أسبوع الصناعة" أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، وإدارة الطيف الترددي، وتحليل صور الفيديو، وهي تقنيات محورية تشكّل الجيل القادم من حلول الدفاع.

وركزت الجلسات على إبراز دور الشركات الإماراتية في توطين القدرات الحيوية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتوسيع قاعدة الكفاءات التقنية عالية المهارة، بما يسهم في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات وترسيخ مرونتها السيادية على المدى الطويل.

توسيع مجالات التعاون

وشملت النتائج الرئيسية لفاعلية "أسبوع الصناعة" وضع مسارات رسمية تتيح للشركات الإماراتية الاندماج في برامج "لوكهيد مارتن" للدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية، إلى جانب الالتزام ببرامج تدريب مشتركة تهدف إلى رفع مهارات الكفاءات المحلية في مجالات تحليلات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والاتصالات الآمنة، وتكامل أجهزة الاستشعار المتقدمة. كما تضمنت المخرجات إبرام اتفاقيات للمشاركة في تطوير عروض تقنية مختارة، بالاستفادة من خبرات دولة الإمارات في شبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني.

كما شهدت الفعالية توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الحكوميين والصناعيين، بما يسهم في بناء سلسلة توريد متكاملة ومرنة لمنصات الدفاع المستقبلية.

وتواصل شركة لوكهيد مارتن البناء على العلاقات التي تم ترسيخها خلال الأيام الثلاثة، وتحويلها إلى مشاريع عملية تُسهم في دعم أمن دولة الإمارات وتعزيز سيادتها الصناعية.

نبذة عن لوكهيد مارتن

تُعدّ شركة لوكهيد مارتن (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LMT) إحدى الشركات العالمية الرائدة في تكنولوجيا الدفاع المتقدمة، حيث تقود مسيرة الابتكار وتعزّز آفاق الاكتشاف العلمي. تعمل حلولها الشاملة عبر مختلف المجالات، فيما تسهم رؤيتها للأمن في القرن الحادي والعشرين في تسريع تطوير التقنيات التحويلية التي تضمن لشركائها التفوّق الدائم والجاهزية المستمرة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةLockheedMartin.com

لأحدث الأخبار والإعلانات المتعلقة بشركة لوكهيد مارتن، يُرجى متابعة حساب @LMMiddleEast على منصة "إكس".

-انتهى-

#بياناتشركات