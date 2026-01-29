في إطار دعم الأحداث الرياضية وأنماط الحياة الصحية، وبجانب تعزيز المشاركة المجتمعية تستعد كيو للتطوير العقاري للمشاركة في أكبر ماراثون رياضي داخل محافظة القاهرة ، وذلك بصفتها Title Partner للحدث، ليحمل الماراثون هذا العام اسم Q Cairo Marathon . وتنطلق فاعاليات الماراثون بسلسلة من الأنشطة التحضيرية من خلال معرض تمهيدي (Pre-Event) يمتد على مدار ثلاثة أيام، في 3 و4 و5 فبراير، ويهدف إلى تجهيز المشاركين وتعريفهم بتفاصيل السباقات المختلفة، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والرعائية المصاحبة للحدث ويُقام السباق الرئيسي يوم 6 فبراير بمحيط حديقة الميريلاند بمصر الجديدة بمشاركة أكثر من 5000 متسابق من مختلف الأعمار والفئات العمرية، في حدث رياضي يُعد الأكبر من نوعه الذي تشهده القاهرة . ويشمل الماراثون عدة سباقات تناسب مختلف المستويات، وهي سباق 21 كيلومتر, وسباق 10 كيلومترات ,وسباق 5 كيلومترات و,سباق العائلات (Family Run) ,ومن المقرر أن يشهد الحدث توزيع ميداليات تذكارية وجوائز مالية على الفائزين، في أجواء احتفالية تعكس روح التحدي والمنافسة الإيجابية، وتؤكد أهمية الرياضة كجزء أساسي من أسلوب الحياة الصحي . وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد ثابت، رئيس مجلس إدارة كيو للتطوير العقاري، قائلاً: «تحرص كيو للتطوير العقاري على رعاية ودعم الأنشطة الرياضية والصحية باعتبارها جزءاً أصيلاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وإيماناً منا بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة. كما نحرص في جميع مشروعاتنا العقارية على مراعاة هذا البُعد، من خلال تصميم مساحات مفتوحة ومرافق تتيح لقاطني مشروعاتنا ممارسة الرياضات المختلفة، وتشجع على نمط حياة صحي ومتوازن». وأثنت كيو للتطوير العقاري علي دور وزارة الشباب والرياضة على دعمها ورعايتها لمثل هذة الأحداث الرياضية الكبرى، ودورها الفاعل والتنظيمي لأظهار صورة حضارية للمارثون ، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتشجيع الرياضة المجتمعية ونشر ثقافة الحياة الصحية. كما تُشيد الشركة بالجهود التنظيمية الكبيرة التي بذلها فريق Cairo Runners، الجهة المنظمة للماراثون، لما قدمته من مستوى احترافي متميز في التخطيط والتنفيذ، بما يضمن خروج الحدث في صورة تليق بحجمه ومكانته كأكبر ماراثون يُقام داخل القاهرة ويأتي تنظيم هذا الماراثون في إطار رؤية كيو للتطوير العقاري لدعم المبادرات الرياضية الكبرى، والمساهمة في خلق فعاليات مجتمعية مستدامة تُعزز من جودة الحياة، وتضع القاهرة على خريطة الفعاليات الرياضية الإقليمية.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.