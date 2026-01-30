دبي: نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في 29 يناير 2026، فعالية رسمية في متحف الاتحاد بدبي، احتفاءً بالعيد الوطني لدولة الكويت الشقيقة، تحت شعار «شكرًا للكويت»، وبالتزامن مع تخريج منتسبي برنامج الإدارة الحكومية المقدم لموظفي وزارة المالية في دولة الكويت، وذلك بحضور سعادة المستشار/ طارق صلاح الخشرم – نائب القنصل العام لدولة الكويت لدى دبي والإمارات الشمالية، وسعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء الكلية ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة د. علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، وممثلي الجهات الرسمية، في تجسيد يعكس عمق العلاقات الأخوية والشراكة المؤسسية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار حرص الكلية على ترسيخ دورها كمؤسسة فكرية وتعليمية رائدة في إعداد القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية في المنطقة العربية، وانطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والسياسات العامة، وبما يعكس القيم الإماراتية القائمة على التعاون، وتبادل المعرفة، ودعم مسارات التميز الحكومي العربي المشترك.

ويبرز الحدث البعد الاستراتيجي للشراكة القائمة بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ووزارة المالية في دولة الكويت، بوصفها نموذجاً متقدماً للتعاون العربي في مجال التعليم التنفيذي، حيث أسهمت هذه الشراكة على مدى أعوام في تطوير الكفاءات الحكومية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم التحول نحو نماذج إدارية أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يحقق أثراً مستداماً على مستوى الأداء الحكومي.

ويعد تنظيم الفعالية امتداداً لمسيرة تعاون ممتدة بين الجانبين، أسفرت عن تنفيذ ثمانية برامج تدريبية متخصصة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2024، شملت مجالات القيادة والتميز الحكومي، والضريبة المهنية، والتخطيط التنظيمي، والإدارة الحكومية، واستفاد منها 78 موظفاً من كوادر وزارة المالية في دولة الكويت، في تجسيد لنهج الشراكة القائم على نقل المعرفة، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير المهارات وبناء القدرات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:"أن الاحتفاء بالعيد الوطني لدولة الكويت وتخريج دفعة جديدة من موظفي وزارة المالية يعكسان عمق العلاقة الاستراتيجية بين المؤسستين، ويجسدان إيمان الكلية بأهمية الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية للتميز الحكومي. وأضاف سعادته إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً عملياً للتعاون الخليجي القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعكس التزام الكلية بإعداد قيادات حكومية قادرة على استشراف المستقبل وقيادة التغيير المؤسسي بكفاءة وفاعلية.

وشهدت الفعالية تخريج المشاركين في برنامج «الإدارة الحكومية» المقدم لموظفي وزارة المالية في دولة الكويت، والذي انعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026 في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في سيتي ووك، بواقع خمسة أيام تدريبية وبإجمالي 25 ساعة تدريبية، وبمشاركة 20 متدرباً. وصمم البرنامج كإطار متكامل يهدف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الحكومية، وتمكينها من تبني أفضل الممارسات الإدارية المعاصرة، وتعزيز مهارات الإدارة والابتكار، وتطبيق استراتيجيات متقدمة تسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات.

وتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية شملت التميز المؤسسي الحكومي، والتحول الرقمي والمستقبل، والإدارة العامة الحديثة، وإدارة التغيير ورأس المال البشري، إلى جانب زيارات ميدانية داخلية شملت أكاديمية الإعلام الجديد ومتحف المستقبل، بهدف تعزيز الفهم التطبيقي للمشاركين، والاطلاع على نماذج متقدمة في الابتكار الحكومي، واستشراف المستقبل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي. وركز المحتوى التدريبي على إكساب المشاركين فهماً معمقاً لمفاهيم التميز الحكومي، والتحول الرقمي، والحوكمة، وإدارة الأداء، وبناء القدرات المؤسسية، وربطها بمؤشرات التنافسية العالمية، بما يعزز جاهزيتهم لتطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في بيئات عملهم، ويحقق أثراً عملياً مستداماً على مستوى مؤسساتهم.

واختتمت الفعالية بجولة في متحف الاتحاد وصورة تذكارية للخريجين والضيوف، إلى جانب احتفال خاص عبر عن الشكر والتقدير لدولة الكويت، في دلالة رمزية تعكس عمق الشراكة، ووحدة المصير، والرؤية المشتركة لمستقبل عربي يقوم على التميز الحكومي، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم تطلعات الشعوب ويواكب تحديات المستقبل.

