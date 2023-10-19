تُشارك شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي في الحوار العالمي حول النمو الاقتصادي والازدهار بالنسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (FII7)، انطلاقًا من دور المركز كوجهة للأعمال والحياة العصرية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي عن مُشاركتها في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار (FII7) المقرر عقدها خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر 2032 بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ينعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "بوصلة جديدة" ويجمع عدد كبير من المستثمرين والقادة والمبتكرين وصُناع القرار في القطاعين المالي والاستثماري، في سعي حثيث لتسيير التحول الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي والبحث عن توجّهات جديدة تُلهم وتمكّن مستقبل الاستثمار والابتكار.

ويمُثل كافد في هذا المؤتمر - الذي يُعد الأكبر من نوعه في مجال الاستثمار والأعمال بالشرق الأوسط - كلًّا من الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال، وستيفن توماس الرئيس التنفيذي للعمليات، والذين سيشاركان في حلقتي نقاش بارزتين كمتحدثين رئيسيين.

حيث سينضم جاوتام ساشيتال للجلسة الحوارية الأولى بعنوان "هل يمكن للمدن أن تُلهم النموّ الإنساني؟"، والتي ستتناول تأثير الاستدامة والتنقل وتخطيط المدن الذكية على خلق بيئة حضارية صحية صديقة للمناخ. وسيناقش ستيفن توماس التحديات والفرص التي تواجه القادة الحضريين من القطاعين العام والخاص في الجلسة الحوارية الثانية "قوة المدن العالمية في عالم تتراجع فيه العولمة"، كما ستتناول الجلسة الحديث حول دور المدن العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي.

أعرب جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي عن حماسه لهذه المشاركة القيمة قائلاً: "حيث أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، وباعتبارنا المطورين والمشغلين لمنطقة الأعمال الرئيسية في البلاد، فإننا نسعى جاهدين لدعم رحلة التحول في المملكة من خلال إنشاء نظام بيئي مزدهر قادر على جذب الأعمال وتيسير فرص الاستثمار السعودي. من المتوقع أن يعمل في المركز نحو 100 ألف شخص بحلول نهاية عام 2024. وأضاف: " إن مشاركتنا في النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار تؤكد التزامنا الراسخ بدعم وتمكين رؤية المملكة 2030، والتواصل مع قادة العالم والمبتكرين لإحداث تأثير إيجابي - باستخدام البوصلة الجديدة".

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في قلب العاصمة الرياض ويمتلك المركز ويديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي، وكأحد شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يشكل المركز قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية ورؤية 2030. بالإضافة إلى أنه أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED). ويهدف كافد إلى التقدم بخطط الأعمال الاجتماعية والاقتصادية مما يعزز من أن تصبح الرياض من أكثر المدن الصالحة للعيش بالعالم، مع تحقيق نظام مالي متنوع وفعال يحقق التنمية والازدهار الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إبرام شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار. يعزز هذا التعاون الرائد التزامهم الجماعي بقيادة التغيير التحويلي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتسخير الابتكار لمواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في المجتمع.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)

هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري ويندرج على جدول أعمالها اهتمام واحد وهو التأثير في الإنسانية. وبالتزام عالمي وشامل، تقوم المؤسسة بتشجيع العقول المُبتكرة والمُفكرة من جميع أنحاء العالم، كما تعمل على تحويل الأفكار إلى حلول واقعية في أربع مجالات رئيسية وهامة تتمثل في: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

حول مركز الملك عبدالله المالي "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة يتميز بطابع فريد مع بنية تحتية حديثة ورقمية، تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية.

يضم "كافد" 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، ويُعد المركز وجهة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة تُقدم خيارات متعددة عبر مساحتها البالغة 1.6 مليون م² وهو أكبر مشروع تطوير عقاري يحصل على شهادة LEED البلاتينية التي تعتبر أعلى اعتماد من مجلس المباني الخضراء الأمريكية.