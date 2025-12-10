أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فوربس الشرق الأوسط، بالتعاون مع قمّة "بريدج 2025"، أضخم حدث عالمي في مجالات الإعلام والمحتوى والترفيه، عن إطلاق البرنامج الحواري الجديد "التوقيع"، الذي يفتح منصة إعلامية تفاعلية لاستضافة القيادات الاقتصادية التي رسّخت حضورها في صناعة القرار، وأسهمت في مسيرة التنمية على مستوى المنطقة.

ويقدّم برنامج "التوقيع" حوارات متخصصة بأسلوب "البودكاست" لتسليط الضوء على الرؤى القيادية، وحصيلة التجارب التي تسهم في تشكيل ملامح المستقبل، حيث يرافق الجمهور في رحلة بين أروقة صناعة القرار وصياغ السياسات، ويقترب من أفكار ورؤى وتجارب شخصيات اقتصادية قادت تحولات في مختلف المجالات.

وينطلق البرنامج من مبدأ: "من هنا تبدأ الرحلة"، وتقدّمه الإعلامية الاقتصادية ميساء القلا التي تحمل خبرة تمتد لأكثر من 22 عاماً في حوار القادة والشخصيات الاقتصادية؛ إذ ستكون الوجه الإعلامي الرسمي لفوربس الشرق الأوسط لتقديم هذه السلسلة الحوارية الرفيعة المستوى.

وأكد سعادة الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس بريدج، أن التعاون مع فوربس الشرق الأوسط يهدف إلى رفع مستوى الحوار الاقتصادي في المنطقة، والانتقال به من مساحات الاستهلاك إلى فضاءات التأثير الحقيقي، مشيراً إلى أن إطلاق البرنامج الحواري "التوقيع" ضمن قمة بريدج 2025 يجسد رؤية التحالف في إعادة تعريف دور الإعلام بوصفه قوة فاعلة في تشكيل الوعي وصناعة السياسات، لا مجرد قناة للعرض أو الترويج.

وأوضح سعادته، أن البرنامج يشكل منصة نوعية تتيح للجمهور الاقتراب من مسارات اتخاذ القرار عبر حوارات معمقة بأسلوب البودكاست، تكشف رؤى القيادات الاقتصادية التي صنعت تحولات ملموسة وأسهمت في بناء المستقبل، منوهاً بأن البرنامج يذهب مباشرة إلى جوهر التجربة القيادية، ليقدم القصص الحقيقية التي تقف وراء التحولات الكبرى، بعيداً عن السرديات البروتوكولية.

وأشار إلى أن ما يميز البرنامج أنه يتجاوز الأسئلة التقليدية، ليأخذ الجمهور في رحلة داخل عقول صناع القرار لاستكشاف كيف ولماذا اتخذت هذه القرارات المصيرية، فنحن نؤمن بأن وراء كل قرار استراتيجي رحلة تستحق أن تروى، ومن هنا جاءت فلسفة البرنامج: "من هنا تبدأ الرحلة".

وختم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن البرنامج الحواري "التوقيع" يقدم أرشيفاً حياً للقيادة الملهمة ومكتبة معرفية توثق التجارب القيادية وتعزز السردية الاقتصادية للمنطقة على المستوى العالمي.

من جانبها، قالت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة التحرير في فوربس الشرق الأوسط: "يمثل برنامج التوقيع امتدادًا لرسالة فوربس الشرق الأوسط في إنتاج محتوى قيادي ومؤثر، ويعكس روح التميز والريادة التي تتمتع بها المنطقة، ويعتبر إطلاق البرنامج من دولة الإمارات تأكيداً على نموذجها الإعلامي المختلف والسبّاق، فهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى منصة للأفكار الكبرى والمؤثرة".

وأضافت العميان: "إن هذا البرنامج غير المسبوق من حيث الشكل والمضمون، يوفر منصة للقيادات الاقتصادية لطرح ومناقشة أفكارهم بعمق، وعرض الإنجازات التي أثرت مسيرة تطوّر القطاعات الاقتصادية. كما أن التعاون مع قمّة بريدج، يفتح أمامنا، آفاقًا جديدة لإطلاق منصات عالمية المستوى تُبرز قصص النجاح الحقيقية وتُلهم الأجيال القادمة".

ومن جهتها قالت الإعلامية ميساء القلا، كبيرة مذيعي فوربس الشرق الأوسط: "انضمامي إلى فوربس الشرق الأوسط لإطلاق (التوقيع) ليس محطة جديدة فحسب في مساري المهني؛ بل هو امتداد لمسؤولية مهنية تجاه توثيق التجارب التي قادت تحولات وأعادت تشكيل وعي السوق. في برنامج (التوقيع) نبحث عن المساحة التي تسمح للقيادات الاقتصادية بأن تشرح منطق القرار لا مجرد نتائجه، فالتأثير الحقيقي يبدأ من الفكرة التي تسبق الإنجاز. هذا هو جوهر (التوقيع): منصة حوارية تقرّب الجمهور من عقل القائد، وتوثّق الأسئلة التي صنعت التحولات الاقتصادية وأعادت تشكيل اتجاهات السوق. وإطلاق البرنامج بالشراكة بين فوربس الشرق الأوسط وقمّة (بريدج) يضع هذه التجارب القيادية في سياق عالمي لصناعة المحتوى، ويحوّل الحوار من عرض الإنجازات إلى فهم منهج اتخاذ القرار، وإلهام الجيل المقبل بعمق التجربة لا سطحيتها".

وسيضم البرنامج شخصيات اقتصادية مؤثرة في عالم الاقتصاد يتم الإعلان عنها لاحقاً، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة نحو 30 دقيقة من شأنها أن تكون بمثابة أرشيف اقتصادي وإعلامي يلهم الأجيال المقبلة، ويثري محتوى الإعلامي العربي.

