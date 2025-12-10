اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، برنامجًا تدريبيًا متكاملاً بعنوان "ورش العمل الزراعية" وذلك بالتعاون مع بلدية دبا الحصن، ويأتي البرنامج الذي استهدف عدداً من الكوادر الفنية العاملة في المجال الزراعي، في إطار الجهود الرائدة التي يبذلها الجانبان لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر دعم الممارسات الزراعية المستدامة وتوفير بيئة إيجابية تعزز قدرات العاملين في القطاع الزراعي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية وتحسين كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.

وشمل البرنامج الذي استمر لمدة 60 ساعة تدريبية، سلسلة من الورش المتخصصة التي تناولت مجموعة من المحاور الرئيسية في مجال العمل الزراعي، من أبرزها أساليب الإكثار والغرس، وإدارة التكريب، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب المبادئ الأساسية للإنتاج الزراعي وأنظمة التسميد والري الذكي، كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية وتطبيقات عملية هدفت إلى تعزيز الجوانب الفنية وإطلاع المتدربين على أحدث الممارسات الزراعية.

وقدّم الورش المهندس جمعة محمد عطا، الاستشاري والخبير الزراعي، الذي استعرض أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في القطاع الزراعي، مع التركيز على رفع كفاءة المتدربين وتطوير قدراتهم في إدارة العمليات الزراعية وفق أفضل المعايير العالمية.

تعزيز الابتكار

وأشارت مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة إلى أن تنظيم برنامج "ورش العمل الزراعية" يأتي في إطار التزام الغرفة المتواصل بدعم مسيرة التطوير في القطاع الزراعي، بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد، مؤكدة أن الغرفة تضع في صميم أولوياتها توفير بيئة مهنية متقدمة تعتمد على التدريب المستمر وتعزيز الابتكار كركيزتين رئيسيتين لرفع جودة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن التعاون مع بلدية دبا الحصن في تنفيذ هذا البرنامج يعكس الحرص على مواصلة بناء الشراكات المؤسسية التي تُسهم في تعزيز الأداء ورفع كفاءة الكوادر الفنية والارتقاء بالقطاع الزراعي وفق أعلى المعايير العالمية.

رفع مستوى الإنتاجية

من جانبها أكدت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، أهمية البرنامج في دعم تأهيل الكوادر المتخصصة، حيث يأتي تنفيذه انسجامًا مع التزام مركز الشارقة للتدريب والتطوير بتوفير برامج نوعية تسهم في الارتقاء بمهارات العاملين في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الزراعي الذي يُعد ركيزة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مؤكدة أن المركز حرص من خلال هذه الدورات على تمكين المتدربين بأحدث المعارف والتقنيات العملية التي تعزز من جودة العمل الزراعي وترتقي بمستوى الإنتاجية الزراعية.

برامج مبتكرة

وأشاد المشاركون في البرنامج بمستوى الإعداد والتنظيم وجودة المحتوى التدريبي، مؤكدين أن البرنامج شكّل إضافة مهمة لعملهم من خلال ما قدمه من معلومات مهمة وتطبيقات ميدانية عززت من قدراتهم الفنية في مختلف الجوانب الزراعية، مثمنين دور غرفة الشارقة وبلدية دبا الحصن في توفير برامج مبتكرة وداعمة للارتقاء بالقطاع الزراعي، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تُسهم في تعزيز الكفاءة المهنية ورفع مستوى الأداء في هذا المجال الحيوي.

