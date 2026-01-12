تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، الذي يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير، تأكيداً على التزامها بدعم التحول نحو ممارسات أعمال مستدامة، وتعزيز جاهزية وتنافسية شركات القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الاستدامة والتنمية الاقتصادية .

وتؤكد مشاركة الغرفة دورها المحوري في ترسيخ منظومة أعمال مستدامة في إمارة أبوظبي، من خلال حضورها في الفعاليات المختلفة، بما يسهم في دعم أجندة الاستدامة، وتعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية ومتطلبات النمو المسؤول طويل الأمد.

وتولي غرفة أبوظبي ملف الاستدامة أولوية استراتيجية ضمن برامجها ومبادراتها الداعمة للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل على تشجيع تبنّي ممارسات مستدامة تعزز الكفاءة التشغيلية، وتحد من المخاطر، وترفع القدرة على الوصول إلى الأسواق والتمويل، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

مبادرة "علامة الاستدامة "

وتتزامن مشاركة غرفة أبوظبي في أسبوع أبوظبي للاستدامة مع الإعلان عن إطلاق برنامج "علامة الاستدامة"، كمبادرة نوعية تعكس التزام الغرفة بالارتقاء بمعايير الاستدامة في مجتمع الأعمال، وتحفيز وتكريم الشركات الأعضاء التي تحقق أثراً ملموساً في المجال البيئي. ويوفر البرنامج إطاراً عملياً متكاملاً يجمع بين التقييم وبناء القدرات والتصنيف المؤسسي، ويزود الشركات بإرشادات واضحة ودعم متخصص يعزز جاهزيتها، ويرفع موثوقيتها، ويفتح أمامها آفاقاً جديدة في مجالات التمويل والاستثمار ودخول الأسواق الدولية.

ويستفيد المشاركون في البرنامج من مسار تطوير متكامل يشمل ورش تقييم بإشراف خبراء في الاستدامة، وأدوات لقياس مستوى النضج المؤسسي، وتقارير مخصصة تحدد أولويات التطوير، إلى جانب جلسات استشارية مباشرة وبرامج لبناء القدرات.

كما سيتم تكريم عدد من الشركات المشاركة في المرحلة الأولى خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بما يوفّر منصة عالمية لاستعراض ما حققته من تقدم والتزام بممارسات أعمال مستدامة ومسؤولة.

جناح الغرفة في المعرض

وفي إطار مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة، تشارك غرفة أبوظبي في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسة لأسبوع أبوظبي للاستدامة، من خلال جناح خاص للغرفة. ويسهم الجناح في التعريف بدور الغرفة ومبادراتها وبرامجها الداعمة للاستدامة، واستعراض جهودها في تمكين شركات القطاع الخاص وتوجيهها نحو تبني ممارسات أعمال مستدامة.

كما يشكل الجناح مظلة لثلاث شركات رائدة في مجال الاستدامة من الشركات الأعضاء في الغرفة، حيث تتيح هذه المنصة للشركات المشاركة عرض حلولها وتقنياتها المبتكرة، وتسليط الضوء على تجاربها الناجحة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، بما يعزز فرصها في بناء الشراكات وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والدولية.

اقتصاد تنافسي

وفي هذا السياق، قال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: "تؤمن الغرفة بأن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي وقادر على مواكبة متغيرات المستقبل. ومن خلال مشاركتنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة، وإطلاق برنامج "علامة الاستدامة"، نؤكد التزامنا بدعم شركات القطاع الخاص وتعزيز جاهزيتها، ومواءمة منظومة الأعمال في الإمارة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف سعادته: "يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة تجمع القيادات والخبرات من قطاعات متعددة، بما يعزز الشراكات المؤثرة ويدفع العمل المشترك نحو تحقيق مخرجات عملية ذات أثر مستدام على نطاق واسع، لا سيما في ظل الدور الذي تضطلع به غرفة أبوظبي في ربط القطاع الخاص بفرص النمو المستقبلية".

وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

"يمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، وتسريع تبنّي ممارسات أعمال أكثر استدامة ومرونة. وتسعى غرفة أبوظبي من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى تمكين شركات القطاع الخاص من رفع جاهزيتها المؤسسية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق والتمويل، بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام على المدى الطويل".

وتواصل غرفة أبوظبي، عبر مبادراتها وبرامجها المختلفة، العمل كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، لتعزيز تبني أفضل ممارسات الاستدامة، وترسيخ دور الشركات في دعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في إمارة أبوظبي.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة حدثاً دولياً بارزاً يهدف تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات المرتبطة بالاستدامة. ويضم الأسبوع باقة من الفعاليات المتخصصة التي تتناول قطاعات محورية تشمل الطاقة والتمويل والمياه والغذاء والبيئة والتقنيات المتقدمة.

وتدعو الغرفة الزوار إلى زيارة جناحها في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، الواقع في القاعة (4)، جناح رقم (A-190).

