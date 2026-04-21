أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال، والذي يقام تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للطاقة تحت شعار "تأثيركم نبض اقتصادنا".

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الصندوق بتمكين ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، وتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية رواد الأعمال الإماراتيين، ورفدهم بفرص التواصل المباشر مع المستثمرين وصناع القرار.

وتشمل مشاركة الصندوق إطلاق مبادرة "التقديم الفوري لطلب التمويل"، التي تشكّل منصةً مبتكرة لتسهيل حصول رواد الأعمال على التمويل مباشرةً خلال الحدث عبر إجراء تقييمٍ فوري للأهلية، وتخصيص فريق عمل لتقديم الاستشارات وتقييم استيفاء المتطلبات والمستندات والمساعدة في استكمالها. وتستهدف المبادرة رواد الأعمال المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و60 عاماً، من أصحاب المشاريع القائمة وفي طور النمو والتوسع في إمارة أبوظبي، وضمن القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة.

كما تم الإعلان عن إطلاق مسابقة "تجار الإمارات الصغار" تحت رعاية الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان وبالتعاون مع صندوق خليفة، في خطوة تهدف لتزويد الأطفال والشباب من عمر 6 إلى 18 سنة بالمهارات الريادية الأساسية، وتعريفهم بمجالات الابتكار المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية المبكرة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.

وفي إطار فعاليات المهرجان، شارك سعادة خليفة الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في جلسة نقاشية بعنوان "بناء أبوظبي كمنصة عالمية للمؤسّسين"، والتي ناقشت مكانة أبوظبي ضمن منظومة الاقتصاد العالمي لرواد الأعمال، ودور التكامل بين السياسات الحكومية، وتدفق رأس المال، والمؤسسات الداعمة في تمكين نمو الشركات الناشئة. وطرح سعادته خلال الجلسة رؤية الصندوق حول متطلبات التمكين المؤسسي الفعّال لرواد الأعمال، والتحديات التي تواجه المشاريع في مراحل النمو المبكر والتوسع، وآليات تحقيق توازن بين إتاحة التمويل وضمان الاستدامة التجارية للمشاريع.

كما يقدم الصندوق خلال المهرجان برنامجاً متكاملاً من ورش العمل المتخصصة تشمل "من الفكرة إلى أول عائد"، و"الاستراتيجية المالية والتسعير بثقة"، و"الاكتشاف الاستراتيجي للعملاء"، والتي تركز في مجملها على تطوير المهارات الريادية الأساسية، وربط الجانب المعرفي بالتطبيق العملي، بما يدعم رواد الأعمال في مراحل تأسيس وتطوير مشاريعهم ويضمن مواءمتها مع متطلبات السوق الفعلية.

من جانب آخر، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب وقعها سعادة خليفة الكويتي المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال؛ ومنصور الصايغ، رئيس المجلس. وتهدف المذكرة لإرساء تعاون استراتيجي وتعزيز التكامل ضمن منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، وتمكين الشباب عبر إشراكهم في الفعاليات والمنتديات الاقتصادية، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، إلى جانب توسيع فرص وصولهم إلى التمويل والأسواق.

وتعكس هذه المشاركة الأثر المتنامي لبرامج صندوق خليفة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نجح الصندوق في دعم أكثر من 1,200 مشروع، وتقديم تمويلات تجاوزت 1.8 مليار درهم، بما يعزز دور هذه المشاريع في قيادة التنويع الاقتصادي، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

