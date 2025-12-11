الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن صندوق الفعاليات الاستثماري (EIF) ، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ليجندز غلوبال، الشركة العالمية الرائدة في تشغيل وإدارة قاعات الفعاليات والأحداث الرياضية؛ وتمثّل هذه الشراكة خطوة محورية في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للفعاليات والترفيه والتجمعات التجارية عالمية المستوى.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الدور الاستثماري لصندوق الفعاليات الاستثماري بوصفه الجهة الوطنية المختصة بمعالجة فجوة سوق منشآت الفعاليات عبر الاستثمار في أصول قائمة مرتبطة بالقطاع، وتطوير أصول جديدة، وذلك من خلال نماذج شراكات مع مطورين ومشغلين متخصصين. ويهدف الصندوق إلى توفير أصول نوعية دائمة وجاهزة للمستقبل تخدم صناعة الفعاليات بمعايير عالمية، وتسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للقطاع، إذ يتم إسناد التشغيل للجهات المتخصصة لضمان أعلى مستويات الاحتراف ونقل المعرفة إلى السوق المحلي؛ ومن خلال هذه الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية، يسهم الصندوق في رسم ملامح مستقبل قطاع الفعاليات في المملكة ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر التمويل التنموي “MOMENTUM 2025”، ليؤكد الدور المحوري للصندوق في قيادة تطوير منظومة البنية التحتية للفعاليات في المملكة، ووضع أسس تشغيلية واستثمارية جديدة ترتقي بجودة المنشآت وتجربة الزائر، وتفتح آفاقًا أوسع للشراكات العالمية في هذا القطاع الواعد.

وتُعد ليجندز غلوبال من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، حيث تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا، وتدير أكثر من 450 موقعًا حول العالم، وتقدّم خدمات التشغيل لكبرى الفعاليات مثل كأس العالمFIFA ، ودورات الألعاب الأولمبية، ونهائي السوبر بول، وقمم مجموعة العشرينG20، ومجموعة السبع G7، وكذلك بطولات ICC وغيرها. وتشتهر الشركة بخبرتها العميقة في تطوير التجارب المتكاملة للزوار، وإدارة العمليات التشغيلية وفق أعلى المعايير، وابتكار حلول تجارية وتجارب ضيافة تعزّز العائد الاقتصادي للوجهات التي تشرف عليها.

وسيُسهم المشروع المشترك في وضع معايير جديدة للحوكمة ومستويات التشغيل والجودة والابتكار، وضمان أن تلبي مرافق المملكة أعلى المعايير الدولية في تجربة الزائر والسلامة والكفاءة التجارية؛ كما سيسهم التعاون مع ليجندز غلوبال في تسريع نقل المعرفة، وإتاحة الوصول إلى آلاف البرامج التدريبية المعتمدة عالميًا، وتمكين جيل جديد من الكفاءات السعودية المتخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت الحديثة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الفعاليات الاستثماري الأستاذ وهدان بن سليمان القاضي: "يمثّل هذا المشروع المشترك مع ليجندز غلوبال لحظة مفصلية في قطاع الفعاليات في المملكة؛ ومع الجمع بين رؤية الصندوق والخبرة التشغيلية العالمية لليجندز، فإننا نؤسس لقطاع مستدام وقادر على المنافسة عالميًا. هذه الشراكة سترفع مستوى منشآتنا، وتفتح فرصًا جديدة للمواهب الوطنية، وتدعم النمو الاقتصادي طويل المدى".

ومن خلال الاستفادة من النموذج التشغيلي العالمي لليجندز وأفضل الممارسات الدولية، ستُسهم الشراكة في بناء قدرات وطنية متقدمة، وتمكين المنشآت المستقبلية التي يطورها الصندوق من العمل ككيانات تجارية مستقلة، بما يخلق فرصًا جديدة للاستثمار، ويوفر وظائف نوعية، ويعزّز النمو المستدام لقطاع الفعاليات في المملكة.