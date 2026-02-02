مسقط: في إطار التزامه بتعزيز شراكاته المجتمعية ومساهمته في تحفيز مقومات السياحة الداخلية وتعزيز الرفاهية، برز صحار الدولي بحضور لافت في ليالي مسقط كشريك رئيسي للمهرجان، بالتعاون مع بلدية مسقط. ومن خلال رعايته، حافظ صحار الدولي على حضور ميداني واسع في كل من القرم ووادي الخوض والعامرات، بما يتماشى مع الأهداف الثقافية والاجتماعية والسياحية للمهرجان، ويؤكد دوره كشريك فاعل في المبادرات الوطنية.

استقطبت فعاليات ليالي مسقط 2026، التي أقيمت طوال شهر يناير، أكثر من 400 ألف زائر، حيث تراوح عدد الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع بين 22 ألفًا و27 ألف زائر. وقد وفر المهرجان منصة للفنانين والمؤدين ورواد الأعمال للتفاعل مع جمهور واسع، مما عزز مكانته كإحدى أبرز المبادرات العامة في سلطنة عُمان، وجذب اهتمامًا مستمرًا طوال فترة المهرجان. وفي هذا السياق، قدمت سلسلة من الفعاليات المنظمة بعناية، والمتناغمة مع المشهد الإبداعي الأوسع للمهرجان، موفرة تجارب تفاعلية مصممة لإثراء البرنامج. وقد ساهمت هذه الفعاليات في توسيع نطاق تفاعل الزوار، لتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، وإثراء التنوع العام للتجارب المتاحة في المهرجان.

وإلى جانب هذه الأنشطة، كان لصحار الدولي تواجد في مختلف مواقع المهرجان، حيث أتاح الفرصة للتواصل المباشر مع الزوار لتقديم الاستشارات وإجابة الاستفسارات الواردة، ومشاركة معلومات مفصلة حول منتجات البنك وخدماته. وأسهم هذا التفاعل في تمكين الزوار من فهم الحلول المصرفية المتاحة، واكتساب صورة أوضح حول أهم العروض المصرفية، وتحديد الخيارات التي تتوافق مع احتياجاتهم الفردية، بما يواكب تطلعاتهم ويعزّز مبادئ الشفافية واتخاذ القرارات لديهم.

تعكس مشاركة صحار الدولي في ليالي مسقط نهجه المتكامل كمؤسسة مالية تُولي أهمية بالغة للتواصل المباشر والمستمر إلى جانب تواجد قنواتها الرقمية. ومن خلال مشاركته الفاعلة عبر مجموعة واسعة من المنصات العامة والثقافية والمجتمعية، يواصل البنك ترسيخ علاقته مع الزبائن، وترجمة الثقة إلى تواصل مباشر وحضور ملموس، بما يضمن تسخير خدماته وخبراته مع احتياجات المجتمع المتجددة والمتنامية.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

www.SIB.om

