الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت شركة الصفقة الفورية للتسويق الإلكتروني "إنديل"، إحدى شركات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "هاشموف" المتخصصة في الحلول الرقمية اللوجستية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "صنع في السعودية". وتهدف هذه الشراكة إلى بناء منصة لوجستية متكاملة تسهم في تطوير سلاسل الإمداد ورفع جاهزية المصانع السعودية للتحول الرقمي الكامل.

وستقدّم المنصة الجديدة حلاً رقمياً موحداً يمكّن المصانع من إدارة عملياتها اللوجستية بكفاءة عالية، من خلال أتمتة إجراءات الشحن والربط المباشر مع مقدمي الخدمات اللوجستية محلياً ودولياً، بما يشمل شركات الشحن والتخليص الجمركي، والخدمات البحرية والجوية. كما ستتيح المنصة متابعة الشحنات لحظة بلحظة، وتبسيط إجراءات التصدير، وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتتضمّن المنصة أيضاً خاصية مشاركة واستثمار المساحات التخزينية، حيث تتيح للمصانع او الشركات عرض مخازنها وتأجيرها بشكل رقمي وللمدد القصيرة. مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين استغلال الأصول، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عبر توفير خدمات لوجستية مرنة تتناسب مع احتياجات المصنّعين بمختلف أحجامهم.

سيتم اطلاق المنصة التجريبية في بداية عام 2026 على ان يتم العمل على ادراج الخدمات اللوجستية ضمن "سوق انديل" في النصف الثاني من عام 2026، كخطوة استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة لوجستية متخصصة تدعم نمو القطاع الصناعي وتوفّر خيارات ذكية تتماشى مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي.

وتسعى "إنديل" من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المصانع من الوصول إلى الخدمات اللوجستية التشغيلية بطرق أكثر فعالية، بما في ذلك إدارة أسطول التوزيع، وتحسين استغلال المساحات، ودعم عمليات البيع عبر سوق إنديل، وصولاً إلى تمكين المنتجات السعودية من الوصول إلى الاسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة واسعة من الشركاء.

وجرى توقيع الشراكة بحضور:

الأستاذ/ منصور بن سليمان المسفر — الرئيس التنفيذي لشركة الصفقة الفورية "إنديل "

الأستاذ/ زياد بن صالح السيف — الرئيس التنفيذي لشركة "هاشموف "

تصريحات المسؤولين:

الأستاذ/ منصور بن سليمان المسفر — الرئيس التنفيذي لشركة إنديل:

"نتطلع من خلال هذه الشراكة الى تمكين الصناعة الوطنية من الوصول إلى أسواق أوسع، وتعزيز قدراتها التصديرية عبر حلول رقمية متقدمة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030."

الأستاذ/ زياد السيف — ممثل شركة هاش موف:

"يُعد توقيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة أنديل خطوة رئيسية في مسيرة هاشموف لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة في القطاع اللوجستي.

وقد حققت هاشموف تقدمًا ملموسًا في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، إضافةً إلى تمكين المنشآت من قياس ومتابعة انبعاثات Scope 3 عبر منظومتها الرقمية الشاملة."

عن انديل:

تأسست إنديل برؤية وطنية طموحة كممكن للتجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) بالمملكة العربية السعودية، لدعم منظومة الصناعة بالحلول الرقمية المتكاملة من خلال تعزيز العمليات الصناعية: بما في ذلك عمليات التوريد وسلاسل الإمداد عبر مختلف القطاعات الصناعية. مساهمة بذلك في دعم الكفاءة والشفافية التشغيلية والنمو المستدام.

تعمل إنديل وفق نموذج عمل ريادي متميز، يدعم أطراف المنظومة الصناعية: كالمشترين والموردين ومقدمي الخدمات، بممكنات التجارة الإلكترونية اللازمة في بيئة رقمية موحدة، لتعيد بذلك تعريف مفاهيم سلاسل القيمة الصناعية عبر الابتكار الرقمي والتكامل التقني المعزز بالبيانات.

ومن خلال حلولها الرقمية المتكاملة التي تشمل الخدمات اللوجستية، والتمويل، والتكامل الذكي، تعمل إنديل على تبسيط رحلات المشتريات المعقدة، ودعم التوريد المحلي، مساهمة بذلك في تحقيق الطموحات الصناعية للمملكة وفق رؤية 2030 كمركز صناعي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً.

تقدم إنديل خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمصانع الكبرى، والجهات الحكومية، من خلال توفير البنية التحتية والمعرفة والشراكات الاستراتيجية، التي تحقق تجربة سلسة ومتكاملة للتجارة الرقمية بين الشركات المختلفة، على نطاق وطني واسع وبمعايير عالمية موحدة.

عن هاشموف:

هاشموف هي منصة لوجستية ثورية تمكّن الشركات من إدارة عملياتها بكفاءة. تقدم منصتنا الرقمية رؤية شاملة لسلسلة التوريد، وتعزز التعاون، مما يسهم في تبسيط العمليات وتقليل التكاليف.

نحن في مهمة لربط جميع جوانب الخدمات اللوجستية ببساطة وفاعلية، سواء كانت خدمات الشحن، أو خطوط الشحن، أو الموانئ والجهات التنظيمية، أو النقل البري، أو التخزين، أو التأمين البحري، أو الوكلاء الجمركيين، من خلال منصة واحدة. تمكن هذه المنصة المؤسسات والمستهلكين من السيطرة الكاملة على خدماتهم اللوجستية في بيئة متعددة الوسائط، مما يجعل التفاعل في الوقت الفعلي أمرًا ممكنًا.

