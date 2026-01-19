الكابتن إبراهيم البلوشي: نؤمن بأهمية العمل مع شركائنا لتطوير الأطر التنظيمية الخدمية بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات المينائية

حصدت سلطة موانئ دبي، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جائزة الشريك الحكومي من جمعية وكلاء الشحن بدبي (DSAA)، وذلك خلال حفل اليوبيل الفضي للجمعية الذي أُقيم الأسبوع الماضي احتفالاً بمرور 25 عاماً على تأسيسها، وتسلم خلاله الكابتن إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي درع التكريم.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للدور المحوري والمستدام الذي تضطلع به سلطة موانئ دبي، وشراكتها الفاعلة مع الجمعية في دعم وتطوير قطاع الشحن والنقل البحري، وتعزيز تنافسية دبي كمركز بحري ولوجستي عالمي، بما يخدم مصالح القطاع البحري ويواكب تطلعاته المستقبلية.

وبهذه المناسبة، أعرب الكابتن إبراهيم البلوشي عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن الجائزة تعكس ثقة شركاء القطاع بالدور الذي تقوم به سلطة موانئ دبي، وقال: "نفخر بحصول سلطة موانئ دبي على جائزة الشريك الحكومي من جمعية وكلاء الشحن بدبي، والتي تمثل تقديراً لمسيرة تعاون طويلة ومثمرة، قائمة على الشراكة والتكامل والعمل المشترك لدعم نمو القطاع البحري في إمارة دبي، وأضاف: "في سلطة موانئ دبي، نؤمن بأهمية العمل مع شركائنا من القطاع الخاص والمؤسسات المهنية، ونسعى دائماً إلى تطوير الأطر التنظيمية والخدمية بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستوى التنافسية، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية".

وأفاد البلوشي بأن هذا التكريم هو تأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به سلطة موانئ دبي في وضع الأطر التشغيلية للموانئ وتطوير والبنية التحتية التي تمكن الشركات ووكلاء الشحن من القيام بمهامهم بانسيابية ومرونة تامة، ووفق أفضل الممارسات والمعايير التي تضمن استدامة الأعمال في موانئ دبي.

من جانبها، أعربت جمعية وكلاء الشحن بدبي عن تقديرها الكبير للتعاون القائم مع الجهات الحكومية، مؤكدة أن هذه الجائزة تعكس القيمة التي توليها الجمعية لشراكتها مع سلطة موانئ دبي، ودورها الفاعل في دعم مسيرة تطور الصناعة البحرية. كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز فرص التواصل والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم استدامة النمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تشرف على ثلاث موانئ كبرى في دبي وهي جبل علي والحمرية وراشد، إضافة إلى أحواض دبي العالمية ومدينة دبي الملاحية، وتعمل السلطة على تقديم الجهود والتي تسهم في تعزيز مكانة هذه الموانئ لجعلها الأفضل على مستوى العالم، من خلال تطوير البنى التحتية وتنظيم العمليات وتكثيف أنظمة الرقابة والتفتيش، وتحديث الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال.

-انتهى-

#بياناتحكومية