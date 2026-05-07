حصد ستاندرد تشارترد جائزتي "البنك الإسلامي للعام" و"الصكوك الأكثر ابتكاراً" من مجلة "ذا بانكر" والتي تعد من أبرز المطبوعات المالية الدولية المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي، وذلك في إنجاز جديد يعكس مكانة البنك المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، وقوة منصته المتوافقة مع أحكام الشريعة في خدمة العملاء من ذوي الملاءة المالية والشركات والمؤسسات، إلى جانب قدرته على تقديم حلول تمويلية واستثمارية متوافقة مع الشريعة عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. كما جاء تتويج البنك بجائزة “الصكوك الأكثر ابتكاراً” تقديراً لدوره في إصدار صكوك “أدنوك” الدولية.

وتؤكد هذه الجوائز على الدور الهام الذي يضطلع به ستاندرد تشارترد في دعم العملاء ضمن مختلف مجالات التمويل الإسلامي، بدءاً من الخدمات المصرفية اليومية وحلول إدارة الثروات، وصولاً إلى التمويل وأسواق رأس المال، كما تعكس قدرة البنك على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال بين المُصدرين والمستثمرين عبر شبكته العالمية، بما يتيح للعملاء وصولاً أكثر كفاءة إلى التمويل والسيولة.

وتُعد الصكوك أحد أبرز مجالات التميز لدى البنك، حيث يدعم ستاندرد تشارترد هياكل تمويلية تتجاوز الأطر التقليدية، مستفيداً من قواعد سيولة متنوعة ومشاركة واسعة من المستثمرين في عدة أسواق، الأمر الذي يمكّن المُصدرين من جمع التمويل بكفاءة عبر إصدارات متكررة.

وبهذه المناسبة، وقال خورام هلال، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية الإسلامية في ستاندرد تشارترد: "يشهد التمويل الإسلامي تحولاً نوعياً يتجاوز نطاق الأسواق المنفردة، مدفوعاً بتنامي تطلعات العملاء من ذوي الملاءة المالية إلى تنويع استثماراتهم عالمياً، وسعي الشركات والمؤسسات إلى الوصول إلى مصادر أوسع وأكثر تنوعاً للسيولة ورأس المال."

وأضاف: "ندعم هذين المسارين من خلال منصة موحدة متوافقة مع أحكام الشريعة، تتيح الوصول إلى الفرص ورأس المال عبر مختلف الأسواق، مع توفير مستوى عالٍ من الاتساق والكفاءة في التنفيذ، وتكمن ميزتنا التنافسية في قدرتنا على تقديم حلول واسعة النطاق تلبي متطلبات الشريعة والأهداف التجارية في آن واحد".

ويأتي هذا التوسع في النشاط العابر للحدود في ظل النمو المستمر لقطاع التمويل الإسلامي، الذي لا يزال من بين أسرع قطاعات التمويل نمواً على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن ترتفع أصوله الإجمالية بنسبة 36% لتصل إلى 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، ويدعم ستاندرد تشارترد هذا النمو من خلال تمكين العملاء من الوصول إلى حلول التمويل والاستثمار والسيولة عبر شبكته العالمية.

وترتكز هذه المنظومة على إطار قوي للحوكمة الشرعية لدى ستاندرد تشارترد، تدعمه لجنة رقابة شرعية تضم نخبة من العلماء المعترف بهم دولياً، بما يضمن توافق الحلول المالية مع أعلى معايير الالتزام بأحكام الشريعة والشفافية والنزاهة.

وتؤكد هذه الجوائز قدرة ستاندرد تشارترد على تقديم حلول تمويل إسلامي متكاملة وواسعة النطاق، مدعومة بشبكته العالمية وخبرته العميقة في تنفيذ المعاملات عبر الحدود، كما تعكس ثقة الأسواق بقدرة البنك على الجمع بين الابتكار، والحوكمة الشرعية، والكفاءة التنفيذية في تلبية احتياجات العملاء عبر مختلف الأسواق.

