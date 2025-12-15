المنامة، مملكة البحرين: نظمت منظمة رواد الأعمال في مملكة البحرين مؤخراً جلسة تعريفية متخصصة لمنتسبيها بالتعاون مع شركة "كيه بي إم جي البحرين"، تناولت الإطار الضريبي الجديد للضريبة على الشركات في المملكة، وذلك في إطار حرصها المستمر على تزويد أعضائها بالمعرفة والأدوات اللازمة للتكيف مع التحولات الاقتصادية والتشريعية الهامة.

وقدم خبراء شركة "كيه بي إم جي"، خلال الجلسة شرحاً معمقاً حول الهيكل الضريبي الجديد، شمل متطلبات الامتثال والالتزام، والجداول الزمنية للتطبيق، إضافة إلى الآثار الاستراتيجية المترتبة على الشركات العاملة في مملكة البحرين، مما أتاح للحضور فهماً شاملاً للمتغيرات الضريبية وكيفية الاستعداد لها بشكل استباقي.

وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من أعضاء المنظمة، الذين حرصوا على طرح استفساراتهم ومناقشة الفرص المرتبطة بتطبيق النظام الضريبي الجديد، وذلك في بيئة تفاعلية عززت تبادل المعرفة والخبرات بين رواد الأعمال والخبراء الضريبيين المختصين.

وتعكس هذه الجلسة التزام منظمة رواد الأعمال في البحرين بتنظيم فعاليات تدريبية وتثقيفية نوعية تواكب المستجدات الاقتصادية والتشريعية، وتمكن الأعضاء من اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم استدامة أعمالهم ونموها في بيئة تنافسية متغيرة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المنطقة.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد فريد بدر، رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين، عن تقديره لشركة "كيه بي إم جي البحرين"، على هذه الجلسة القيمة، قائلاً: "جاءت هذه الجلسة في وقت بالغ الأهمية، حيث يستعد قطاع الأعمال في البحرين لمرحلة جديدة من التحول الضريبي، ونحن حريصون على أن يكون أعضاؤنا في طليعة المستعدين لهذا التغيير الاقتصادي الكبير من خلال فهم عميق للمتطلبات والالتزامات الجديدة".

وأضاف: "نؤمن بأن المعرفة الدقيقة والتخطيط الاستباقي هما مفتاح النجاح مع أي تحديث تشريعي، ولهذا نحرص على توفير منصات تدريبية وتثقيفية تجمع أعضاءنا بخبراء من مؤسسات رائدة مثل "كيه بي إم جي البحرين"، لضمان حصولهم على معلومات موثوقة ومحدثة تساعدهم في اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة تحافظ على امتثال مؤسساتهم وتعزز من قدرتها التنافسية".

واختتم بالقول: "نشكر جميع الأعضاء على حضورهم الكبير وتفاعلهم الإيجابي، ونؤكد التزامنا بمواصلة تنظيم المزيد من الفعاليات النوعية التي تدعم مسيرتهم الريادية وتمكنهم من مواكبة المتغيرات الاقتصادية بثقة واقتدار".

وتعتزم منظمة رواد الأعمال في البحرين مواصلة إطلاق مزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة، تشمل ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية ملهمة تغطي مواضيع متنوعة في القيادة والابتكار والتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى فعاليات تواصل تهدف إلى تعزيز الروابط بين الأعضاء وبناء مجتمع ريادي متماسك قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وجدير بالذكر أن منظمة رواد الأعمال في البحرين تعتبر فرعاً من الشبكة العالمية “EO” التي تضم أكثر من 18,000 رائد أعمال في 220 فرعاً موزعة على أكثر من 75 دولة. ويبلغ عدد أعضاء فرع البحرين 37 رائد أعمال بحرينياً يديرون شركات يتجاوز حجم أعمالها 120 مليون دولار، ويوفرون نحو 3,900 فرصة عمل. ويقود المنظمة مجلس إدارة يضم 15 رائد أعمال برئاسة رجل الأعمال السيد فريد بدر، وتهدف المنظمة إلى تمكين أعضائها من النمو وتبادل الخبرات في بيئة محفزة وداعمة، وبما يسهم في ربط مملكة البحرين بمنظومة ريادة الأعمال العالمية.

