استضافت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت رئيس قسم الحوسبة في جامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، في ندوة علمية استعرض خلالها نتائج أبحاثه في تطوير تقنيات مبتكرة لتصميم أنظمة رقمية آمنة وموثوقة، موضحًا أن هذه التقنيات تهدف إلى معالجة الأخطاء البرمجية والثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في قطاعات حيوية كالصحة، والمالية، والطيران، والفضاء، والدفاع.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في إثبات صحة الأنظمة الحرجة رغم وجود عدد لا نهائي من السيناريوهات المحتملة، موضحًا أن هذا التحدي يُواجه بالاعتماد على الرياضيات، حيث تُمكّن الأساليب المنطقية الدقيقة من التحقق الكامل والموثوق من سلامة هذه الأنظمة، وهو ما يُبرز التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير أنظمة أكثر أمانًا.

وأكد أن الهدف الأساسي من أبحاثه هو اكتشاف الأخطاء والثغرات الأمنية في مراحل التصميم المبكرة، قبل انتقال التصاميم من مرحلة التطوير إلى أنظمة قيد التشغيل، وذلك اعتمادًا على نهج وقائي يحد من المخاطر التشغيلية والمالية المستقبلية التي قد تنشأ في حال وجود أخطاء أو ثغرات أمنية، ويسهم في تعزيز مستوى الموثوقية بشكل كبير.

وفي سياق آخر، تحدث الدكتور بوحولة في ندوة علمية متخصصة نظمتها كلية الكويت التقنية في توقيت متقارب عن أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني والتحديات المستقبلية المرتبطة بحماية الأنظمة الرقمية في عصر التحول التكنولوجي المتسارع، ليسلط الضوء على التحول الجذري في مفهوم الأمن السيبراني، مؤكدًا أن حماية الأنظمة الرقمية يجب أن تبدأ منذ مرحلة التصميم الأولى، حيث قال: "لم يعد الأمن السيبراني خيارًا أكاديميًا، بل هو ضرورة حتمية في صميم أي تحول رقمي، مهمتنا اليوم هي بناء جيل من المهنيين لا يفهم التهديدات فحسب، بل يتنبأ بها ويصمم أنظمة تقاومها بذكاء."

وأوضح أن دمج الأساليب الشكلية في تصميم الأنظمة يسهم في معالجة الثغرات الأمنية قبل ظهورها، في الوقت الذي استعرض فيه الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الكشف الاستباقي عن التهديدات، مشيرًا إلى أهمية تقنية البلوك تشين في ضمان سلامة البيانات ومنع التلاعب بها، مبينًا الدور الحيوي للاختراق الأخلاقي في اكتشاف نقاط الضعف وتعزيز جاهزية الأنظمة.

وفي إطار استشراف التحديات المستقبلية، حذّر الدكتور بوحولة من التطور السريع في مجال الحوسبة الكمية، موضحًا أن الحواسيب الكمية قد تصبح قادرة على كسر معظم أنظمة التشفير الحالية، وأضاف قائلاً: "هذا الوضع يفرض على المؤسسات الأكاديمية والبحثية الاستعداد لعصر ما بعد الحوسبة الكمية في مجال التشفير، وتطوير حلول أمنية مقاومة للحوسبة الكمية وأكثر استدامة".

واختتم الندوة بالتأكيد على أهمية العنصر البشري في مواجهة التحديات الرقمية، قائلاً: "إن الاستثمار الحقيقي لا يكون في التقنيات وحدها، بل في العقول القادرة على التفكير النقدي والتعلّم المستمر، وتحويل التحديات السيبرانية إلى فرص للابتكار."

هذا، وشملت الندوة تمارين تفاعلية ساهمت في تعزيز الفهم العملي للمفاهيم المطروحة، مثل تحليل نقاط الضعف في أنظمة افتراضية، مما ربط الجوانب النظرية بتطبيقات واقعية وأضفى طابعًا تعليميًا حديثًا ومشوقًا على الفعالية.