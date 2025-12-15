المنامة ـ جامعة الخليج العربي: مثّل رئيس قسم الحوسبة بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور عادل بوحولة، الجامعة في المؤتمر الدولي للبحوث المتقدمة في الرياضيات والمعلوماتية (ICRAMI 2025) الذي عُقد مؤخرًا في تونس، بصفته المتحدث الرئيسي من العالم العربي بين أربعة متحدثين رئيسيين مثّلوا نخبة من الباحثين من الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا.

وفي محاضرته الرئيسية حول "تطوير تقنيات التحقق الآلي لتصميم أنظمة آمنة وموثوقة في المجالات الحرجة"، استعرض الدكتور بوحولة نتاج مسيرة بحثية مكثفة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال تصميم الأنظمة الرقمية الآمنة والموثوقة. كما قدّم للحضور لمحة عن مشروعه البحثي الرائد الذي يهدف إلى تطوير نظام حوسبي متقدم قادر على التحقق الآلي من سلامة الأنظمة الصناعية الحرجة، مما يقلل الاعتماد على التدخل البشري إلى الحد الأدنى ويعزز معايير السلامة الرقمية عالميًا.

وأوضح خلال عرضه، أن جوهر التحدي يكمن في إثبات صحة الأنظمة الحرجة رغم وجود عدد لا نهائي من السيناريوهات المحتملة. وأضاف أن هذا التحدي يجد حله في الرياضيات، حيث تتيح الأساليب المنطقية الدقيقة التحقق من سلامة هذه الأنظمة بشكل كامل وموثوق، وهو ما يُبرز التكامل بين العلوم النظرية والتطبيقية في تطوير أنظمة آمنة. وقال: "أسفرت أبحاثنا في هذا المجال عن تطوير تقنيات متقدمة، أثمرت عن تسجيل براءات اختراع دولية ونشر العديد من الأبحاث في أبرز الدوريات العلمية العالمية، للمساهمة في بناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا من خلال تعزيز السلامة والأمان في قطاعات حيوية مثل الصحة، والطيران والفضاء والدفاع."

هذا، وشهد المؤتمر عرض 117 بحثًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والرياضيات التطبيقية، ما يعكس حجم المشاركة الدولية وتنوع الموضوعات البحثية المطروحة في هذا الحدث العلمي، وتُبرز هذه المشاركة الدولية الإسهامات القيمة للباحثين العرب في الابتكار التكنولوجي الذي يمهّد لمستقبل مستدام للقطاعات الحيوية على المستوى العالمي، وتُجسّد ريادة جامعة الخليج العربي في دعم التحول نحو مجتمع رقمي أكثر أمانًا وثقة.

