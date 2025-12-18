• م. ماجد سلطان المسمار: الفجوة الرقمية اليوم لم تعد مجرد تحدٍ تقني، بل هي "فجوة تنموية" تحدد مستقبل الشعوب وفرصها في النهوض.

• دولة الإمارات تعرض تجربتها كنموذج عالمي في"Digital@UNGA" وتطرح رؤيتها لتكامل المسارات الدولية في جلسة "ربط النقاط".

• دولة الإمارات تؤكد أنها ستواصل دعم "الميثاق الرقمي العالمي" وسد الفجوة الرقمية التي تمنع وصول 2.2 مليار إنسان إلى الإنترنت.

نيويورك: ترأس سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية(تدرا) وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025 ، للمشاركة في الأحداث العالمية الكبرى المخصصة للمراجعة الشاملة لمخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20)، وهي القمة المتعددة الأطراف التي تتناول مستقبل الإنترنت والحوكمة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وشهدت الزيارة برنامجاً مكثفاً شمل إلقاء البيان الوطني لدولة الإمارات أمام الجمعية العامة، والمشاركة في جلسات استراتيجية متخصصة حول التحول الرقمي وحوكمة الإنترنت العالمية.

البيان الوطني: من "فجوة رقمية" إلى "فجوة تنموية"

في كلمته الرئيسية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 16 ديسمبر، شدد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار على أن العالم يقف عند مفترق طرق، مشيرًا إلى أنه رغم وصول الإنترنت إلى 74% من سكان العالم، لا يزال نحو 2.2 مليار إنسان خارج نطاق التغطية، ما يشكّل تحديًا جوهريًا.

وقال سعادة المسمار: "في عصر أصبح فيه الاتصال شرطاً أساسياً للتعليم والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي، فإن ما نواجهه اليوم ليس مجرد فجوة رقمية.. بل هي فجوة تنموية بامتياز".

واستعرض سعادته دور دولة الإمارات كنموذج واقعي، مشيراً إلى إدراج أكثر من 450 مشروعاً وطنياً في قاعدة بيانات القمة العالمية لمجتمع المعلومات(WSIS Stocktaking)،وتتويج هذه الجهود بالفوز بأكثر من 60 جائزة عالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات ستواصل دعم الجهود العالمية لسد الفجوة المعرفية.

استعراض مسيرة التحول المستدام:

شارك وفد دولة الإمارات في فعالية "Digital@UNGA". وخلال جلسة "مسيرة التحول الرقمي المستدام"، أكد سعادته أن تجربة دولة الإمارات استندت إلى "هندسة المستقبل" عبر ثلاث ركائز: الاستثمار الاستباقي في قطاع الاتصالات كعمود فقري، وتطوير العقلية الحكومية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية العامة (DPI).

رؤية تكاملية في جلسة "ربط النقاط":

اختتم وفد الدولة مشاركته في الجلسة النقاشية الهامة بعنوان "ربط النقاط: القمة العالمية لمجتمع المعلومات، منتدى حوكمة الإنترنت، والميثاق الرقمي العالمي".حيث قدم سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مداخلة استراتيجية دعت إلى إنهاء حالة "الجزر المنعزلة" بين المنظمات الدولية، مشبهاً العلاقة بينها بـ "المحرك الواحد"، ومشيراً إلى أن:

• القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS): تمثل "الأساس" والبنية التحتية.

• منتدى حوكمة الإنترنت (IGF): يمثل "المنصة" للحوار الشامل.

• الميثاق الرقمي العالمي (GDC): يمثل "البوصلة" التي تحدد مسار المستقبل والمبادئ المشتركة.

ودعا سعادته المجتمع الدولي إلى جعل هذه المسارات "قابلة للتشغيل البيني "(Interoperable) لضمان مستقبل رقمي ليس فقط "متصلاً"، بل "بناءً ومستداماً" للجميع.

نبذه عن الهيئة

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

