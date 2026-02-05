تماشياً مع رؤية الإمارات 2031، سيعمل مؤتمر قادة الصحة العالمية في دبي على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة في مجال الصحة، وتبادل المعلومات، وإحداث تحول شامل على مستوى الأنظمة الصحية.

سيُقام حفل الإطلاق الرسمي للقمة يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، حيث سيلقي لورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما، كلمة الترحيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنفورما عن إطلاق النسخة الأولى من قمة قادة معرض الصحة العالمي (دبليو إتش إكس) في دبي، وهي منصة قيادية حصرية للمدعوين فقط ومصممة خصيصاً لصناع القرار الأكثر تأثيراً في قطاع الرعاية الصحية في العالم.

ستنطلق فعاليات القمة بعرض خاص يوم الأحد 8 فبراير، قبل انطلاق برنامج قمة قادة (دبليو إتش إكس) الكامل في عام 2027، حيث يتزامن انعقاد هذه الفعالية مع انعقاد معرض الصحة العالمي دبليو إتش إكس في دبي (المعروف سابقًا باسم معرض الصحة العربي) ومعرض دبليو إتش إكس لابز في دبي (المعروف سابقًا باسم ميدلاب الشرق الأوسط) كجزء من ثلاثة أحداث تقام في جميع أنحاء المدينة، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للريادة في قطاع الرعاية الصحية والاستثمار والابتكار.

هذا وتنطلق قمة قادة (دبليو إتش إكس) في دبي، برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2031، في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط العالمية على أنظمة الرعاية الصحية. فشيخوخة السكان، وارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، ونقص الكوادر الطبية والذي تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يصل إلى حوالي 11 مليون عامل صحي بحلول عام 2030 وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تُشكل ضغطاً متزايداً على البنية التحتية.

وفي الوقت نفسه، تُحدث التطورات في مجال الصحة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في كيفية تخطيط الرعاية الصحية وتقديمها وتمويلها، وغالباً ما تتجاوز هذه التطورات قدرة الأنظمة والقوانين على مواكبة هذا التحول، حيث تُبرز هذه التحولات الحاجة المُلحة إلى منصة مُخصصة لمعالجة مستقبل قيادة الرعاية الصحية.

ستعقد قمة قادة (دبليو إتش إكس) في دبي كمنتدى رفيع المستوى، يُقتصر حضوره على المدعوين فقط، ويستهدف كبار صناع القرار في قطاع الصحة العالمية، حيث سيجمع هذا الحدث نحو 200 من أبرز كبار القادة، بمن فيهم وزراء الصحة، وخبراء الاستراتيجيات الحكومية، والرؤساء التنفيذيون، والمستثمرون العالميون، والشخصيات المؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأوساط الأكاديمية، والذين يساهمون في صياغة سياسات الرعاية الصحية الوطنية، وتوجيه استثمارات ضخمة، والتأثير في أطر الحوكمة التي ستحدد مستقبل أنظمة الصحة العالمية.

وبهذه المناسبة قال لورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما: "في إنفورما، نخلق فرصًا للأسواق بأكملها للتواصل والتعاون والابتكار، حيث تعد قمة قادة دبليو إتش إكس في دبي تجسيدًا رائعًا لالتزامنا بهذا، إذ تجمع نخبة من أبرز المؤثرين الرئيسيين من مختلف أنحاء منظومة الرعاية الصحية العالمية، كما تُوفّر دبي بصفتها مركزًا عالميًا للتقدم والتواصل، البيئة المثالية لعقد هذه الحوارات".

هذا وقد صُممت قمة قادة دبليو إتش إكس لتكون منتدى مغلقًا يركز على تحقيق النتائج، وقد عُقدت دورتها الأولى في أفريقيا عام 2024، لتلبية الحاجة إلى بيئة موثوقة تُمكّن كبار القادة من الانخراط في حوار استراتيجي يتجاوز قيود المؤتمرات التقليدية، حيث تتيح هذه المنصة مناقشة على أعلى المستويات حول مواءمة السياسات، والجاهزية المؤسسية، ومرونة النظام على المدى الطويل، ونماذج الاستثمار والحوكمة اللازمة لدعم أنظمة الرعاية الصحية من الجيل القادم في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

هذا وسيُسلّط العرض التمهيدي لإطلاق القمة في عام 2026 الضوء أيضًا على مستوى الحوارات الرفيعة التي ستُحدّد ملامحها، بما في ذلك جلسة قيادية استراتيجية رئيسية تناقش كيف تفرض أنظمة الرعاية الصحية الرقمية والقائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي مقاربات جديدة للسياسات، والحوكمة، والقيادة.

وتشمل قائمة المتحدثين خلال القمة كلاً من: شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بيور هيلث، ودانيال كرافت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيكست ميد هيلث، وديميتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إم 42، ومانيش جويال، الرئيس التنفيذي للعمليات في مايو كلينك، والدكتورة سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف جافي للقاحات، وسامح الفنجاري، رئيس جمعية أبحاث وتصنيع الأدوية في الخليج (PHRMAG)، ورئيس شركة أسترازينيكا في دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل لحضور الحدث، يرجى زيارة:

https://www.worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html

نبذة عن معرض الصحة العالمي

يُوحّد معرض الصحة العالمي (WHX) فعاليات إنفورما للرعاية الصحية عالميًا لتعزيز التواصل والتعاون تحت علامة تجارية واحدة. ومن خلال دمج كل فعالية ضمن محفظة إنفورما ماركتس للرعاية الصحية، يسعى WHX إلى تعزيز تأثيره، وتشجيع المزيد من الابتكار، وتوطيد العلاقات، وإحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية.

معرض دبليو إتش إكس لابز دبي هي المنصة الرائدة في المنطقة للابتكار المختبري، والتشخيص، والاكتشافات العلمية. يجمع المعرض خبراء عالميين، وموردين، ومتخصصين في الرعاية الصحية، ويمثل منصةً لتسريع وتيرة مستقبل تكنولوجيا المختبرات، ونقطة انطلاقٍ للتطورات الجديدة في رعاية المرضى.

سيُقام معرض WHX دبي في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي. كما سيُقام معرض WHX لابز دبي في الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي.

لمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الحدث، يرجى زيارة https://www.worldhealthexpo.com/events/leaders/dubai/en/home.html.

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

