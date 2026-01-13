تستضيف "الهلال للمشاريع الناشئة"، المنصّة التابعة لـ"الهلال للمشاريع" والمتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي، فعالية رائدة تربط بين البحث العلمي وتبنّي الحلول سريرياً والاستثمار في ابتكارات الصحة المرتبطة بالميكروبيوم

تزداد أهمية العلاقة بين الأمعاء والدماغ مع تنامي اهتمام الأطباء بترابط الصحة النفسية وصحة الجهاز الهضمي، وبالتزامن مع توقعات بنمو سوق الميكروبيوم البشري إلى أكثر من خمسة أضعاف ليتجاوز 4 مليارات دولار أمريكي بحلول 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف الهلال للمشاريع الناشئة، المنصّة التابعة للهلال للمشاريع والمتخصصة في رأس المال الاستثماري المؤسسي، ندوة "ثورة الميكروبيوم" في 5 فبراير 2026 في دبي. وتستقطب الندوة خبراء عالميين واختصاصيين طب سريري ومبتكرين ومستثمرين وصنّاع قرار لبحث الدور المتنامي لعلوم الميكروبيوم في تطوير مفاهيم الصحة، وما تفتحه من آفاق جديدة لمستقبل الرعاية الصحية.

وتحت شعار "العلاقة بين الأمعاء والدماغ وصحة المستقبل"، تسلّط الندوة الضوء على كيف تسهم الاكتشافات الحديثة في علوم الميكروبيوم، وخصوصاً ما يتصل بالعلاقة بين الأمعاء والدماغ، في إعادة صياغة مفاهيم الصحة، من الوقاية والصحة النفسية إلى الرعاية الموجّهة للفرد. وتشير الأدلة العلمية المتزايدة إلى أن العلاقة بين الأمعاء والدماغ والميكروبيوم تقوم على تواصل ثنائي الاتجاه، إذ يتبادل ميكروبيوم الأمعاء والدماغ الإشارات عبر مسارات عصبية وهرمونية ومناعية.

وستستضيف الندوة نخبة من الأسماء العالمية الرائدة وروّاد هذا المجال في أبحاث الميكروبيوم وابتكار الطب السريري، ومن بينهم:

البروفيسور ساركيس مازمانيان من "معهد كاليفورنيا التقني"، الحاصل على زمالة "ماكارثر"، والذي أظهرت أبحاثه الرائدة كيف يمكن لميكروبات الأمعاء ونواتجها الأيضية أن تؤثر في إشارات الجهاز المناعي، والالتهابات العصبية المرتبطة بأمراض عصبية . الدكتورة لوري كيفر من "كلية إيكان للطب" في "ماونت سايناي"، وهي من أبرز القيادات في أبحاث العوامل النفسية والسلوكية، ومعروفة بإسهاماتها في تطوير العلاجات السلوكية المرتبطة بتواصل الدماغ والأمعاء، ودعم حلول الرعاية المتكاملة لاضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة. البروفيسور تيد دينان من "جامعة كوليدج كورك"، العالم البارز الذي أسهمت أبحاثه في تعريف مجال "البروبيوتيك النفسي"، وإبراز الروابط بين الميكروبيوم والتغذية والصحة النفسية.



وصرّح توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في "الهلال للمشاريع"، قائلًا: "إن بعض أكثر التحولات قيمة في الرعاية الصحية لا تأتي من اكتشافاتٍ منفردة ومعزولة، بل من فهم ترابط الأنظمة وكيف يؤثر كل عنصر في الآخر. وتبرز العلاقة بين الأمعاء والدماغ اليوم كأحد أكثر المجالات الواعدة، إذ تفتح مسارات جديدة للوقاية، والصحة النفسية، والرعاية المخصّصة، وتتيح تطوير حلول أكثر تكاملًا وأعمق أثرًا. وتؤدي دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا أساسيًا بوصفها نقطة التقاء عالمية تُسهم في تحويل العلوم الرائدة إلى أثر ملموس على أرض الواقع. وبصفتنا "الهلال للمشاريع الناشئة"، نفخر بعقد هذه الندوة في دبي في توقيت مناسب، لتجمع خبراء عالميين وقيادات في عالم الطب وشركاء استثمار بهدف تسريع الابتكار في مجال الميكروبيوم ودعم الحلول القابلة للتطبيق، بما ينعكس بفوائد مستدامة على المجتمع والاقتصاد".

واستناداً إلى سجل الهلال للمشاريع في جمع قيادات من قطاعات مختلفة حول قضايا الجيل القادم، تتناول ندوة "ثورة الميكروبيوم 2026" الموضوعات التالية:

• الوقاية المستندة إلى فهم الميكروبيوم وأثر نمط الحياة

• التشخيصات الناشئة، والمؤشرات الحيوية، والتغذية الدقيقة

• الاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق القائم على البيانات

• حوافز السياسات، والأطر التنظيمية، والتسهيلات اللازمة لاعتماد الحلول سريريًا

وتجمع الندوة جهات فاعلة من قطاعات الرعاية الصحية والتقنيات الحيوية والأوساط الأكاديمية وصناعة السياسات وقطاع الغذاء والتغذية وشركات التأمين ورأس المال الاستثماري، لتشكّل منصة تفاعلية للتعاون عبر سلسلة التطوير كاملة، من البحث والتحقق العلمي إلى التطبيق وتحقيق الأثر.

يعكس توقيت الندوة تنامي الزخم على ثلاثة مسارات متوازية: التقدّم العلمي، واتساع التطبيقات العملية، وتحوّلات مشهد الاستثمار. فعلى المستوى العالمي، يُتوقع أن ينمو سوق الميكروبيوم البشري إلى أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، من نحو 800 مليون دولار أمريكي في 2024 إلى ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي بحلول 2030. وفي الوقت نفسه، لا تزال الحالات الصحية المرتبطة بقوة بتفاعلات العلاقة بين الأمعاء والدماغ شائعة. وتشير تحليلات عالمية واسعة إلى أن متلازمة القولون العصبي تصيب 10–15% من البالغين حول العالم، بينما تظل الصحة النفسية تحديًا رئيسيًا للصحة العامة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1 مليار شخص من اضطرابات نفسية، في حين يُقدَّر أن الاكتئاب والقلق وحدهما يكلّفان الاقتصاد العالمي نحو 1 تريليون دولار أمريكي سنويًا نتيجة تدني الإنتاجية وتبعاتها الاجتماعية.

ومن خلال استضافة هذا الحوار العالمي في دبي، تسعى "الهلال للمشاريع الناشئة" إلى دعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها منصة رائدة تجمع الأطراف المؤثرة في ابتكار الرعاية الصحية، عبر تسريع حلول تجمع بين العلم وإمكانية التطبيق ورأس المال الاستثماري، بما يضمن وصول الأثر إلى نطاق واسع في المجتمع وبصورة أكثر شمولًا. وتُعقد ندوة "ثورة الميكروبيوم: العلاقة بين الأمعاء والدماغ وصحة المستقبل" في https://www.cevbiotech.ae/

نبذة عن الهلال للمشاريع الناشئة

الهلال للمشاريع الناشئة هي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لشركة الهلال للمشاريع، وتدعم التقنيات التحويلية وروّاد الأعمال أصحاب الرؤى الطموحة في مجالات التكنولوجيا المالية، وبرمجيات المؤسسات، والصحة الرقمية، وحلول المناخ، والتقنيات المتقدمة.

للمزيد: CE-Invests - Crescent Enterprises

نبذة عن الهلال للمشاريع

الهلال للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتضم تحت مظلتها مجموعة واسعة من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات متنوعة. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت الشركة إلى مجموعة رائدة تشمل 57 شركة واستثماراً في 19 دولة، ويعمل ضمن فرقها أكثر من 1,600 موظف.

وتدير الهلال للمشاريع أعمالها عبر أربع منصات رئيسية: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتنشط هذه المنصات في مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الموانئ، والخدمات اللوجستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، بالإضافة إلى مجالات رأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم الخاصة، وحاضنات الأعمال.

وتُعد الهلال للمشاريع إحدى الشركات التابعة لمجموعة الهلال، التي تمتلك إرثاً عائلياً راسخاً يتجاوز الخمسين عاماً في دعم الاقتصاد الإقليمي وتعزيز نموه المستدام.

www.crescententerprises.com

-انتهى-

#بياناتشركات