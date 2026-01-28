استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" جلسة حوارية رفيعة المستوى بمقره تحت عنوان "دور الاستدامة في تشكيل سلاسل قيمة مرنة"، بقيادة السيدة ماري–كلير دافو، رئيسة الاستدامة والشؤون المؤسسية في مجموعة "كيرينغ" العالمية والرئيس المشارك لمبادرة الساعات والمجوهرات 2030 (WJI2030)، وبمشاركة السيدة إيريس فان دير فيكن، المدير التنفيذي والأمين العام للمبادرة، إلى جانب السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات"، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين.

وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود "دانات" المستمرة لترسيخ المكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين كوجهة رائدة للحوار الإقليمي والدولي حول الاستدامة في قطاع السلع الفاخرة، تجمع قادة القطاع وصنّاع القرار في مجال الاستدامة للمساهمة في صياغة مستقبل قطاع المجوهرات المستدام، كما مثّل هذا الحدث أول حضور رسمي لمجموعة "كيرينغ" في البحرين على هذا المستوى القيادي الرفيع.

وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المرتبطة بتطبيق ممارسات الاستدامة العملية عبر سلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك مبادئ التوريد المسؤول، وتعزيز الشفافية، وتطوير أطر الحوكمة في قطاع الساعات والمجوهرات والسلع الفاخرة، كما تناولت أهمية الانتقال من الالتزامات النظرية إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ تضمن مرونة سلاسل الإمداد واستدامتها على المدى الطويل.

وسلّطت الجلسة الضوء على الدور الذي يضطلع به "دانات" في الحفاظ على البيئة البرية والبحرية وتعزيز الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة في قطاع المجوهرات، وتطرقت بشكل خاص إلى شراكة المعهد مع مبادرة الساعات والمجوهرات 2030 والاتحاد العالمي للمجوهرات (CIBJO) والتي أثمرت عن إطلاق مختبر الحلول المستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابع للمبادرة، والمعني بتوفير أدوات تدعم هذه الشركات في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها اليومية.

كما استعرضت الجلسة تجربة "دانات" في ربط تراث البحرين العريق في استخراج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي وخبراتها المتراكمة عبر الأجيال، بالمعرفة العلمية الحديثة والأطر العالمية للاستدامة، من خلال نهج متكامل يجعل من الحفاظ على الموارد الطبيعية وتبني الممارسات المسؤولة محوراً أساسياً في مختلف مجالات عمل المعهد، سواء في البحوث العلمية، أو عمليات الفحص والتوثيق، أو برامج التدريب والتأهيل المهني، بما ينسجم مع التوجهات العالمية ويدفع بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "نفخر باستضافة هذه الجلسة الحوارية التي أتاحت مساحة لتبادل الخبرات والرؤى والنقاش حول كيفية تحويل الاستدامة من مفهوم نظري إلى ممارسات ملموسة داخل سلاسل القيمة في قطاع المجوهرات، فنحن في "دانات" نؤمن بأن خبرة البحرين التاريخية وتراثها العريق في اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى جانب ما نملكه اليوم من إمكانات متطورة ومعرفة علمية وتقنية، تضعنا في موقع يمكّننا من المساهمة بفاعلية في الحوار العالمي حول الاستدامة في قطاع السلع الفاخرة، وبناء نماذج مستدامة تعزز الشفافية وتدعم مستقبل الصناعة على أسس مسؤولة ومتوازنة".

من جانبها، قالت السيدة إيريس فان دير فيكن، المدير التنفيذي والأمين العام لمبادرة الساعة والمجوهرات 2030" تم إطلاق مبادرة WJI 2030 بهدف ترجمة الالتزام الجماعي إلى تقدم ملموس على أرض الواقع، حيث يُعد مسار الشركات الصغيرة والمتوسطة خطوة محورية لفهم كيف يمكن للتعاون الموجّه أن يمكّن هذه الشركات من التعامل بكفاءة مع تعقيدات المتطلبات التنظيمية وتوقعات أصحاب المصلحة، ودفع التحول المستدام على المدى الطويل. وبقيادة “دانات”، يجسّد هذا العمل نموذجاً عملياً لما يمكن أن يحققه التعلم المشترك والشراكات الفاعلة من تسريع بناء المرونة وتعزيز قدرة القطاع على التكيف، ونحن نتطلع إلى مشاركة هذه الدروس والخبرات مع مؤسسات أخرى، بالتزامن مع توسيع نطاق مختبر حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة ليشمل مناطق متعددة."

إلى ذلك، قالت السيدة ماري–كلير دافو، رئيسة الاستدامة والشؤون المؤسسية في مجموعة كيرينغ والرئيس المشارك لمبادرة الساعات والمجوهرات 2030: "إن الطموحات التي نحملها تجاه الاستدامة لن تتحول إلى أثر ملموس على أرض الواقع ما لم تكن جميع الجهات الفاعلة التي تشكّل سلاسل القيمة قادرة على العمل بالأدوات اللازمة، فبناء القدرات على هذا المستوى أصبح ركيزة أساسية، ومن خلال مبادرة الساعات والمجوهرات 2030 التي شاركت "كيرينغ" في تطويرها بالشراكة مع "كارتييه"، قدمنا أدوات عملية تمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إدماج المرونة المناخية، والحفاظ على الموارد، والشمولية ضمن عملياتها التشغيلية، بما يجعل الاستدامة جزءًا جوهرياً من أسلوب ممارسة الأعمال، ونحن في "كيرينغ" نؤمن بأن الاستدامة لا تأتي على هامش الأعمال بل تعيد تشكيل الطريقة التي نُنشئ بها القيمة، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتسريع هذا التحول المنهجي الشامل".

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

