أعلنَ معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» عن توقيع اتفاقية تعاون مع «مجموعة مجوهرات الكوهجي»، وذلك خلال فعاليات معرض الجواهر العربية 2025، المُقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري؛ في خطوة تهدف إلى رفع معايير الجودة والمصداقية في سوق المجوهرات المحلي والإقليمي، وتعزيز ثقة العملاء في القطع المعروضة في متاجر الكوهجي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم معهد دانات بفحص واعتماد قطع المجوهرات الخاصة بمجموعة الكوهجي، وإصدار شهادات فحص رسمية توثق أصالة وجودة الأحجار الكريمة والمكونات المستخدمة في كل قطعة، بما يضمن للمستهلكين مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية عند اقتناء المجوهرات.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه سوق المجوهرات العالمي تحولات متسارعة، خصوصًا مع انتشار الألماس المزروع في المختبرات، الأمر الذي يجعل من شهادات «دانات» ضمانًا موثوقًا لأصالة المجوهرات وتمييز الأحجار الطبيعية عن المصنعة، وتؤكد هذه الخطوة التزام مجموعة الكوهجي بتقديم منتجات راقية ذات جودة معتمدة من جهة وطنية رائدة في هذا المجال، بالإضافة لالتزام الطرفين بدعم النمو المستدام لقطاع المجوهرات في المملكة.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، أن الاتفاقية الموقعة مع مجوهرات الكوهجي خلال معرض الجواهر العربية 2025 تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين المؤسسات الوطنية، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي تجسيداً لرسالة "دانات" في تعزيز ثقة المستهلك ودعم الشفافية والتميز في سوق المجوهرات، وأن المعهد يواصل من خلال هذه الاتفاقية أداء دوره الريادي كمختبر عالمي معتمد للفحص والتصنيف، ما يعكس حرص الطرفين على حماية المستهلك والارتقاء بمعايير الجودة في السوق المحلية.

من جانبه، أكدَ السيد أحمد جودت، الرئيس التنفيذي لمجوهرات الكوهجي، أن التعاون مع معهد "دانات" يُعد خطوة استراتيجية محورية تهدف إلى ترسيخ الثقة في العلامة التجارية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع السلع الفاخرة، مشيراً إلى أن فحص واعتماد قطع المجوهرات من قبل جهة وطنية محايدة مثل "دانات" سيمنح العملاء أعلى درجات الضمان والموثوقية لأصالة كل قطعة، ولافتاً إلى أن هذه الخطوة لا تعزز مكانة الكوهجي كإحدى أبرز دور المجوهرات في المنطقة فحسب، بل تعكس أيضاً التزام المجموعة بالشفافية والامتثال لأرقى معايير الجودة، بما يضمن للمستهلك تجربة اقتناء موثوقة ومتميزة.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.

