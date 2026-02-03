في أجواءٍ تسودها روح الألفة وتعزيز القيم المجتمعية، احتفلت دائرة القضاء في الشارقة والنيابة العامة بمناسبة النصف من شعبان، وذلك بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس القضاء، وجمعٍ من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين.

وشهد الحفل حضور كل من سعادة الدكتور المستشار محمد الكعبي رئيس دائرة القضاء، وسعادة المستشار أحمد الملا رئيس محكمة النقض، وسعادة المستشار النائب العام أنور الهرمودي رئيس سلطة النيابة العامة بالشارقة، إلى جانب سعادة المستشار القاضي الدكتورة سلامة الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، وسعادة الشيخ فيصل المعلا أمين عام مجلس القضاء.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص دائرة القضاء والنيابة العامة على إحياء المناسبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، بما يسهم في ترسيخ قيم التآخي والتواصل الإيجابي بين منتسبي المنظومة القضائية، وتعزيز بيئة العمل القائمة على الاحترام والتكامل المؤسسي. وتضمّن الحفل أجواءً احتفالية عكست معاني هذه المناسبة، مؤكّدًا التزام المنظومة القضائية في الشارقة بتعزيز الروابط الإنسانية إلى جانب رسالتها في إرساء العدالة وسيادة القانون.

-انتهى-

#بياناتحكومية