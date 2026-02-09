عجمان، اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، يوم الأحد 8 فبراير الجاري، سباق مصفوت الجبلي، وهو مبادرة متميّزة نظمتها الدائرة في إطار جهودها المستمرة لتفعيل دور الرياضة المجتمعية ونشر الثقافة الرياضية بما يجعلها أسلوب حياة ونمط معيشة مثالي يرتقي بصحّة الأفراد ويعزز رفاه المجتمع.

وشهد السباق إقبالاً لافتاً ومشاركة واسعة شملت نحو 300 مشارك من مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية ضمن فئتين هما فئة 10 كم، وفئة 24 كم، في أجواء حماسية وإيجابية تسهم في التشجيع على ممارسة الرياضة لجميع المستويات وتدفع رؤية الدائرة في نشر وتعزيز الرياضات الفردية واستقطاب الشباب لإعداد جيل من الرياضيين المتميزين.

وفي تعليق له، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة: "يعكس تنظيم سباق مصفوت الجبلي التزام الدائرة الراسخ بإعداد وتصميم الفعاليات المبتكرة التي تخدم تحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية المتمثلة في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد المحلي لخلق تأثير إيجابي في الرياضة العالمية. كما يجسّد رسالتنا ورؤية قيادتنا الرشيدة في إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية لإمارة عجمان والترويج لها، وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع المحلي من خلال مواصلة تنظيم أنشطة رياضية مبتكرة تجمع مختلف الجنسيات التي تثري تنوّع مجتمع الإمارات".

وجاء السباق مدعوماً بباقة متقدمة من التقنيات الحديثة، حيث تلقى كل مشارك شريحة إلكترونية مخصصة لنظام التوقيت الذكي لضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى رقم مشاركة شخصي لتسهيل التعريف والتوثيق. كما أتيحت نتائج التوقيت الإلكتروني عبر الموقع الرسمي بعد انتهاء السباق، وحصل كل متسابق على شهادة إلكترونية يمكن تحميلها من الموقع، وصور شخصية احترافية التُقطت أثناء السباق وعند خط النهاية، فضلاً عن إتاحة خدمة ذكية للبحث عن الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشهدت فئة 10 كم تتويج 42 فائزاً، فيما شهدت فئة 24 كم تتويج 36 فائزاً، ومُنح كل من الفائزين ميدالية وجائزة مالية قدرها 25,000 درهم في بادرة تجسد سعي الدائرة الدائم إلى تشجيع المواهب والإمكانات ودفعها نحو استثمار قدراتها في القطاع الرياضي، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء ويدعم تطور قطاع الرياضة المحلي والعالمي.

وحظي السباق بدعم مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة، أبرزها القيادة العامة لشرطة عجمان، ومتحف مصفوت، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبلدية مصفوت، والاتحاد للماء والكهرباء الراعي الرسمي للفعالية، والقدرة للخدمات الرياضية، والقدرة للدراجات، ومياه غلفا، وانفينيتي جيم، وفرسان زايد، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ما يعكس التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص لإنجاح الفعاليات الرياضية والمجتمعية وإخراجها في صورة متميّزة وعلى مستوى عالمي.

