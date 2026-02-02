عجمان، الإمارات العربية المتحدة، نظمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فعالية "نجري في حب الكويت"، الحدث الرياضي المجتمعي الذي شكّل مبادرة مميزة احتفت بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقتها دولة الكويت. وأقيم الحدث برعاية الاتحاد للماء والكهرباء وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان في حديقة الصفيا بعجمان، بمشاركة واسعة لأكثر من 500 متسابق من مختلف الأعمار والمستويات.

وجاءت هذه الفعالية الوطنية في إطار مبادرة "الإمارات والكويت إخوة للأبد"، التي أُطلقت تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الداعية إلى الاحتفاء بالروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين الممتدة لعقود، وترسيخ قيم المحبة والتلاحم، حيث استهدفت الدائرة من خلال هذا الحدث الرياضي تعزيز التواصل الإنساني وإبراز دور الرياضة كجسرٍ للتقارب وبناء العلاقات بين الشعوب.

وبهذه المناسبة، أكّد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن فعالية "نجري في حب الكويت" تؤكّد التزام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان بدعم التوجهات الوطنية التي تعزّز الروابط الأخوية المتينة بين دولة الإمارات والكويت الحبيبة، عبر مبادرات تُجسّد التزامها بترسيخ التعاون بين الدول الخليجية. وأضاف سعادته أن الدائرة ماضية في سعيها نحو إرساء دعائم مجتمع يحفّز نمط الحياة الصحي والنشط، بما يتماشى مع ومستهدفاتها وتطلعات إمارة عجمان.

وشهد الحدث تنظيمًا متكاملًا بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، إذ جمع كافة فئات المجتمع، من الأطفال والعائلات إلى الهواة ومحبي التحدي، في بيئة مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية ساهمت في إظهار جاهزية إمارة عجمان لتنظيم واستضافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية على أنواعها، وأتاحت للسكان والزوار الانخراط في نشاط رياضي يرسّخ قيم المشاركة المجتمعية والانتماء الوطني.

ويذكر أن فعالية "نجري في حب الكويت" أقيمت ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية والثقافية والرياضية التي تنظمها دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، احتفاءً بالعلاقات الإماراتية الكويتية، وتعزيزًا لدور الإمارة في دعم المبادرات الوطنية، وترسيخًا لمكانتها كوجهة سياحية بارزة على مستوى الدولة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

