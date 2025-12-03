مدينة الكويت: اختتمت شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت) فعاليات مؤتمر الائتمان "من الرؤية إلى القرار" الذي نظمته في دولة الكويت بمشاركة أعضاء اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في صندوق النقد العربي من ممثلي البنوك المركزية العربية، والرؤساء التنفيذيين لمكاتب المعلومات الائتمانية في المنطقة، إلى جانب قيادات من قطاعات التمويل، والتقنية، والاتصالات، والعقار. وقد عكس الحضور المكثّف المكانة المتزايدة لمنظومة المعلومات الائتمانية ودورها المحوري في دعم الاستقرار المالي في العالم العربي.

وسلّط المؤتمر الضوء على التحولات المتسارعة في صناعة الائتمان، ودور البيانات في تعزيز موثوقية القرار المالي، من خلال استعراض حلول الهوية الرقمية ونموذج "اعرف عميلك الإلكتروني" (eKYC)، وأهمية المعرّف القانوني للكيانات (LEI) في رفع مستوى الشفافية والثقة في الأسواق الإقليمية، كما تم استعراض أحدث الممارسات في التحليلات الائتمانية وتقييم مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحلول الموافقات الفورية.

وشهد المؤتمر مشاركة عدد من المؤسسات الإقليمية الرائدة، من بينها مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت)، الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore)، إلى جانب شركات تقنية ومالية مثل شركة Modefinance Italy وشركة قرار السعودية وشركة Ernst & Young العالمية، وقد استعرضت هذه الجهات تجارب متنوعة في استخدام البيانات الائتمانية ودورها في دعم الابتكار وتطوير الخدمات المالية.

وتضمّن المؤتمر عدداً من الحلقات النقاشية المتخصصة، أبرزها “التطبيقات العملية لبيانات مكاتب الائتمان في القطاع العقاري” التي جمعت مؤسسات من قطاع العقار والتمويل والتقنية، وحلقة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” التي تناولت مستقبل شركات الدفع الآجل وتأثيرها على سلوك المستهلك والمنظومة المالية. كما ناقش المشاركون أهمية دمج بيانات قطاع الاتصالات في نماذج التقييم لتعزيز الشمول المالي ودقة القرارات الائتمانية.

وفي تعليقها على أعمال المؤتمر، قالت عالية بدر الحميضي، رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت): " أبرز المؤتمر أهمية التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة في تطوير منظومات الائتمان، خصوصاً في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة. وقد قدم المشاركون رؤى ثرية حول مستقبل البيانات واستخداماتها، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة. ويسعدنا أن تكون الكويت منصة جامعة لهذا المستوى من الحوار البنّاء بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية العربية".

من جانبها، صرّحت مي بدر العويش، الرئيس التنفيذي لشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية (ساي نت): "نلتزم بتسريع وتيرة الابتكار في السوق الكويتي، وتطوير معايير موحّدة تُعزّز جودة الممارسات الائتمانية و ترتقي بتجربة القطاعات في مواجهة التحديات. لقد وضع هذا المؤتمر بداية مهمة للمرحلة المقبلة من المشاريع والمبادرات المشتركة، حيث أبرزت الجلسات أهمية البيانات الائتمانية في دعم الشمول المالي وتعزيز جودة القرارات وإدارة المخاطر المالية في مختلف القطاعات".

وعن مشاركة سمة في مؤتمر الائتمان، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، سلطان القديري،"نعتزّ أن نكون عنصرًا فعّالًا في هذا الحراك الإقليمي الذي يسهم في تطوير سوق الائتمان ، حيث أنّ سمة بمنظومتها الرقمية وخبرتها الممتدة، تواصل اليوم تطوير بنية تحتية أكثر ملاءة وشفافية لإدارة البيانات، مما يعزز تنافسية القطاع المالي ويدعم مستهدفاته في النمو والاستدامة". واختتم حديثه مؤكدًا على أن حضور سمة في مثل هذه اللقاءات ليس تمثيلًا فحسب، بل هو مسؤولية وطنية تقوم بها سمة لدعم التكامل الخليجي والعربي في صناعة المعلومات الائتمانية.

وصرح ابراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين والرئيس التنفيذي لشركة أعيان العقارية: "استعرضنا خلال المؤتمر نتائج التعاون القائم بين اتحاد العقاريين وشركة ساي نت، وما يتيحه هذا التعاون من فرص لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة تدعم قرارات الإيجار والاستثمار في السوق العقاري. كما وفّر المؤتمر منصة فعّالة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المشتركة بين القطاعين العقاري والائتماني، حيث جاءت مشاركتنا في الجلسة المتخصصة بالتطبيقات العملية لبيانات مكاتب الائتمان في القطاع العقاري لتبرز الدور المتنامي للبيانات الائتمانية في بناء بيئة أكثر شفافية واستدامة."

وتعليقا على مشاركة مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، قالت لطيفة المطوع، المدير العام المساعد للمركز: "جاءت مشاركتنا في استعراض نجاح الموافقة الفورية على الائتمان في البحرين لتقديم تجربة بنفت في تطوير حلول رقمية تستخدم البيانات الائتمانية لتعزيز سرعة ودقة قرارات الإقراض. وقد مثّل المؤتمر منصة ثرية لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحسين تجربة العميل عبر الأتمتة والتحقق الفوري، بما يرفع كفاءة القطاع المالي ويمكّنه من تقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً"

و عن حضوره للمؤتمر صرح كريستيان جياكوميني، الرئيس التنفيذي لشركة ModeFinance الإيطالية : "شكّل المؤتمر فرصة مميزة للتواصل مع القطاع الائتماني والمشاركة في مناقشات مهمة حول نماذج التصنيف الائتماني المتقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات. لقد وضع الحدث معياراً مميزاً لقطاع الائتمان، ومن الواضح أن المنطقة تمضي قدماً من خلال مشاريع نوعية ونجاحات بارزة تشهدها الدول العربية في الوقت الراهن، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان فرص أكبر ومبادرات أكثر طموحًا."

ومن جهتها قالت سيوناره الآسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (iScore): "ضمن مشاركتنا في جلسة التقييم الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استعرضنا المنهجيات المتقدمة في بناء نماذج تحليلية تعتمد على البيانات لتحسين تقييم مخاطر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أتاح المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات مع الجهات الإقليمية حول أفضل الأساليب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقرارات ائتمانية أكثر دقة وموثوقية. كما شاركنا في الجلسة الحوارية لمناقشة منتج "اشتر الآن وادفع لاحقا" الذي ساهم في التوسع في الشمول المالي وأصبح بديل سهل للوصول للتمويل الاعتيادي وطرق حوكمة المنتج للحد من مخاطر التعثر للأفراد و التأكد من شفافية الشروط الخاصة به و زيادة الوعي الائتماني لتفادي التأثيرات السلبية الناتجة عن التعثر"

كما قال ناصر الحميدي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة UPayments: "مشاركتنا في الجلسة الحوارية المتعلقة بتطبيقات البيانات الائتمانية في القطاع العقاري أتاحت لنا مناقشة الحلول التي تقدمها شركات الائتمان لتعزيز موثوقية العمليات والتحقق المالي داخل السوق العقاري. شكّل المؤتمر فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والائتمانية حول كيفية توظيف البيانات لرفع كفاءة العمليات في القطاع العقار وتقليل المخاطر."

أكد اختتام هذا الحدث بنجاح المكانة المتنامية لدولة الكويت كمركز صاعد للبنى المالية القائمة على البيانات في العالم العربي. فمن خلال استضافة منصات تجمع صنّاع السياسات ومكاتب الائتمان والجهات التنظيمية وقادة القطاع المالي، تواصل الكويت ترسيخ دورها في صياغة مستقبل الأسواق المالية الإقليمية. ولا يقتصر أثر هذه الفعاليات على تعزيز التعاون بين الاقتصادات العربية فحسب، بل ينسجم أيضاً مع رؤية الكويت الطويلة الأمد لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة، تكون فيه منظومات المعلومات الائتمانية المتقدمة ركناً أساسياً للنمو المستدام والتطور المالي المتين.

