تحت قبة الوصل الأيقونية

حيّ رمضان يستمر لمدة 23 يوماً وينطلق من 21 فبراير وحتى 15 مارس.

مدفع الإفطار الرئيسي لإمارة دبي ينطلق من ساحة الوصل للعام الرابع على التوالي

ورش عمل وأنشطة رياضية وأسواق تراثية وموسيقى حيّة مستوحاة من أجواء الشهر الفضيل

دبي: أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تفاصيل الدورة الرابعة من فعالية حيّ رمضان، التي يتم تنظيمها هذا العام ضمن مبادرة موسم الولفة، حيث تستعد ساحة الوصل لاستقبال شهر رمضان المبارك بتجربتي إفطار متميزتين، إفطار السوق وإفطار المجلس، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة العائلية المستوحاة من الشهر الفضيل، لتجمع بذلك كافة أفراد المجتمع في تجربة تجسّد جوهر الشهر الفضيل: التأمل، والتواصل، والمشاركة. وبينما ينطلق مدفع الإفطار الرئيسي لإمارة دبي من 1 رمضان ولغاية الإعلان عن عيد الفطر، تنطلق فعالية حيّ رمضان من 21 فبراير ولغالية 15 مارس فقط، وذلك بدءاً من الساعة 5:00 مساءً وحتى 10:00 ليلاً.

ويرسخ حيّ رمضان في دورته الرابعة من شعار موسم الوصل، لكل مناسبة احتفال، حيث يقدم تجربتا إفطار مختلفتين لتتناسب مع تطلعات الزوار من مختلف الجنسيات للاحتفاء بالشهر الكريم، والعديد من الأنشطة وورش العمل للأطفال مستوحاة من الشهر الكريم، بالإضافة إلى عازفين من أوركسترا فردوس بنغمات تتناسب وأجواء شهر رمضان، ومنطقة مخصصة للأنشطة الرياضية، كما تستضيف مدينة إكسبو دبي مدفع الإفطار الرئيسي لإمارة دبي للعام الرابع على التوالي.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "يسرنا في الدورة الرابعة من حيّ رمضان لهذا العام أن نكون ضمن مبادرة موسم الولفة، التي تعزز من روح المشاركة والعطاء والتواصل الإنساني بين كافة أفراد المجتمع والإحساس بالانتماء الذي يميّز الشهر الفضيل، وهو ما ألهمنا لتنظيم تجربة مختلفة لحيّ رمضان هذا العام، من موائد الإفطار المشتركة وأنغام الموسيقى الحيّة، إلى لحظات التأمل الهادئة، لنصنع تجارب تبقى في الذاكرة بشكل شخصي، وتجمعنا في الوقت ذاته بروح جماعية جميلة."

وفي التفاصيل، يقدم حيّ رمضان لهذا العام تجربتي إفطار مختلفتين، وذلك بناءً على ملاحظات وآراء الزوار خلال الدورات الماضية، والتي أظهرت أن لكل عائلة طريقتها الخاصة في الاحتفال والإفطار، حيث يقدّم حيّ رمضان هذا العام خيارين مميّزين لتجربة الإفطار: إفطار السوق وإفطار المجلس.

ويعكس إفطار السوق الأجواء النابضة والحنين لأسواق الإمارات التقليدية، في أجواء مجتمعية تتيح للضيوف استكشاف مجموعة متنوعة من النكهات الأصيلة وعربات الطعام التراثية على طريقة البوفيه المفتوح بالخدمة الذاتية، وذلك بتكلفة 150 درهماً للشخص (قابلة للاسترداد بالكامل على الطعام والمشروبات)، ومجاناً للأطفال بعمر 3 سنوات وما. بينما يقدم إفطار المجلس تجربة أكثر خصوصية في أجواء عائلية، مخصّصة للذين يبحثون عن أمسية أكثر هدوءاً وتنوعاً، حيث يلتقي البوفيه العالمي والخدمة المميّزة مع جمال العروض الأنغام الرمضانية في أجواء أنيقة وروحانية. ويبلغ سعر إفطار المجلس 285درهماً للكبار، و185 درهماً للأطفال من 4 إلى 11 سنة، ومجاناً للأطفال بعمر 3 سنوات وما دون.

احتفال لكل الأجيال

وتتجاوز تجربة حيّ رمضان مائدة الإفطار لتقدّم العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، فبينما تحكي قبة الوصل الأيقونية قصصها عبر عروض ضوئية غامرة، تستمتع العائلات بدخول مجاني إلى ساحة الرياضة للأطفال لكرة القدم وكرة السلة، ومنطقة ألعاب بلايستيشن، إضافة إلى الألعاب الإماراتية التقليدية وورش العمل المستوحاة من الشهر الكريم.

أما عشّاق الاكتشاف، فيمكنهم تجربة فنون الحناء، وورش عمل إبداعية متخصّصة، لتقديم تجربة تلهم جميع الزوّار على اختلاف اهتماماتهم. حجوزات تجربة الإفطار في حيّ رمضان متاحة الآن عبر منصة Platinumlist