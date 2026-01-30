الإمارات العربية المتحدة- في إطار المشاركة المرتقبة في معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات ومعرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (AIME/MRO Middle East) ، المقرّر انعقاده يومي 4 و5 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سيشهد الجناح الفرنسي المقام تحت مظلة العلامة التجارية " لا فرنش فاب" مشاركة21 شركة فرنسية رائدة لاستعراض حلول ذكية ومنخفضة الأثر البيئي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، صُممت خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

الطلب على خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) في الشرق الأوسط تسارعه الملحوظ؛ حيث يُتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الإقليمي نحو 16 مليار دولار بحلول عام 2025، وأن يتجاوز 20 مليار دولار بحلول عام 2035. ويأتي ذلك تزامناً مع نمو الأسطول التجاري في المنطقة بنسبة 5.1% سنوياً ليصل إلى حوالي 2,600 طائرة، وهو ما يمثل 6.7% من إجمالي الأسطول العالمي .

، وضمان توافر قطع الغيار بشكل موثوق، إضافة إلى عمليات أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا للكربون لهذه التوجهات، أطلقت شركة الاتحاد للهندسة استراتيجيتها الطموحة "المسار"، التي تهدف إلى مضاعفة الإيرادات بحلول عام 2030، وتشمل توسعة كبيرة لمرافق الحظائر في أبو ظبي وتطوير محفظة متكاملة من القدرات والخدمات التشغيلية

تُعدّ الخبرات الفرنسية في قطاع الطيران والفضاء عنصرًا محوريًا في منظومتي الطيران في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهو ما يتجلّى من خلال عدد من الشراكات الاستراتيجية البارزة، من بينها:

شركة EPCOR ، التابعة لشركة AFI KLM E&M شريكة الجناح الفرنسي، وقعت اتفاقية صيانة طويلة الأمد مع "طيران الرياض" لتقديم خدمات صيانة لوحدات الطاقة المساعدة APS5000 لأسطول طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر .

شركة Safran Test Cells (Safran Aero Boosters) التي فازت بعقد من شركة "سند" (التابعة لمبادلة) لتصميم وبناء خلية اختبار محركات ضمن مركز صيانة محركات (GTF) التابع لـ "سند" في مدينة العين .

و ، اللتان افتتحتا منشأة متخصصة لطلاء الطائرات في دبي الجنوب . شركة Thales التي طورت بالتعاون مع طيران الإمارات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، نظاما مدعوما بالذكاء الاصطناعي يقلل من فترات انتظار الطائرات في الأجواء بنسبة تصل إلى 40%، مما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتحسين دقة مواعيد الوصول .

وأضاف قائلا: "تقدم الشركات الفرنسية تميزاً تشغيلياً، وفترات صيانة أقصر، وحلولاً صيانة أكثر استدامة، وهو ما يظهر جليا في المشاريع القائمة حاليا في جميع أنحاء المنطقة ".

الصيانة والتجهيزات الداخلية إلى الرقمنة والخدمات اللوجستية، يغطّي الوفد الفرنسي كامل دورة حياة الطائرة . ففي مجال صيانة المكوّنات وخدمات دورة الحياة، تقدّم شركات REVIMA ، Domusa ، AMC Aviation ، Tarmac Aerosave ، EOLE Aero و Air Châteaudun خبرات وقدرات متقدمة. كما ترتقي شركات ImaginAir ، BT2i Group ، SELA و Latécoère بتصميم المقصورات وتجربة المسافرين . وتوفّر ABC ، Techman Head ، TEI ، Usimat Sermees و Manitou أدوات وأنظمة اختبار ومعدات دعم أرضي حيوية للمهام التشغيلية. وتُسهم Aquarese Industries و GMI Aero في تطوير حلول معالجة الأسطح وإصلاح المواد المركّبة. في حين تعزّز AirInt Services و SkinPack Solutions الكفاءة عبر برمجيات صيانة المقصورات، والتوائم الرقمية، وتحسين تجهيز مجموعات الصيانة، بينما تض Prodex Aerospace Solutions استجابة موثوقة لحالات تعطل الطائرات وخدمات لوجستية متخصصة لقطاع الطيران .

بشكر خاص لشركائنا شركة الخطوط الجوية الفرنسية للصناعات وكي إل إم للهندسة والصيانة ، والخطوط الجوية الفرنسية، وتيراكوتا.

بيزنس فرانس هي وكالة استشارات عامة تعنى بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا.

تروج وكالة بيزنس فرانس لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.

لدى بيزنس فرانس أكثر من 1400 موظف، في كل من فرنسا و55 دولة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2023، أسهم دعم وكالة بيزنس فرانس من توليد 3,3 مليار يورو من عائدات التصدير الإضافية للشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو ما يمثل أكثر من 27111 وظيفة تم إنشاؤها أو التخطيط لها. كما دعمت بيزنس فرانس 58% من قرارات الاستثمار الأجنبي البالغ عددها 1815 قرارًا خلال العام 2023، وهو ما يمثل 67% من 59,254 وظيفة تم إنشاؤها أو الحفاظ عليها على مستوى البلاد.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا: www.businessfrance.fr @businessfranceme #BusinessFrance

