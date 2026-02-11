الشارقة، تستعد هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة لتنظيم ماراثون "HFZA Fun Run 2026" يوم الأحد المقبل، 15 فبراير، بمشاركة موظفي الهيئة وأفراد مجتمع المستثمرين، بهدف تعزيز اللياقة البدنية وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وذلك في طار حرص الهيئة على تشجيع أنماط الحياة الصحية ودعم مفاهيم الرياضة والنشاط البدني داخل بيئة العمل.

ويأتي تنظيم الماراثون الذي يمتد على مسافة 5 كم ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تعزيز التفاعل المجتمعي وبناء علاقات إيجابية بين الموظفين والمستثمرين، إضافة إلى دعم جودة الحياة ونشر ثقافة الصحة والرفاهية، وفي إطار الفعالية، سيقدم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة عدداً من الفحوصات الطبية المجانية للمشاركين بما فيها فحوصات "ضغط الدم والسكر"، ومن المتوقع أن يشهد الماراثون الذي سينطلق من مبنى الهيئة، مشاركة واسعة، حيث يتضمن مسارات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، إلى جانب أنشطة ترفيهية مصاحبة، بما يوفر تجربة رياضية واجتماعية متكاملة للمشاركين.

الشركاء الاستراتيجيين

ويحظى الحدث بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تشارك شركة أساس ستيل بصفتها الراعي البلاتيني، وشركة تكنوماك بصفتها الراعي الذهبي، ومصنع "مياه زلال"، وشركة نودوس، كما يشارك في دعم الفعالية كل من: مركز ماجنم الأمريكي للتكنولوجيا، آبار للصناعات، فايبرتيكس للصناعات، تروفينا للأغذية، بيبي جرو، أتلانتيك للشحوم ومواد التشحيم، دار العطور، ميدترا، وآر كيه للبقوليات والتوابل، تأكيداً على دور مجتمع المستثمرين في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية.

فعاليات ترفيهية

ويتضمن الماراثون مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى توفير تجربة ترفيهية متكاملة للمشاركين، حيث تشمل تقديم تشكيلة متنوعة من المأكولات والوجبات الخفيفة والمشروبات، إلى جانب تنظيم ألعاب تفاعلية وأنشطة ترفيهية، ما يعزز أجواء المرح والتفاعل المجتمعي، كما يشهد الحدث تقديم عروض موسيقية حية تسهم في خلق أجواء حيوية ومشجعة، وتحفّز المشاركين على الاستمتاع بالفعالية وقضاء أوقات مميزة في بيئة رياضية نابضة بالحيوية وتحتفي بروح التكاتف والتواصل المجتمعي.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971545568608

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

00971567835363

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

